Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής 14/08 σε αγροτική και δασική έκταση στην Αλφειούσα Ηλείας, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

Στη μάχη με τις φλόγες έχουν ριχτεί 50 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων τρεις ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ, με τη συνδρομή 13 οχημάτων. Το έργο τους υποστηρίζεται από μηχανήματα έργου και υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Σε συνέχεια προηγούμενου μηνύματος ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στην περιοχή Αλφειούσα Ηλείας. Κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 13, 2026

Οι συνθήκες στην περιοχή απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή, καθώς για σήμερα η Ηλεία βρίσκεται στην κατηγορία 4 του χάρτη επικινδυνότητας, που αντιστοιχεί σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Την έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησε η φωτιά έχει αναλάβει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας.