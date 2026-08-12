Η Γερμανία ετοιμάζεται να αλλάξει τους κανόνες λειτουργίας της υπηρεσίας κατασκόπων (BND), δίνοντας στη γερμανική υπηρεσία εξωτερικών πληροφοριών δυνατότητες που μέχρι σήμερα δεν είχε, από επιθετικές κυβερνοεπιχειρήσεις και ενέργειες δολιοφθοράς έως πιο ενεργές επιχειρήσεις κατασκοπείας.

Η μεταρρύθμιση εγκρίθηκε από το υπουργικό συμβούλιο της κυβέρνησης του Φρίντριχ Μερτς και αποτελεί το επόμενο βήμα ενός σχεδιασμού που βρίσκεται εδώ και χρόνια σε εξέλιξη. Για να εφαρμοστεί, πάντως, θα χρειαστεί να περάσει και από τα δύο σώματα του γερμανικού κοινοβουλίου, με στόχο να τεθεί σε ισχύ το 2027.

Η αλλαγή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το Βερολίνο όπως αναφέρει το Politico αντιμετωπίζει τη Ρωσία ως αυξανόμενη πηγή κινδύνων, ενώ παράλληλα επανεξετάζει τον βαθμό στον οποίο μπορεί να στηρίζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες για πληροφορίες που αφορούν την ασφάλειά του.

Τι αλλάζει για τη γερμανική υπηρεσία πληροφοριών

Η BND, που ιδρύθηκε το 1956, είχε μέχρι σήμερα αυστηρότερα όρια στη δράση της σε σχέση με αντίστοιχες υπηρεσίες άλλων χωρών. Οι περιορισμοί θεσπίστηκαν μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, σε μια προσπάθεια να αποκλειστεί η επανάληψη πρακτικών που είχαν συνδεθεί με τον μηχανισμό πληροφοριών της ναζιστικής Γερμανίας.

Το νέο πλαίσιο προβλέπει ότι η υπηρεσία θα μπορεί, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να περνά από τη συλλογή πληροφοριών στην ενεργή αντιμετώπιση απειλών.

Στις δυνατότητες που εξετάζονται περιλαμβάνονται επιχειρήσεις κατά υποδομών, επιθετικές κυβερνοενέργειες, παρεμβάσεις σε σχέδια επίθεσης και επιχειρήσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη δράση αντίπαλων κρατών.

Ο υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ εξήγησε το σκεπτικό της κυβέρνησης μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

«Καθημερινά αποτελούμε στόχο κατασκοπείας, δολιοφθοράς, κυβερνοεπιθέσεων και συγκαλυμμένων ενεργειών από ξένες δυνάμεις, οι οποίες αποσκοπούν στην αποσταθεροποίηση της Γερμανίας, στην πρόκληση ζημιάς στη χώρα μας και στην επιβολή πολιτικών και κοινωνικών αλλαγών στο εσωτερικό της», δήλωσε.

Και πρόσθεσε: «Αποστολή μας είναι να προσαρμόζουμε διαρκώς την προστατευτική αποστολή του κράτους σε αυτά τα νέα σενάρια απειλών».

Η Ρωσία και η εξάρτηση από τις ΗΠΑ

Πίσω από την αλλαγή βρίσκεται και η συζήτηση για την εξάρτηση της Γερμανίας από τις υπηρεσίες πληροφοριών άλλων χωρών. Η Νίνα Βάρκεν, επικεφαλής της καγκελαρίας που εποπτεύει τη μεταρρύθμιση της BND, υποστήριξε ότι το Βερολίνο δεν μπορεί να συνεχίσει να βασίζεται στον ίδιο βαθμό στους συμμάχους του για δυνατότητες που δεν διαθέτει επαρκώς στο εσωτερικό.

«Μέχρι τώρα, και αυτό πρέπει να ειπωθεί αντικειμενικά, βασιζόμασταν υπερβολικά στους εταίρους μας σε πάρα πολλούς τομείς που σχετίζονται με την ασφάλεια, ώστε να διασφαλίσουμε την προστασία μας», δήλωσε.

«Με λίγα λόγια, εξαρτόμαστε υπερβολικά από την υποστήριξη των υπηρεσιών πληροφοριών άλλων χωρών. Και σε πάρα πολλούς τομείς, αυτή η βοήθεια είναι μονόδρομος», πρόσθεσε.

Η Γερμανία έχει στηριχθεί επί δεκαετίες στις αμερικανικές υπηρεσίες για τη συλλογή και την επεξεργασία πληροφοριών. Οι εξελίξεις γύρω από τη Ρωσία, αλλά και η αβεβαιότητα για το μέλλον της συνεργασίας με την Ουάσιγκτον υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, έχουν ενισχύσει τη συζήτηση για μεγαλύτερη γερμανική αυτονομία.

Το drone με εκρηκτικά στη Λειψία

Ένα πρόσφατο περιστατικό στη Γερμανία έδωσε επιπλέον ένταση στη συζήτηση. Την περασμένη εβδομάδα εντοπίστηκε drone με εκρηκτικά στο αεροδρόμιο Λειψίας-Χάλε, κοντά σε ουκρανικό αεροσκάφος Antonov που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά πυρομαχικών.

Ο Ντόμπριντ δεν απέδωσε δημόσια την ενέργεια στη Ρωσία. Μίλησε, ωστόσο, για «προφανή υβριδική απειλή» και υποστήριξε ότι τέτοιου είδους περιστατικά δεν αποτελούν έργο ερασιτεχνών, αλλά «συχνά συνδέονται με ξένες δυνάμεις».

Η έρευνα για το συγκεκριμένο περιστατικό παρέμενε σε εξέλιξη την Τετάρτη.

Έκθεση της γερμανικής υπηρεσίας εσωτερικών πληροφοριών είχε ήδη καταγράψει επιδείνωση της κατάστασης ασφαλείας στη χώρα μετά την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Από τη συλλογή πληροφοριών στην ενεργή αντίδραση

Το υπό διαμόρφωση πλαίσιο δίνει στις υπηρεσίες τη δυνατότητα να απαντούν σε περιστατικά που χαρακτηρίζονται υβριδικές απειλές. Οι προβλεπόμενες ενέργειες μπορούν να περιλαμβάνουν την αποκάλυψη προσώπων που συμμετείχαν σε μια επιχείρηση, την καταστροφή περιουσιακών στοιχείων τους ή την εξουδετέρωση εκρηκτικών πριν από μια επίθεση.

Προβλέπεται ακόμη η δυνατότητα παροχής ψευδών πληροφοριών σε αντίπαλες πλευρές μετά από μια επιχείρηση. Κάθε ενέργεια θα πρέπει να έχει άμεση σχέση με το αρχικό περιστατικό και δεν θα επιτρέπεται να θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινη ζωή ή τη σωματική ακεραιότητα.

«Επεκτείνουμε τις τεχνικές δυνατότητες των υπηρεσιών πληροφοριών και τους παρέχουμε ενεργές επιχειρησιακές αρμοδιότητες», δήλωσε ο Ντόμπριντ.

«Δεν πρόκειται μόνο για τη δυνατότητα των υπηρεσιών να βλέπουν και να ακούν καλύτερα στο μέλλον και να αναλύουν ταχύτερα τις πληροφορίες. Πάνω απ’ όλα, πρόκειται για τη δυνατότητα να λαμβάνουν ενεργά μέτρα απέναντι σε όσους μας επιτίθενται και στους αντιπάλους μας», πρόσθεσε.

Παράλληλα, η μεταρρύθμιση προβλέπει χαλάρωση ορισμένων περιορισμών που αφορούν την προστασία δεδομένων. Η BND θα μπορεί να αξιοποιεί περισσότερο εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και αναγνώρισης προσώπου, ενώ θα έχει τη δυνατότητα να διατηρεί δεδομένα για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα.

Η οικονομική ενίσχυση της υπηρεσίας έχει ήδη ξεκινήσει. Ο προϋπολογισμός της BND αυξήθηκε φέτος κατά περίπου 26%, φτάνοντας τα 1,51 δισ. ευρώ, ενώ προβλέπεται περαιτέρω χρηματοδότηση τα επόμενα χρόνια.