Nova more: Η νέα εποχή στα συνδυαστικά προγράμματα και την εξυπηρέτηση από τη Nova Περισσότερη ευκολία, καλύτερη κάλυψη και άμεση υποστήριξη για τις καθημερινές ανάγκες του σπιτιού