Ο ΟΦΗ κατέκτησε το Σούπερ Καπ νικώντας την ΑΕΚ στη διαδικασία των πέναλτι και ο Χρήστος Κόντης τόνισε στις δηλώσεις του ότι ήταν σίγουρος πως θα γίνει αυτό.

Οι Κρητικοί έμειναν πίσω στο σκορ στο πρώτο ημίχρονο, έκαναν την ανατροπή στο δεύτερο, δέχθηκαν την ισοφάριση στην τελευταία φάση του παιχνιδιού και τελικά πανηγύρισαν στη διαδικασία των πέναλτι.

Κάτι για το οποίο ήταν σίγουρος ο προπονητής τους, όπως τόνισε στις δηλώσεις του αμέσως μετά.

«Δεν θέλαμε σασπένς. Η φάση η προηγούμενη (σ.σ. στο 2-2 της ΑΕΚ) δεν ήταν κόρνερ και το κάρμα, ο Θεός μάς το έδωσε. Ήμουν σίγουρος ότι θα το πάρουμε στα πέναλτι, ήμουν σίγουρος ότι θα το πάρουμε, ειδικά με αυτήν την απόδοση που βγάλαμε. Ένα τεράστιο μπράβο στα παιδιά», είπε αρχικά ο Κόντης, ο οποίος ρωτήθηκε για το τι είπε στους παίκτες του στα αποδυτήρια.

«Έπρεπε να παίξουμε ποδόσφαιρο, έπρεπε να παίξουμε το δικό μας παιχνίδι, είμαστε μία ομάδα που έχουμε έναν τρόπο παιχνιδιού, μέχρι να βάλουμε το γκολ, πατήσαμε καλά στο γήπεδο, είχαμε ευκαιρίες και αυτό άλλαξε το τσιπάκι», ήταν η απάντησή του.