Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Άντερλεχτ στη ρεβάνς της ήττας του με 0-1 στην Τούμπα και το σκορ είναι 3-2 μετά τα γκολ των Πετρό (19′), Ζίβκοβιτς (34′), Άμπρος (47′) και Σικάν (55′).

Το παιχνίδι άρχισε με τις δύο ομάδες να δίνουν γρήγορο ρυθμό και να έχουν ευκαιρίες, με τους Βέλγους τελικά να καταφέρνουν να ανοίξουν το σκορ.

Στο 19′, μετά την εκτέλεση κόρνερ από αριστερά, ο Μπιανκόν πήρε την κεφαλιά και η απόκρουση του Παβλένκα έγινε… ασίστ για τον Πετρό, ο οποίος έκανε το 1-0 από κοντά.

Οι «ασπρόμαυροι», όμως, κατάφεραν να αντιδράσουν και να φτάσουν στην ισοφάριση στο 34′, όταν ο Τάισον σέντραρε από αριστερά και ο Ζίβκοβιτς με κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-1.

Με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου οι Βέλγοι πήραν ξανά το προβάδισμα καθώς στο 47′ ο Άμπρος απέφυγε όποιον ήταν μπροστά του και με σουτ εκτός περιοχής έκανε το 2-1.

Σαν να μην έφτανε αυτό, στο 55′ ήρθε και το 3-1 για την Άντερλεχτ, αυτή τη φορά με ωραίο πλασέ του Σικάν που δεν άφησε περιθώριο αντίδρασης στον Παβλένκα.