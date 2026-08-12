Το κύπελλο Ελλάδας της περσινής σεζόν άνοιξε την όρεξη του ΟΦΗ, ο οποίος σε ένα παιχνίδι-θρίλερ στο Παγκρήτιο Στάδιο νίκησε με 5-4 την ΑΕΚ στη διαδικασία των πέναλτι μετά το 2-2 στο 90λεπτο και κατέκτησε για πρώτη φορά στην ιστορία του το Super Cup!

Το παιχνίδι άρχισε χωρίς κάποια έκπληξη, υπό την έννοια πως η Ένωση πήρε την κατοχή της μπάλας και ήταν αυτή που προσπαθούσε να κάνει παιχνίδι, ενώ οι Κρητικοί ήταν καλά οργανωμένοι αμυντικά για να ψάξουν τις αντεπιθέσεις.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων αλλά δυσκολευόταν να ανοίξει την αντίπαλη άμυνα, έχοντας την πρώτη της πολύ καλή ευκαιρία στο 21′, όταν ο Κοϊτά πέρασε την κάθετη για τον Μαρίν αλλά αυτός νικήθηκε από τον Χριστογεώργο.

Αμέσως μετά, στο 24′, ήταν η σειρά της ομάδας του Χρήστου Κόντη να γίνει για πρώτη φορά επικίνδυνη, με τον Νους να εκμεταλλεύεται το λάθος του Ρέλβας και να κάνει από καλή θέση το σουτ, το οποίο όμως ήταν αρκετά άστοχο.

Το παιχνίδι είχε πάθος και ένταση, είχε όμορφη ατμόσφαιρα στις εξέδρες από τους οπαδούς των δύο ομάδων και στο 38′ είχε και γκολ, το οποίο ήταν για τον «δικέφαλο αετό». Σε μια ωραία, γρήγορη αντεπίθεση, η μπάλα κατέληξε στον Γιόβιτς και αυτός εκτέλεσε άψογα με το αριστερό, εκτός περιοχής, στέλνοντας τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Σκορ που θα μπορούσε να αλλάξει πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου πάντως και να γίνει 1-1, καθώς στο 43′ ο Νους ευνοήθηκε από τις κόντρες και έκανε το σουτ από τη γωνία της μικρής περιοχής, ο νεαρός Μπαλαμώτης όμως κατάφερε να αποκρούσει.

Ο ΟΦΗ είχε ευκαιρία και με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, στο 48′, με τον Αποστολάκη που πέρασε τον Πήλιο αλλά έστειλε τη μπάλα στην εξωτερική πλευρά των διχτυών, για να απαντήσει στο επόμενο λεπτό η Ένωση με το γύρισμα του Ρότα για τον Γιόβιτς, το σουτ του οποίου όμως ήταν αδύναμο και ο Χριστογεώργος μπλόκαρε.

Οι δύο προπονητές άρχισαν στα επόμενα λεπτά τις αλλαγές και αυτός που μπήκε για την ΑΕΚ, ο Μάγερ, είχε μεγάλη ευκαιρία για το 2-0 στο 67′ καθώς βγήκε τετ α τετ μετά την κάθετη του Γιόβιτς αλλά δεν το έκανε επειδή ο Αθανασίου τον πρόλαβε με τρομερό τάκλιν.

Και αφού δεν το έκανε, ήρθε η… τιμωρία στο 69′, όταν ο Αϊτόρ έδωσε ωραία στον Ανδρούτσο και αυτός με υπέροχο πλασέ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-1.

Ένα γκολ που άλλαξε την ψυχολογία των δύο ομάδων, με τους Κρητικούς να πιστεύουν πλέον στην ανατροπή και να την κάνουν στο 76′: Εκτέλεση φάουλ του Ντίκμαν, κεφαλιά του Κωστούλα και 1-2, με το γκολ να μετράει οριστικά μετά την εξέταση του VAR για ενδεχόμενο οφσάιντ.

Ο Νίκολιτς αντέδρασε βγάζοντας Κάιρινεν και Μαρίν για να βάλει Ζίνι και Μάνταλο και στο 84′ από εκτέλεση φάουλ του Έλληνα άσου ο Γιόβιτς πήρε την κεφαλιά αλλά ο Χριστογεώργος μπλόκαρε.

Η ΑΕΚ είχε χρόνο στη διάθεσή της για να κυνηγήσει την ισοφάριση και τελικά έφτασε σε αυτή λίγο πριν τη λήξη, στο 98′, όταν ο Μάγερ εκτέλεσε κόρνερ και ο Ζίνι με κεφαλιά έγραψε το 2-2 και έστειλε τον τελικό στη διαδικασία των πέναλτι.

Εκεί όπου ο Βάργκα ήταν μοιραίος για την Ένωση καθώς ήταν ο μόνος που δεν σκόραρε, με τον ΟΦΗ να επικρατεί με 5-4 και να κατακτά το πρώτο Super Cup της ιστορίας του!

Η σειρά των πέναλτι

Γιόβιτς: 1-0

Ισέκα: 1-1

Μάγερ: 2-1

Μπουχαλάκης: 2-2

Μάνταλος: 3-2

Ντίκμαν: 3-3

Βάργκα: Απέκρουσε ο Χριστογεώργος

Αθανασίου: 3-4

Ζίνι: 4-4

Ανδρούτσος: 4-5

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπαλαμώτης (99′ Στρακόσα), Ρότα (99′ Χριστακόπουλος), Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Καλοσκάμης, Κάιρινεν (81′ Ζίνι), Μαρίν (81′ Μάνταλος), Κοϊτά (63′ Μάγερ), Βάργκα, Γιόβιτς.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Κωστούλας, Πούγγουρας, Σιέλης, Αποστολάκης (74′ Θεοδοσουλάκης), Ανδρούτσος, Καραχάλιος (56′ Μπουχαλάκης), Αθανασίου, Νους (86′ Ισέκα), Αϊτόρ (86′ Κανελλόπουλος), Φούντας (74′ Ντίκμαν).