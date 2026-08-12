Απαντήσεις για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ένας 17χρονος στην Κίμωλο αναζητούν οι Αρχές, με τις έρευνες να επικεντρώνονται στον θερμοσίφωνα και συνολικά στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού όπου σημειώθηκε η τραγωδία. Οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε ηλεκτροπληξία, ωστόσο τα οριστικά αίτια του θανάτου δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 9 Αυγούστου. Ο 17χρονος ζούσε μόνιμα στην Ιρλανδία και είχε φτάσει λίγες ημέρες νωρίτερα στην Κίμωλο μαζί με τη μητέρα και την αδελφή του για τις καλοκαιρινές διακοπές.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο νεαρός έχασε τις αισθήσεις του την ώρα που βρισκόταν στο μπάνιο. Συγγενικό του πρόσωπο ανέφερε στον ALPHA ότι το περιστατικό συνέβη αμέσως μόλις ο 17χρονος έπιασε το τηλέφωνο του ντους, στοιχείο που ενισχύει την έρευνα για πιθανή διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος.

Εξετάζουν θερμοσίφωνα και ηλεκτρικό πίνακα

Το σπίτι έχει αποκλειστεί στο πλαίσιο της έρευνας, ενώ ειδικοί εξετάζουν την κατάσταση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και ειδικότερα τον θερμοσίφωνα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε βλάβη ή διαρροή ρεύματος.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην πληροφορία ότι ο ηλεκτρικός πίνακας του ακινήτου ενδέχεται να μην διέθετε ρελέ διαφυγής, τον μηχανισμό που διακόπτει αυτόματα την παροχή όταν εντοπίζεται επικίνδυνη διαρροή ρεύματος. Η μητέρα του 17χρονου έχει υποστηρίξει ότι δεν υπήρχε τέτοιο σύστημα ασφαλείας.

Παράλληλα, διερευνάται πληροφορία σύμφωνα με την οποία το 2024 είχε εκδοθεί πιστοποιητικό για την ηλεκτρική εγκατάσταση του συγκεκριμένου ακινήτου. Οι Αρχές αναμένεται να εξετάσουν τα σχετικά έγγραφα, ώστε να διαπιστωθεί ποια ήταν η κατάσταση της εγκατάστασης και εάν πληρούνταν οι απαιτούμενες προδιαγραφές ασφαλείας.

«Το χρησιμοποιούσαμε και δεν είχαμε κανένα θέμα»

Ο δήμαρχος Κιμώλου, Κωνσταντίνος Βεντούρης, περιέγραψε συνομιλία που είχε με τη μητέρα του 17χρονου, η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, του ανέφερε ότι η οικογένεια χρησιμοποιούσε το μπάνιο τις προηγούμενες ημέρες χωρίς να έχει παρατηρήσει κάποιο πρόβλημα.

Όπως έχει αναφερθεί, πρόκειται για παλαιά κατοικία, κατασκευής περίπου της δεκαετίας του 1970 ή και νωρίτερα, ενώ το μπάνιο όπου συνέβη το περιστατικό βρίσκεται εκτός του κύριου κτιρίου.

Οι ακριβείς συνθήκες, πάντως, δεν μπορούν ακόμη να θεωρηθούν δεδομένες. Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν πράγματι υπήρξε ηλεκτρική διαρροή και, εφόσον επιβεβαιωθεί, από ποιο σημείο της εγκατάστασης προήλθε.

Στον Πειραιά η σορός για νεκροψία-νεκροτομή

Η σορός του 17χρονου μεταφέρθηκε από την Κίμωλο στον Πειραιά, όπου προβλέπεται να πραγματοποιηθεί νεκροψία-νεκροτομή, η οποία αναμένεται να συμβάλει στην αποσαφήνιση της αιτίας θανάτου.

Μέχρι να ολοκληρωθούν τόσο η ιατροδικαστική εξέταση όσο και ο τεχνικός έλεγχος της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, οι Αρχές κρατούν ανοιχτή την έρευνα, επιχειρώντας να εξακριβώσουν τι ακριβώς συνέβη στα δευτερόλεπτα πριν από τον θάνατο του 17χρονου.