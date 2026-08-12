Ο Φίλιππος Νιάρχος επέλεξε το Portofino για μία οικογενειακή έξοδο, με τον 72χρονο μεγιστάνα να γευματίζει στο Puny μαζί με τους δύο γιους του, Σταύρο και Θοδωρή Νιάρχο, και τις συντρόφους τους, Dasha Zhukova και Camille Rowe.

Η παρέα συγκεντρώθηκε στο εστιατόριο του ιταλικού θερέτρου, σε μία από τις εμφανίσεις της οικογένειας Νιάρχου κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου.

Ιδιαίτερα κομψές και καλοκαιρινές ήταν οι ενδυματολογικές επιλογές που έκαναν ο Φίλιππος Νιάρχος, ο Σταύρος Νιάρχος, ο Θοδωρής Νιάρχος, η Dasha Zhukova και η Camille Rowe στην έξοδό τους στο Portofino.

Η οικογένεια υιοθέτησε ένα διακριτικό και χαλαρό στυλ, κατάλληλο για την περίσταση:

Φίλιππος Νιάρχος: Επέλεξε ένα αέρινο ροζ πουκάμισο με γυρισμένα μανίκια, λευκό παντελόνι και μαύρα παπούτσια.

Επέλεξε ένα αέρινο ροζ πουκάμισο με γυρισμένα μανίκια, λευκό παντελόνι και μαύρα παπούτσια. Dasha Zhukova: Φόρεσε μαύρη μακρυμάνικη μπλούζα συνδυασμένη με κρεμ/ασημί φούστα μέχρι το γόνατο με κεντημένα λευκά λουλούδια, μαύρα πέδιλα και χρυσό αλυσιδωτό κολιέ.

Φόρεσε μαύρη μακρυμάνικη μπλούζα συνδυασμένη με κρεμ/ασημί φούστα μέχρι το γόνατο με κεντημένα λευκά λουλούδια, μαύρα πέδιλα και χρυσό αλυσιδωτό κολιέ. Camille Rowe: Εμφανίστηκε με μαύρο maxi φόρεμα με κοντό μανίκι και σκίσιμο, μαύρα σανδάλια και κρεμ τσαντάκι με κεντήματα.

Εμφανίστηκε με μαύρο maxi φόρεμα με κοντό μανίκι και σκίσιμο, μαύρα σανδάλια και κρεμ τσαντάκι με κεντήματα. Σταύρος Νιάρχος: Επέλεξε κλασικό λευκό πουκάμισο με ανοιχτό γιακά, μπεζ παντελόνι, δερμάτινη ζώνη και ταμπά σουέτ παπούτσια, ενώ κρατούσε τον σκύλο της οικογένειας.

Επέλεξε κλασικό λευκό πουκάμισο με ανοιχτό γιακά, μπεζ παντελόνι, δερμάτινη ζώνη και ταμπά σουέτ παπούτσια, ενώ κρατούσε τον σκύλο της οικογένειας. Θοδωρής Νιάρχος: Κινήθηκε σε παρόμοιο ύφος με λευκό πουκάμισο, ανοιχτόχρωμο μπεζ παντελόνι και σκούρα σουέτ παπούτσια.

Ο 72χρονος Έλληνας δισεκατομμυριούχος Φίλιππος Νιάρχος εθεάθη να απολαμβάνει ένα εκλεκτό ιταλικό γεύμα κατά τη διάρκεια των οικογενειακών διακοπών του στο Portofino.

Ο Φίλιππος, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος γιος του Έλληνα εφοπλιστή Σταύρου Νιάρχου, συνοδευόταν από τους γιους του, Σταύρο και Θοδωρή Νιάρχο, καθώς και από τη σύζυγο του Σταύρου, Dasha Zhukova, και τη σύζυγο του Θοδωρή, Camille Rowe, καθώς δείπνησαν στο πολυτελές εστιατόριο Puny της πόλης.

Credit line: COBRA TEAM / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Από την οικογενειακή συγκέντρωση στην Τήνο στο Portofino

Η συνάντηση της οικογένειας στην Ιταλία έρχεται μετά τα 40ά γενέθλια της Ευγενίας Νιάρχου, τα οποία γιορτάστηκαν στην Τήνο.

Η σχεδιάστρια κοσμημάτων είχε οργανώσει δείπνο στον Φαλατάδο, έχοντας κοντά της συγγενείς και φίλους. Στην Ελλάδα βρέθηκαν επίσης ο Σταύρος Νιάρχος και ο Θοδωρής Νιάρχος, μαζί με τη Dasha Zhukova και την Camille Rowe.

Ο 72χρονος Έλληνας δισεκατομμυριούχος Φίλιππος Νιάρχος εθεάθη να απολαμβάνει ένα εκλεκτό ιταλικό γεύμα κατά τη διάρκεια των οικογενειακών διακοπών του στο Πορτοφίνο

COBRA TEAM / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Η οικογένεια του Σταύρου Νιάρχου και της Dasha Zhukova

Ο Σταύρος Νιάρχος και η Dasha Zhukova είναι ζευγάρι από το 2017. Ο πολιτικός τους γάμος έγινε στο Παρίσι τον Οκτώβριο του 2019, ενώ τον Ιανουάριο του 2020 ακολούθησε γαμήλια τελετή στο St. Moritz της Ελβετίας, παρουσία συγγενών και φίλων.

Το ζευγάρι έχει τρία παιδιά. Ο γιος τους Φίλιππος Σταύρος γεννήθηκε τον Μάρτιο του 2021, η κόρη τους Βικτώρια το 2023 και ο μικρότερος γιος τους, Αλέξανδρος, τον Νοέμβριο του 2024.

Η Dasha Zhukova έχει ακόμη δύο παιδιά από τον προηγούμενο γάμο της με τον Roman Abramovich, έναν γιο και μία κόρη.

Ο Φίλιππος Νιάρχος, πατέρας του Σταύρου και του Θοδωρή, είναι ο μεγαλύτερος γιος του εφοπλιστή Σταύρου Νιάρχου. Η οικογένεια διατηρεί χαμηλούς τόνους σε ό,τι αφορά την προσωπική της ζωή, ενώ οι κοινές εμφανίσεις των μελών της καταγράφονται κυρίως σε διεθνείς προορισμούς.