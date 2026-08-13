Σοβαρές καταστροφές στον εξοπλισμό και σωματικές βλάβες υπέστη το συνεργείο του MEGA κατά την κάλυψη που πραγματοποιούσε για τη φωτιά στη Χαλκιδική, όταν ντόπιοι κινήθηκαν απειλητικά εναντίον των δημοσιογράφων.

Όπως περιέγραψε η ανταποκρίτρια Μαρία Γουγούτσα, η ένταση προκλήθηκε όταν το τηλεοπτικό κλιμάκιο επιχείρησε να πλησιάσει στα καμένα αυτοκίνητα και τις περιουσίες για να καταγράψει τυχόν εγκλωβισμένους:

«Δεν θέλανε να ‘μαστε στη συγκεκριμένη περιοχή. Λέγανε ψευδώς ότι υπάρχουνε μποτίλιες και θα γίνει ανατίναξη. Όταν πήγαμε από την άλλη πλευρά για να δείξουμε την περιοχή με τις καλαμιές και τα καμένα Ι.Χ. αυτοκίνητα, δηλαδή τις περιουσίες των ανθρώπων που ‘ναι εκεί πέρα, να δούμε αν υπάρχουνε σπίτια με εγκλωβισμένους μέσα, να μεταφέρουμε εικόνες… όχι μόνο μας έβρισαν, όχι μόνο μας έφτυσαν… μας έφτυσαν και μας χτύπησαν. Μας έδιωξαν από την περιοχή κλοτσηδόν…»

Στο στόχαστρο ο εξοπλισμός και καταγγελίες για απουσία παρέμβασης

Η βίαιη συμπεριφορά των παρευρισκομένων στράφηκε άμεσα κατά των τεχνικών μέσων της αποστολής, με τον οπερατέρ να δέχεται το κύριο βάρος της επίθεσης προκειμένου να προστατεύσει την κάμερα.

Η δημοσιογράφος αναφέρθηκε αναλυτικά στις ζημιές που προκλήθηκαν, σημειώνοντας:

«Σπάσανε το μικρόφωνο του MEGA, σπάσανε το κινητό τηλέφωνό μου. Λίγο έλειψε να σπάσουνε την κάμερα. Μπήκε μπροστά ο κάμεραμαν, ο οποίος πράγματι δέχτηκε επίθεση. Μόνο άγνωστοι δεν είναι. Είναι γνωστοί… άγνωστοι…»