Το Ισραήλ και η Βενεζουέλα γνωστοποίησαν την Τρίτη ότι επαναφέρουν τις προξενικές σχέσεις τους, έπειτα από 17 χρόνια κατά τα οποία οι δύο χώρες δεν διατηρούσαν διπλωματικές σχέσεις.

Η επανέναρξη των επαφών έρχεται μετά τη βοήθεια που παρείχε το Ισραήλ στη Βενεζουέλα τον περασμένο Ιούνιο, όταν δύο ισχυροί σεισμοί προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές και άφησαν πίσω τους χιλιάδες νεκρούς. Τότε, το Ισραήλ είχε αποστείλει ανθρωπιστικό υλικό και διασωστικές ομάδες για την υποστήριξη των επιχειρήσεων στις σεισμόπληκτες περιοχές.

Ακολουθεί επίσης την ανατροπή του πρώην προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο από τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης τον Ιανουάριο, με την προσωρινή πρόεδρο Ντέλσι Ροδρίγκες να διοικεί τη χώρα υπό τη μεγάλη πίεση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

“Έπειτα από συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες και τις τελευταίες ημέρες μεταξύ του Ισραηλινού υπουργού Εξωτερικών Γκίντεον Σαάρ και του ομολόγου του της Βενεζουέλας Φέλιξ Πλασένσια, το Ισραήλ και η Βενεζουέλα συμφώνησαν να αποκαταστήσουν τις προξενικές σχέσεις“, ανακοίνωσε το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών.

Οι συνομιλίες αυτές οδήγησαν σε μια συμφωνία για τη δημιουργία ενός μηχανισμού συντονισμού για την παροχή προξενικών υπηρεσιών στους πολίτες και των δύο χωρών”, πρόσθεσε το υπουργείο.

Η Βενεζουέλα, όπως και η Βολιβία, είχε διακόψει τις διπλωματικές ρσχέσεις με το Ισραήλ τον Ιανουάριο του 2009, λίγες ημέρες μετά την έναρξη μιας ισραηλινής στρατιωτικής επίθεσης στη Λωρίδα της Γάζας.

Σε κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε σήμερα, οι κυβερνήσεις του Ισραήλ και της Βενεζουέλας υπογράμμισαν “τη σημασία της σχέσης μεταξύ του κράτους του Ισραήλ και της εβραϊκής κοινότητας που διαμένει στη Μπολιβαριανή Δημοκρατία της Βενεζουέλας, η οποία αποτελεί έναν σημαντικό ιστορικό δεσμό φιλίας μεταξύ των δύο χωρών”.

Ο Πλασένσια δέχθηκε την Κυριακή τον μεγάλο ραβίνο της Ισραηλιτικής Ένωσης της Βενεζουέλας Ισαάκ Κοέν, ο οποίος είχε ζητήσει την αποκατάσταση των διπλωματικών και των προξενικών σχέσεων ώστε να “ικανοποιούνται οι ανάγκες της εβραϊκής κοινότητας” στη Βενεζουέλα.

Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Εβραϊκό Κογκρέσο, περίπου 6.000 Εβραίοι ζουν στη Βενεζουέλα.

Το κοινό κείμενο που δημοσιοποιήθηκε σήμερα προσθέτει ότι οι δύο χώρες συμφώνησαν να “συνεχίσουν τη διμερή τεχνική τους συνεργασία η οποία δημιουργήθηκε από τις προσπάθειες αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης και ανοικοδόμησης μετά τους δύο σεισμούς“.

Η Βενεζουέλα επικαιροποίησε τη Δευτέρα τον αριθμό των ανθρωπίνων απωλειών από τον διπλό σεισμό, κάνοντας λόγο για 6.301 νεκρούς, καθώς οι ομάδες διάσωσης και οι οικογένειες συνεχίζουν τις έρευνες μέσα στα ερείπια για τον εντοπισμό και άλλων θυμάτων.

Οι κυβερνήσεις του Ούγκο Τσάβες και του διαδόχου του Νικολάς Μαδούρο, στις οποίες μετείχε η Ροδρίγκες, είχαν δηλώσει ότι απορρίπτουν το Ισραήλ και είχαν αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης.

Παράλληλα, η Βενεζουέλα υπό τον Τσάβες και τον Μαδούρο είχε ενισχύσει τους δεσμούς της με το Ιράν, το οποίο έγινε στενός σύμμαχος και εταίρος στον πετρελαϊκό τομέα, κυρίως για να αντιμετωπίσει τις κυρώσεις που της επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες.