Ένα εντυπωσιακό βίντεο από επιχείρηση διάσωσης στο Λας Βέγκας καταγράφει τη στιγμή που αστυνομικός προσεγγίζει με σχοινιά έναν αναρριχητή, ο οποίος είχε εγκλωβιστεί σε απόκρημνο σημείο του Lone Mountain χωρίς εξοπλισμό ασφαλείας.

Ο αναρριχητής είχε επιχειρήσει τη Δευτέρα 10 Αυγούστου να ανέβει στη νότια πλευρά του βουνού, ωστόσο κάποια στιγμή βρέθηκε σε θέση από την οποία δεν μπορούσε να συνεχίσει ούτε να κατέβει με ασφάλεια.

Η επιχείρηση διάσωσης στην πλαγιά

Στα πλάνα που έδωσε στη δημοσιότητα η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λας Βέγκας φαίνεται μέλος της ομάδας Έρευνας και Διάσωσης να κατεβαίνει με σχοινί προς το σημείο όπου είχε ακινητοποιηθεί ο αναρριχητής.

On Monday evening, August 10, around 7:15 p.m., LVMPD Search and Rescue responded to Lone Mountain after an individual attempting to climb the mountain’s southern face became stranded in a dangerous position.



The individual was uninjured and able to call 911, but told… pic.twitter.com/BN7t18psFI — LVMPD (@LVMPD) August 12, 2026

Ο διασώστης πλησίασε προσεκτικά τον εγκλωβισμένο άνδρα και, αφού έφθασε δίπλα του, τον ασφάλισε πάνω του ώστε να μπορέσει να πραγματοποιηθεί η απομάκρυνσή τους με ελικόπτερο.

Ακολούθησε επιχείρηση διπλής ανύψωσης, με τους δύο άνδρες να απομακρύνονται μαζί από την πλαγιά και να μεταφέρονται σε αυτοσχέδια ζώνη προσγείωσης κοντά στον χώρο στάθμευσης του ιππικού μονοπατιού. Εκεί τους περίμεναν διασώστες που βρίσκονταν στο έδαφος.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε χωρίς τραυματισμούς, καθώς, σύμφωνα με την αστυνομία, ο αναρριχητής δεν χρειάστηκε ιατρική περίθαλψη.

Είχε εμπειρία μόνο από αναρρίχηση σε κλειστό χώρο

Όπως έγινε γνωστό μετά τη διάσωση, ο άνδρας είχε κάποια προηγούμενη εμπειρία στην αναρρίχηση, αλλά αυτή περιοριζόταν σε ελεγχόμενο περιβάλλον και όχι σε πραγματικές συνθήκες βουνού.

Οι αρχές ανέφεραν επίσης ότι είχε ξεκινήσει την ανάβαση χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό, με αποτέλεσμα να βρεθεί σε τεχνικά απαιτητικό σημείο χωρίς να διαθέτει τα μέσα ή την εμπειρία που απαιτούνταν για να επιστρέψει με ασφάλεια.

Οι συνθήκες δυσκόλευαν ακόμη περισσότερο την κατάσταση, καθώς τη Δευτέρα η θερμοκρασία στο Λας Βέγκας έφθασε τους 106 βαθμούς Φαρενάιτ, δηλαδή περίπου 41 βαθμούς Κελσίου.

Η προειδοποίηση της αστυνομίας

Με αφορμή το περιστατικό, η αστυνομία του Λας Βέγκας απηύθυνε προειδοποίηση σε όσους επιχειρούν αναρρίχηση σε εξωτερικό περιβάλλον χωρίς την κατάλληλη προετοιμασία.

«Η αναρρίχηση σε εξωτερικό χώρο απαιτεί δεξιότητες, προετοιμασία και εκτίμηση κινδύνου που διαφέρουν σημαντικά από την αναρρίχηση σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον εσωτερικού χώρου. Εάν δεν έχετε εμπειρία σε εξωτερικούς χώρους, ζητήστε καθοδήγηση από εξειδικευμένο οδηγό ή έμπειρο αναρριχητή, παραμείνετε σε διαδρομές κατάλληλες για τις δυνατότητές σας, έχετε μαζί σας τον σωστό εξοπλισμό και μην επιχειρείτε ανάβαση σε σημεία που ξεπερνούν την εκπαίδευση ή τις ικανότητές σας», ανέφερε η αστυνομία.

Οι αρχές πρόσθεσαν ότι οι περισσότεροι έμπειροι αναρριχητές γνωρίζουν τους κινδύνους και προετοιμάζονται κατάλληλα πριν ξεκινήσουν, ωστόσο οι ομάδες διάσωσης καλούνται κατά καιρούς να επέμβουν όταν άτομα χωρίς επαρκή εμπειρία ή εξοπλισμό επιχειρούν να κινηθούν σε δύσβατα σημεία.

Δημοφιλής προορισμός το Lone Mountain

Το Lone Mountain βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα του Λας Βέγκας και αποτελεί δημοφιλή προορισμό για πεζοπορία στην περιοχή.

Το βουνό υψώνεται περίπου 560 πόδια, σχεδόν 170 μέτρα, πάνω από την έρημο που το περιβάλλει. Η σχετικά εύκολη πρόσβασή του, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι όλες οι πλαγιές του είναι κατάλληλες για άτομα χωρίς εμπειρία στην αναρρίχηση, όπως κατέδειξε και η συγκεκριμένη επιχείρηση διάσωσης.