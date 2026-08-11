Τα συγχαρητήριά του στον Μίλτο Τεντόγλου έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά τη νέα μεγάλη επιτυχία του Έλληνα πρωταθλητή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιγχαμ.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην τέταρτη διαδοχική κατάκτηση του ευρωπαϊκού τίτλου από τον Τεντόγλου στο άλμα εις μήκος, γράφοντας:

«Ο Μίλτος Τεντόγλου μόνιμος κάτοικος της κορυφής μετά και το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Μπράβο για μία ακόμα φορά, Μίλτο. Προχώρα όλο και πιο μπροστά!».

Ο Μίλτος Τεντόγλου μόνιμος κάτοικος της κορυφής μετά και το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Μπράβο για μία ακόμα φορά, Μίλτο. Προχώρα όλο και πιο μπροστά! — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) August 11, 2026

«Πέταξε» στα 8,44 μέτρα και κατέκτησε ξανά την Ευρώπη

Ο Μίλτος Τεντόγλου πρόσθεσε ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο στη συλλογή του, κατακτώντας για τέταρτη συνεχόμενη διοργάνωση την πρώτη θέση στο μήκος σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου.

Ο Έλληνας πρωταθλητής εξασφάλισε τη νίκη με άλμα στα 8,44 μέτρα στην τέταρτη προσπάθειά του. Είχε μπει δυνατά στον τελικό με 8,27 μ. στο πρώτο άλμα, συνέχισε με 8,19 μ. στη δεύτερη προσπάθεια και σημείωσε ξανά 8,27 μ. στην τρίτη, πριν φτάσει στην κορυφαία επίδοση της βραδιάς.

Με τη νέα επιτυχία στο Μπέρμιγχαμ, ο Τεντόγλου παρέμεινε αήττητος στα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα ανοιχτού στίβου από το 2018, έχοντας κατακτήσει διαδοχικά τους τίτλους στο Βερολίνο, το Μόναχο, τη Ρώμη και πλέον στο Μπέρμιγχαμ.