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Ισχυρή σεισμική δόνηση 5,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στο Ελ Σαλβαδόρ, όπως ανακοίνωσε το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS).

Η δόνηση είχε επίκεντρο θαλάσσια περιοχή σε απόσταση 69 χιλιομέτρων νοτιονοτιοδυτικά της Τσιριλάγουα, ενώ το εστιακό της βάθος προσδιορίστηκε στα 57 χιλιόμετρα.

Ο σεισμός καταγράφηκε στις 18:30 τοπική ώρα.

Μέχρι στιγμής, οι Αρχές δεν έχουν ανακοινώσει πληροφορίες για τραυματισμούς ή υλικές καταστροφές.