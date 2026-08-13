Στη φυλακή παραμένει ο Κώστας Πάσσαρης, καθώς το δικαστήριο του Ντολζ στη Ρουμανία απέρριψε την Πέμπτη το νέο αίτημά του για υπό όρους αποφυλάκιση.

Η απόφαση ήρθε λίγες εβδομάδες μετά την αρνητική κρίση του δικαστηρίου της Κραϊόβα, το οποίο είχε απορρίψει αντίστοιχο αίτημα του Πάσσαρη τον Ιούνιο του 2026.

Σύμφωνα με ρουμανικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται δικαστικά έγγραφα, ο Πάσσαρης βρίσκεται στη φυλακή για περισσότερα από 24 χρόνια, έχοντας καταδικαστεί για ανθρωποκτονία.

Παρότι έχει ήδη συμπληρώσει το ελάχιστο όριο των 20 ετών κράτησης που απαιτείται για να μπορεί να εξεταστεί το ενδεχόμενο υπό όρους αποφυλάκισης, το δικαστήριο έκρινε ότι δεν πληροί τις υπόλοιπες προϋποθέσεις.

Μεταξύ άλλων, για την αποδοχή ενός τέτοιου αιτήματος εξετάζονται η πειθαρχημένη συμπεριφορά του κρατουμένου, οι ενδείξεις σωφρονισμού και το συνολικό ποινικό του παρελθόν.

Η καταδίκη στη Ρουμανία

Ο Κώστας Πάσσαρης κρίθηκε ένοχος στη Ρουμανία τον Ιούλιο του 2003 για τη δολοφονία δύο υπαλλήλων σε ανταλλακτήριο συναλλάγματος στο Βουκουρέστι.

Έκτοτε εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης σε ρουμανική φυλακή, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει επανειλημμένα προσφύγει στη δικαιοσύνη ζητώντας να εξεταστεί η υπό όρους αποφυλάκισή του.