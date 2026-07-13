Η σύνδεση στο Internet έχει γίνει η βάση πάνω στην οποία λειτουργεί σήμερα ολόκληρο το σπίτι. Τηλεργασία, βιντεοκλήσεις, streaming, gaming, πολλές συσκευές ενεργές ταυτόχρονα. Ο συνδρομητής δεν κοιτάζει πλέον μόνο την ταχύτητα του internet ή τα data ενός προγράμματος. Κοιτάζει πόσο άμεσα μπορεί να συνδεθεί, πόσο σταθερό είναι το Wi-Fi και πόσο εύκολα θα εξυπηρετηθεί όταν χρειαστεί βοήθεια.
Σε αυτή τη νέα πραγματικότητα απαντά η Nova, με το Nova more, μια συνδυαστική πρόταση για internet, σταθερή και κινητή που συγκεντρώνει σε ένα ενιαίο σχήμα υπηρεσίες επικοινωνίας, τεχνολογικές λύσεις και προνόμια. Η λογική της είναι απλή: λιγότερη πολυπλοκότητα για τον συνδρομητή, μεγαλύτερη έμφαση στην άμεση πρόσβαση στο Internet, στην ενιαία κάλυψη Wi-Fi μέσα στο σπίτι και στην άμεση εξυπηρέτηση.
Η συνδεσιμότητα ως καθημερινή ανάγκη
Στα περισσότερα σπίτια σήμερα, κάποιες συσκευές δεν αποσυνδέονται ποτέ. Laptop, κινητά, smart TV, tablets, συσκευές smart home, όλα ζητούν σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση, ταυτόχρονα. Γι’ αυτό και όλο και περισσότεροι επιλέγουν να συγκεντρώνουν τις υπηρεσίες τους σε έναν πάροχο, αξιοποιώντας τα οφέλη ενός συνδυαστικού προγράμματος.
Το Nova more απευθύνεται σε νέους συνδρομητές που επιλέγουν να συνδυάσουν υπηρεσίες Internet, σταθερής και κινητής. Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν και υφιστάμενοι πελάτες, μέσα από ανανέωση ή αναβάθμιση των υπηρεσιών τους. Τα συνδυαστικά προγράμματα για νέες συνδέσεις ξεκινούν από 36 ευρώ τον μήνα για συνδυασμό νέων συνδέσεων Fiber 100 Mbps με Unlimited λεπτά ομιλίας & SMS + 5GB, με το τελικό όφελος να διαμορφώνεται ανάλογα με τις επιλογές κάθε συνδρομητή. Η πρόταση μπορεί να συνδυαστεί και με την υπηρεσία EON TV, ώστε το νοικοκυριό να συγκεντρώνει επικοινωνία και ψυχαγωγία σε ένα ενιαίο πλαίσιο.
Από την αίτηση στη σύνδεση χωρίς αναμονή
Ένα από τα ζητήματα που απασχολούν συχνά όσους προχωρούν σε νέα σύνδεση οπτικής ίνας είναι ο χρόνος που απαιτείται μέχρι να ολοκληρωθούν οι τεχνικές εργασίες. Σε κτίρια που δεν είναι ήδη διασυνδεδεμένα, η ενεργοποίηση μιας νέας σύνδεσης FTTH μπορεί να χρειαστεί αρκετές εβδομάδες.
Για να καλύψει αυτό το διάστημα, η Nova εντάσσει στο Nova more την υπηρεσία Connect DayOne. Όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις αποκτούν άμεση πρόσβαση στο Internet μέσω δικτύου 5G, παραλαμβάνοντας τον απαραίτητο εξοπλισμό από το κατάστημα Nova όπου κάνουν την αίτησή τους. Ο νέος συνδρομητής βρίσκεται online από την πρώτη ημέρα, με απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς σταθερά και κινητά. Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση της οπτικής ίνας, η μετάβαση στο πρόγραμμα Fiber που έχει επιλεγεί γίνεται αυτόματα.
Ισχυρή κάλυψη Wi-Fi στο σπιτι
Η εμπειρία του Internet στο σπίτι δεν καθορίζεται μόνο από την ονομαστική ταχύτητα της σύνδεσης. Η απόσταση από το router, η διαρρύθμιση του χώρου, οι τοίχοι και ο αριθμός των συσκευών που είναι συνδεδεμένες ταυτόχρονα επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα του Wi-Fi.
Η Nova παρέχει την υπηρεσία Ultra Wi-Fi, η οποία αξιοποιεί εξοπλισμό Mesh για ευρύτερη και πιο σταθερή ασύρματη κάλυψη στο σπίτι, περιορίζοντας τα σημεία με αδύναμο σήμα. Απευθύνεται ιδιαίτερα σε σπίτια με αυξημένες ανάγκες, όπου η σύνδεση χρησιμοποιείται ταυτόχρονα για τηλεργασία, online μαθήματα, streaming, gaming ή βιντεοκλήσεις. Παρέχεται δωρεάν στους συνδρομητές Nova more που επιλέγουν προγράμματα με ταχύτητες 500 Mbps και άνω, με εγκατάσταση από εξειδικευμένους τεχνικούς της Nova χωρίς επιπλέον χρέωση.
Εξυπηρέτηση με πιο άμεση πρόσβαση
Η εμπειρία ενός τηλεπικοινωνιακού προγράμματος δεν ολοκληρώνεται με την ενεργοποίηση της σύνδεσης. Εξίσου σημαντικό είναι το πώς εξυπηρετείται κανείς όταν χρειαστεί τεχνική ή εμπορική υποστήριξη.
Στο Nova more, οι συνδρομητές που καλούν στην εξυπηρέτηση πελατών ή στην τεχνική υποστήριξη εξυπηρετούνται μέσω έξυπνων λειτουργιών IVR ή συνομιλούν με εξειδικευμένο εκπρόσωπο σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Η υπηρεσία CallmeBack προσφέρει έναν ακόμη πιο άμεσο τρόπο επικοινωνίας: μέσα από το Nova App, ο συνδρομητής ζητά να τον καλέσει εκπρόσωπος της εταιρείας με το πάτημα ενός κουμπιού εντός ενός λεπτού. Η εμπειρία συμπληρώνεται με δωρεάν επίσκεψη τεχνικού, όταν απαιτείται φυσική παρουσία για την επίλυση ζητήματος που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί εξ αποστάσεως.
Ένα ενιαίο πλαίσιο υπηρεσιών για το σύγχρονο νοικοκυριό
Το Nova more επεκτείνει την αξία ενός παραδοσιακού συνδυασμού Internet, σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. Πέρα από το οικονομικό όφελος, εισάγει υπηρεσίες που καλύπτουν ολόκληρη τη διαδρομή του συνδρομητή, από την άμεση πρόσβαση στο Internet και τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας Wi-Fi στο σπίτι, μέχρι την ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση και τεχνική υποστήριξη.
Είναι η στρατηγική της Nova να επενδύει όχι μόνο στα δίκτυα νέας γενιάς, αλλά και στη σχέση με τον συνδρομητή σε όλη τη διάρκειά της.
Όροι & Προϋποθέσεις στο nova.gr