Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ημέρες ένα πολικό αρκουδάκι στην Ιαπωνία, το οποίο έχει αποκτήσει μια μάλλον ασυνήθιστη… αδυναμία στους κώνους κυκλοφορίας.

Πρωταγωνιστής είναι ο Μομότα (Momota), ένα πολικό αρκουδάκι ηλικίας οκτώ μηνών που ζει στο ενυδρείο Oga Aquarium GAO, στην επαρχία Ακίτα της Ιαπωνίας. Βίντεο με τα παιχνίδια του έχουν γίνει viral, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον χρηστών των social media σε ολόκληρο τον κόσμο.

Στα πλάνα, ο Μομότα φαίνεται να παίζει με κώνους κυκλοφορίας μέσα στον χώρο όπου φιλοξενείται. Το νεαρό ζώο βάζει το κεφάλι του μέσα σε έναν από αυτούς και στη συνέχεια περιφέρεται φορώντας τον σαν ένα τεράστιο καπέλο.

Σε άλλα στιγμιότυπα, μάλιστα, η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο ξεκαρδιστική, καθώς το αρκουδάκι καταφέρνει να στοιβάξει περισσότερους κώνους στο κεφάλι του και προσπαθεί να περπατήσει φορώντας τους.

Ο Μομότα δεν περιορίζεται στο να τους χρησιμοποιεί ως αυτοσχέδια «κράνη». Παίζει μαζί τους, τους πετά στον αέρα με το στόμα του και σε ένα από τα βίντεο προσπαθεί ακόμη και να μεταφέρει τον αγαπημένο του κώνο σε άλλο τμήμα του χώρου όπου ζει.

🇯🇵🐻‍❄️🤣 INSOLITE | Momota, un ours polaire vivant dans un aquarium d’Akita, au Japon, fait sensation sur les réseaux sociaux pour une passion plutôt inattendue : les cônes de signalisation. pic.twitter.com/Wm7aiH0itm — Cerfia (@CerfiaFR) August 11, 2026

Η μητέρα του, πάντως, δεν φαίνεται να συμμερίζεται τον ενθουσιασμό του. Σε χαρακτηριστικό στιγμιότυπο, ο μικρός πλησιάζει φορώντας τον κώνο και την αγγίζει στην πλάτη, με εκείνη να του τον απομακρύνει.

Το πολικό αρκουδάκι γεννήθηκε στις 4 Δεκεμβρίου και, σύμφωνα με το ενυδρείο, αναπτύσσεται κανονικά. Η παιχνιδιάρικη συμπεριφορά του και κυρίως η ιδιαίτερη σχέση που έχει αναπτύξει με τους κώνους κυκλοφορίας τον έχουν μετατρέψει σε έναν από τους πιο απρόσμενους πρωταγωνιστές των social media τις τελευταίες ημέρες.