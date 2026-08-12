Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ένας 17χρονος στην Κίμωλο, σε μια τραγωδία που έχει βυθίσει στο πένθος την οικογένεια και την τοπική κοινωνία.

Ο ανήλικος έχασε τη ζωή του το απόγευμα της Κυριακής 9 Αυγούστου, μέσα στο σπίτι όπου παραθέριζε μαζί με τη μητέρα του. Η οικογένεια διαμένει μόνιμα στην Ιρλανδία και είχε βρεθεί στην Κίμωλο για τις καλοκαιρινές διακοπές, καθώς το νησί αποτελεί τον τόπο καταγωγής της μητέρας του.

Σύμφωνα με το cyclades24, ο 17χρονος υπέστη ηλεκτροπληξία την ώρα που πήγε να κάνει μπάνιο. Ένα από τα βασικά ενδεχόμενα που εξετάζονται είναι να προκλήθηκε διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος, πιθανότατα από τον θερμοσίφωνα.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει οριστικό συμπέρασμα για την αιτία του θανάτου. Τα δεδομένα που θα προκύψουν από την τεχνική διερεύνηση, την ιατροδικαστική εξέταση, αλλά και την έρευνα της Αστυνομίας αναμένεται να ρίξουν φως στις συνθήκες του δυστυχήματος.

Έρευνα στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού

Σημαντικό μέρος της έρευνας αφορά πλέον την ηλεκτρολογική εγκατάσταση του ακινήτου. Πρόκειται, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, για σπίτι παλαιάς κατασκευής, με την ηλεκτρολογική εγκατάσταση να φέρεται να έχει γίνει πριν από τη δεκαετία του 1970.

Ιδιαίτερη προσοχή έχει προκαλέσει το γεγονός ότι στον ηλεκτρικό πίνακα φέρεται να μην υπήρχε ρελέ διαφυγής. Ο συγκεκριμένος μηχανισμός αποτελεί βασικό μέτρο προστασίας, καθώς είναι σχεδιασμένος να ανιχνεύει διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος και να διακόπτει άμεσα την παροχή, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Την ίδια ώρα, στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται και πληροφορία που έχει δημοσιευθεί και αφορά πιστοποιητικό για την ηλεκτρική εγκατάσταση του ακινήτου, το οποίο φέρεται να είχε εκδοθεί το 2024.

Τα συγκεκριμένα έγγραφα αναμένεται να μπουν στο μικροσκόπιο των Αρχών κατά την προανάκριση, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η ηλεκτρολογική εγκατάσταση πληρούσε τις απαιτούμενες προδιαγραφές ασφαλείας και εάν είχαν τηρηθεί όσα προβλέπονται.

Στον Πειραιά η σορός – Αναμένεται η νεκροψία-νεκροτομή

Η σορός του 17χρονου μεταφέρεται από την Κίμωλο στον Πειραιά. Εκεί, σήμερα, Τετάρτη 12 Αυγούστου, αναμένεται να πραγματοποιηθεί η νεκροψία-νεκροτομή, η οποία εκτιμάται ότι θα αποτελέσει κρίσιμο στοιχείο για την έρευνα.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να συμβάλουν στην επιβεβαίωση της αιτίας θανάτου, ενώ στη συνέχεια η δικογραφία θα διαβιβαστεί στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.