Στις Φιλιππίνες φέρεται να έχει εντοπιστεί ο Μάικλ Μαρασίγκαν, καταζητούμενος από το FBI και καταδικασμένος για υπόθεση απάτης πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, ο οποίος εξακολουθεί να διαφεύγει της σύλληψης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Pacific Daily News, ο Μαρασίγκαν φωτογραφήθηκε σε πολυτελές εστιατόριο στη Μανίλα. Οι εικόνες φέρονται να έχουν τραβηχτεί τον Μάρτιο, αν και δεν έχει διευκρινιστεί γιατί δημοσιοποιήθηκαν περίπου πέντε μήνες αργότερα.

Στις φωτογραφίες εμφανίζεται ξυρισμένος, με χτένισμα παρόμοιο με εκείνο της φωτογραφίας καταζητούμενου που έχει δημοσιοποιήσει το FBI, φορώντας μαύρο παντελόνι και σακάκι, λευκό μπλουζάκι και χρυσό βραχιόλι ή ρολόι.

Ο Μαρασίγκαν είχε καταδικαστεί τον Μάιο σε σχεδόν 22 χρόνια κάθειρξης για τη συμμετοχή του σε υπόθεση απάτης που συνδεόταν με αίθουσα μπίνγκο στο Γκουάμ και εκτεινόταν από τον Μάρτιο του 2015 έως τον Δεκέμβριο του 2021.

Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, στους παίκτες παρουσιαζόταν η εικόνα ότι μέρος των χρημάτων θα χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά παιδιών στο Shriners Hospital for Children στη Χαβάη, ώστε να λάβουν ιατρική φροντίδα.

Ο Μαρασίγκαν κρίθηκε ένοχος τον Μάιο του 2025 για συνωμοσία με σκοπό τη λειτουργία παράνομης επιχείρησης τυχερών παιχνιδιών, συνωμοσία για ξέπλυμα χρήματος, ξέπλυμα χρήματος και συνωμοσία για διάπραξη ηλεκτρονικής απάτης.

Κατά τις αρχές, εγκατέλειψε τις ΗΠΑ και δεν συμμορφώθηκε με δικαστική εντολή να επιστρέψει, αφού προηγουμένως του είχε επιτραπεί να ταξιδέψει στις Φιλιππίνες για ιατρικούς λόγους.

Οι νέες φωτογραφίες φαίνεται να έχουν ληφθεί σε εστιατόριο της αλυσίδας Las Flores στη Μανίλα, καθώς διακρίνεται σύμβολο που παραπέμπει στη συγκεκριμένη επιχείρηση. Η αλυσίδα διαθέτει πέντε καταστήματα στην πρωτεύουσα των Φιλιππίνων και θεωρείται ακριβή για τα τοπικά δεδομένα.

Η Pacific Daily News ανέφερε ότι είχε ενημερώσει για τον εντοπισμό του και ότι το FBI επικοινώνησε με την εφημερίδα τον Ιούνιο. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει γίνει γνωστή κάποια νεότερη εξέλιξη σχετικά με τη σύλληψή του.

Η εγκληματική δραστηριότητα για την οποία καταδικάστηκε φέρεται να απέφερε τουλάχιστον 34 εκατ. δολάρια. Ο Μαρασίγκαν και οι συνεργοί του κατηγορήθηκαν ότι ξέπλεναν τα έσοδα και κράτησαν για λογαριασμό τους περίπου 10,75 εκατ. δολάρια.

Ο ίδιος καταδικάστηκε ερήμην και διατάχθηκε να καταβάλει περισσότερα από 10,7 εκατ. δολάρια ως αποζημίωση, ενώ σε βάρος του επιβλήθηκαν επίσης χρηματική κατάσχεση ύψους περίπου 5,87 εκατ. δολαρίων και υποχρεωτικά τέλη 6.500 δολαρίων.

Το FBI προσφέρει αμοιβή 150.000 δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό, τη σύλληψη και την καταδίκη του.

Ακόμη και αν συλληφθεί στις Φιλιππίνες, πάντως, η επιστροφή του στις ΗΠΑ δεν θεωρείται αυτόματη, καθώς θα πρέπει να ακολουθηθεί διαδικασία έκδοσης, η οποία μπορεί να προσβληθεί με ένδικα μέσα.

Εκπρόσωπος του γραφείου του FBI στη Χονολουλού δήλωσε ότι η υπηρεσία εξακολουθεί να ζητά πληροφορίες από το κοινό για το πού βρίσκεται και παραμένει αποφασισμένη να τον οδηγήσει ενώπιον της Δικαιοσύνης.