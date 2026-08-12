Αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα για τον τραγικό θάνατο του 17χρονου στην Κίμωλο, ο οποίος φέρεται να έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία την ώρα που έκανε μπάνιο.

Το σπίτι όπου σημειώθηκε η τραγωδία έχει σφραγιστεί από την αστυνομία, ενώ σήμερα αναμένεται να πραγματοποιηθεί η νεκροψία-νεκροτομή στον Πειραιά, όπου μεταφέρεται η σορός του ανήλικου.

Στο μικροσκόπιο ο θερμοσίφωνας

Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από δύο χρόνια είχε καταγραφεί πρόβλημα στον θερμοσίφωνα του συγκεκριμένου σπιτιού.

Οι αρχές εξετάζουν πλέον αν υπήρξε βλάβη ή άλλο τεχνικό ζήτημα που μπορεί να συνδέεται με τον θάνατο του 17χρονου.

Ήδη έχει οριστεί πραγματογνώμονας, ενώ οι αστυνομικοί αναμένουν την προσκόμιση εγγράφων και πιστοποιητικών που αφορούν το ακίνητο, το οποίο φέρεται να έχει κατασκευαστεί το 1970.

Τι υποστηρίζει η μητέρα του 17χρονου

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει η μητέρα του παιδιού, στον ηλεκτρικό πίνακα του σπιτιού δεν υπήρχε ρελέ ασφαλείας.

Το στοιχείο αυτό αναμένεται να εξεταστεί από τους ειδικούς, καθώς το ρελέ διαφυγής ρεύματος αποτελεί κρίσιμο μηχανισμό προστασίας σε περιπτώσεις ηλεκτρικής διαρροής.

Παράλληλα, ερευνάται και το πιστοποιητικό ασφαλείας του σπιτιού, το οποίο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είχε δοθεί από τον δήμαρχο του νησιού, ο οποίος είναι ηλεκτρολόγος.

Η οικογένεια ζει στην Ιρλανδία

Η οικογένεια του 17χρονου ζει μόνιμα στην Ιρλανδία.

Ο νεαρός είχε ταξιδέψει στην Κίμωλο μαζί με τη μητέρα του, η οποία κατάγεται από το νησί, για να περάσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Η τραγωδία σημειώθηκε την Κυριακή, όταν ο 17χρονος βρισκόταν στο μπάνιο του σπιτιού.

Περιμένουν απαντήσεις από τη νεκροτομή και την πραγματογνωμοσύνη

Οι αρχές αναμένουν πλέον τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής, αλλά και την έκθεση του πραγματογνώμονα, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 17χρονος έχασε τη ζωή του.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται ο θερμοσίφωνας, ο ηλεκτρικός πίνακας, το ενδεχόμενο απουσίας ρελέ ασφαλείας και τα πιστοποιητικά του σπιτιού.

Μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες, το σπίτι παραμένει σφραγισμένο από την αστυνομία, με την οικογένεια του ανήλικου να περιμένει απαντήσεις για το πώς μια στιγμή των καλοκαιρινών διακοπών μετατράπηκε σε τραγωδία.