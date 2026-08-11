Ο απίστευτος Μίλτος Τεντόγλου έκανε ρεκόρ με το 4ο χρυσό μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου και επιβεβαίωσε ότι παραμένει ο κορυφαίος στο άλμα εις μήκος, ανεβαίνοντας στην κορυφή του βάθρου με… πτήση στα 8,44μ.!

Ο δύο φορές χρυσός Ολυμπιονίκης ήταν το φαβορί για το χρυσό μετάλλιο και φρόντισε να δείξει από την αρχή τις διαθέσεις του, καθώς το πρώτο του άλμα ήταν στα 8,27μ. και ανέβηκε στην 1η θέση.

Η δεύτερη προσπάθειά του, πάντως, δεν ήταν το ίδιο καλή καθώς μετρήθηκε στα 8,19μ. και έπεσε στη 2η θέση μετά το 8,29μ. του Εχάμερ.

Ο Τεντόγλου παρέμεινε 2ος και μετά το τρίτο του άλμα, το οποίο ήταν και αυτό, όπως και το πρώτο, στα 8,27μ., αλλά δεν πτοήθηκε, δεν επηρεάστηκε ψυχολογικά.

Αυτό το έδειξε με εμφατικό τρόπο στο τέταρτο άλμα του, το οποίο ήταν και το καλύτερό του, καθώς… πέταξε στα 8,44μ. και ανέβηκε στην 1η θέση, κόβοντας τα πόδια των αντιπάλων του.