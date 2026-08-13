Δύο κρατούμενοι που είχαν καταδικαστεί σε θάνατο εκτελέστηκαν σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ εντός της ημέρας έχει προγραμματιστεί ακόμη μία εκτέλεση. Εφόσον πραγματοποιηθεί, θα είναι η πρώτη φορά τα τελευταία 16 χρόνια που τρεις θανατικές ποινές εκτελούνται μέσα στην ίδια ημέρα, σύμφωνα με στοιχεία του Κέντρου Πληροφοριών για τη Θανατική Ποινή (DPIC).

Ο 66χρονος Άντονι Χάινς εκτελέστηκε με χορήγηση θανατηφόρου ένεσης στο Τενεσί. Είχε καταδικασθεί σε θάνατο για τη δολοφονία της Κάθριν Τζένκινς, υπαλλήλου σε μοτέλ, το 1985.

Με χορήγηση θανατηφόρου ενέσιμου διαλύματος εκτελέστηκε επίσης ο 70χρονος Κάρλος Γκουέστα-Ροδρίγκες στην Οκλαχόμα. Είχε κριθεί ένοχος για τη δολοφονία της συζύγου του, Ολίμπια Φίσερ, το 2003.

Στις 6 το απόγευμα της Πέμπτης (τοπική ώρα, 2 τα ξημερώματα της Παρασκευής στην Ελλάδα) έχει προγραμματιστεί στην Αλαμπάμα η εκτέλεση του 42χρονου Τζέρεμι Γουίλιαμς, ο οποίος καταδικάστηκε για τον βιασμό και τη δολοφονία ενός πεντάχρονου κοριτσιού το 2021.

Η προηγούμενη φορά που εκτελέστηκαν τρεις θανατοποινίτες την ίδια ημέρα ήταν στις 7 Ιανουαρίου του 2010, με εκτελέσεις σε Τέξας, Λουιζιάνα και Οχάιο.

Σε όλη τη χώρα έχουν γίνει φέτος 21 εκτελέσεις θανατοποινιτών, όλες με ενέσιμα διαλύματα: 12 στη Φλόριντα, τέσσερις στο Τέξας, τρεις στην Οκλαχόμα, μία στο Τενεσί και μία στην Αριζόνα.

Το 2025 έγιναν 47 εκτελέσεις θανατοποινιτών στις ΗΠΑ, αριθμός υπερδιπλάσιος σε σύγκριση με τις περίπου 20 ετησίως κατά μέσο όρο την τελευταία δεκαετία και ο υψηλότερος μετά τις 52 το 2009.

Η θανατική ποινή έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 αμερικανικές πολιτείες. Σε άλλες τρεις (Καλιφόρνια, Όρεγκον και Πενσιλβάνια) εφαρμόζεται μορατόριουμ στην επιβολή της, κατ’ εντολή των κυβερνητών τους.