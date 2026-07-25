Νέα δεδομένα προστίθενται στην έρευνα για τον θάνατο της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρο, καθώς οι Αρχές εξετάζουν νέο βιντεοληπτικό υλικό που ενδέχεται να φωτίσει τις κινήσεις της πριν από το μοιραίο περιστατικό.

Στο υλικό από κάμερα ασφαλείας, το οποίο βρίσκεται πλέον στα χέρια των αστυνομικών, η γυναίκα φέρεται να καταγράφεται λίγο πριν από την άφιξή της στην κατοικία όπου εκτυλίχθηκε η υπόθεση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, εμφανίζεται να φορά γάντια και μάσκα, ενώ εξετάζεται και η πληροφορία ότι είχε αφήσει ένα σακίδιο σε κοντινό σημείο πριν κατευθυνθεί προς το σπίτι.

Το υλικό αναλύεται λεπτομερώς από τους ερευνητές, καθώς φαίνεται να επιβεβαιώνει σε ορισμένα σημεία την εκδοχή που έχουν δώσει οι δύο συλληφθέντες για όσα προηγήθηκαν της εισόδου της 42χρονης στην κατοικία.

Ωστόσο, το κρίσιμο κενό στην έρευνα παραμένει. Δεν υπάρχει καταγεγραμμένη εικόνα από το εσωτερικό του σπιτιού και έτσι οι Αρχές καλούνται να ανασυνθέσουν όσα συνέβησαν μέσα στην κατοικία αξιοποιώντας μαρτυρίες, ευρήματα και τα υπόλοιπα στοιχεία της δικογραφίας.

Η εκδοχή του ζευγαριού για την επίθεση

Ο 41χρονος και η 30χρονη σύζυγός του, οι οποίοι έχουν συλληφθεί για την υπόθεση, υποστηρίζουν ότι το περιστατικό ξεκίνησε όταν η 42χρονη εισήλθε στο σπίτι και επιτέθηκε στη γυναίκα με μαχαίρι.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, η 30χρονη τραυματίστηκε ελαφρά και στη συνέχεια ο σύζυγός της πήρε ένα μαχαίρι από την κουζίνα και χτύπησε την 42χρονη στην πλάτη, υποστηρίζοντας ότι προσπάθησε να προστατεύσει τη γυναίκα του.

Η συγκεκριμένη εκδοχή εξετάζεται από τις Αρχές και αξιολογείται σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί στο πλαίσιο της έρευνας.

Σε βάρος του 41χρονου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ η 30χρονη αντιμετωπίζει κατηγορία για συνέργεια. Το ζευγάρι έχει λάβει προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη 28 Ιουλίου.

Τρίωρη αναπαράσταση στην Άνω Σύρο

Σημαντικό μέρος της έρευνας αποτέλεσε και η αναπαράσταση που πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου στον τόπο του περιστατικού.

Η διαδικασία διήρκεσε περίπου τρεις ώρες και έγινε παρουσία των δύο κατηγορουμένων, οι οποίοι κλήθηκαν να περιγράψουν ξεχωριστά στους αστυνομικούς τις κινήσεις τους και τη δική τους εκδοχή για όσα συνέβησαν.

Τα στοιχεία που προέκυψαν από την αναπαράσταση αναμένεται να συσχετιστούν με το βίντεο ασφαλείας και τα υπόλοιπα ευρήματα της έρευνας.

Αναζητείται το κίνητρο

Ένα από τα βασικά ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα είναι γιατί η 42χρονη διασώστρια πήγε στην κατοικία του ζευγαριού.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν το ιστορικό των σχέσεων μεταξύ των εμπλεκομένων και αναζητούν το κίνητρο που οδήγησε τη γυναίκα στην Άνω Σύρο. Μέχρι στιγμής, πάντως, από τις καταθέσεις που έχουν ληφθεί δεν προκύπτουν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν την ύπαρξη οικονομικής διαφοράς.

Η καταδίωξη και η τραγική κατάληξη

Μετά το αιματηρό περιστατικό, η 42χρονη φέρεται να απομακρύνθηκε από την κατοικία, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη στα στενά της Άνω Σύρου.

Η γυναίκα κατέρρευσε σε μικρή απόσταση από το σπίτι. Παρά την άμεση κινητοποίηση και τις προσπάθειες των συναδέλφων της στο ΕΚΑΒ να την κρατήσουν στη ζωή, υπέκυψε στα τραύματά της.

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται, με το νέο βίντεο και τα δεδομένα που προέκυψαν από την αναπαράσταση να θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά για την ανασύνθεση των γεγονότων. Το βασικό ζητούμενο πλέον είναι να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη μέσα στην κατοικία και ποια ήταν η αλληλουχία των γεγονότων που οδήγησαν στον θάνατο της 42χρονης.