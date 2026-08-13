Ισχυρή σεισμική δόνηση 5,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στο Ελ Σαλβαδόρ, όπως ανακοίνωσε το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS).

Η δόνηση είχε επίκεντρο θαλάσσια περιοχή σε απόσταση 69 χιλιομέτρων νοτιονοτιοδυτικά της Τσιριλάγουα, ενώ το εστιακό της βάθος προσδιορίστηκε στα 57 χιλιόμετρα.

Ο σεισμός καταγράφηκε στις 18:30 τοπική ώρα.

M5.5 earthquake – 69 km SSW of Chirilagua, El Salvador



Aug 12 18:30 local time (11m ago)

Depth 57 kmhttps://t.co/HYV8cUIhOn pic.twitter.com/kb1uEAr0cq — Earthquakes (@NewEarthquake) August 13, 2026

Μέχρι στιγμής, οι Αρχές δεν έχουν ανακοινώσει πληροφορίες για τραυματισμούς ή υλικές καταστροφές.