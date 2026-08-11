Τα 27α γενέθλια του Νικόλα Ευαγγελάτου έδωσαν στην Τατιάνα Στεφανίδου και τον Νίκο Ευαγγελάτο την ευκαιρία να γιορτάσουν ξανά μαζί με τον γιο τους, έπειτα από επτά χρόνια. Ο 27χρονος, που τα τελευταία χρόνια ζει και εργάζεται στο Λονδίνο, βρίσκεται αυτές τις ημέρες στην Ελλάδα για τις καλοκαιρινές διακοπές της οικογένειας στο Ιόνιο.

Η φετινή ημερομηνία των γενεθλίων του συνέπεσε, λοιπόν, με την παραμονή τους στα Επτάνησα, όπου η οικογένεια περνά μέρος του καλοκαιριού.

Η αποκάλυψη της Τατιάνας Στεφανίδου για τα επτά χρόνια

Η Τατιάνα Στεφανίδου ανέβασε στο Instagram φωτογραφίες από την οικογενειακή γιορτή, με τον Νικόλα να σβήνει την τούρτα για τα 27α γενέθλιά του.

Η ανάρτηση αποκάλυψε και τον λόγο για τον οποίο η συγκεκριμένη ημέρα είχε ιδιαίτερη σημασία για την οικογένεια. Όπως έγραψε η παρουσιάστρια:

«Τα πρώτα γενέθλια που γιορτάσαμε με το ξενάκι μας μετά από 7 χρόνια! Χρόνια Πολλά λιονταράκι μας!»

Ο Νικόλας Ευαγγελάτος έχει εγκατασταθεί επαγγελματικά στο Λονδίνο, με αποτέλεσμα οι επισκέψεις του στην Ελλάδα και ο χρόνος που περνά με τους γονείς του να εξαρτώνται από το πρόγραμμά του.

Φέτος, ωστόσο, οι καλοκαιρινές διακοπές στο Ιόνιο έφεραν την οικογένεια ξανά στο ίδιο μέρος την ημέρα των γενεθλίων του.

Ο Νικόλας Ευαγγελάτος έκλεισε τα 27 στο Ιόνιο

Η Τατιάνα Στεφανίδου και ο Νίκος Ευαγγελάτος επέλεξαν και φέτος τα Επτάνησα για τις καλοκαιρινές τους διακοπές, μετά την ολοκλήρωση των επαγγελματικών τους υποχρεώσεων.

Αυτή τη φορά, μαζί τους βρίσκεται και ο Νικόλας, ο οποίος έκλεισε τα 27 του χρόνια στην Ελλάδα. Οι φωτογραφίες από τη γιορτή που δημοσίευσε η μητέρα του καταγράφουν την οικογένεια μαζί για την περίσταση, επτά χρόνια μετά την τελευταία φορά που είχαν γιορτάσει τα γενέθλιά του όλοι μαζί.