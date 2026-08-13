Ο Κωνσταντέλιας είναι στην αρχική 11άδα του ΠΑΟΚ τελικά για τη ρεβάνς με την Άντερλεχτ, στο πλαίσιο του 3ου προκριματικού γύρου του Europa League.

Την Τετάρτη (13/8), παραμονή του αγώνα, ο διεθνής άσος δεν ταξίδεψε με την αποστολή για τις Βρυξέλλες και η επίσημη ενημέρωση της ΠΑΕ έκανε λόγο για απουσία από το ματς λόγω ενός προσωπικού θέματος, τελικά όμως όλα άλλαξαν.

Ο Κωνσταντέλιας ταξίδεψε την Πέμπτη (14/8), ανήμερα του αγώνα, στο Βέλγιο και ο Αλέσιο Λίσι τού έδωσε θέση βασικού, με τον «δικέφαλο του βορρά» να καλείται να ανατρέψει το 0-1 με το οποίο ηττήθηκε στην Τούμπα, για να πάρει την πρόκριση στα play off και να πλησιάσει στη League Phase.

Στο τέρμα θα είναι ο Παβλένκα, με τους Κένι και Μπάμπα στα άκρα της άμυνας, ενώ στόπερ θα είναι οι Μιχαηλίδη και Ελουστόντο. Στο κέντρο θα είναι οι Σανταμαρία και Ζαφείρης, με τους Τάισον και Ζίβκοβιτς στα άκρα της επίθεσης και τον Κωνσταντέλια σε ελεύθερο ρόλο πίσω από τον προωθημένο Μύθου.

Η 11άδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Ελουστόντο, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Ζαφείης, Σανταμαρία, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Μύθου.

Στον πάγκο είναι οι Τσιφτσής, Καμαρά, Πέλκας, Γιαννούλης, Γκόμες, Γερεμέγεφ, Λουσέ, Θυμιάνης, Τέιλορ, Σορετίρε, Χατσίδης, Μπαταούλας.