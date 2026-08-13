Περίπου 40 χώρες, ανάμεσα στις οποίες μεγάλοι εμπορικοί εταίροι της Ουάσινγκτον όπως το Βιετνάμ ή το Μεξικό, χρησιμεύουν κυρίως ως ενδιάμεσοι σταθμοί για την εκ νέου αποστολή προϊόντων, ως επί το πλείστον κινεζικών, προς τις ΗΠΑ ώστε να παρακάμπτουν τους τελωνειακούς δασμούς, σύμφωνα με έκθεση του Λευκού Οίκου που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Η πρακτική αυτή, την οποία καταγγέλλει συχνά η Ουάσινγκτον, συνίσταται για παράδειγμα στην υλοποίηση της τελικής συναρμολόγησης των κινεζικών προϊόντων σε άλλη χώρα ώστε να μην θεωρούνται πλέον “κατασκευασμένα στην Κίνα”.

Αυτό επιτρέπει στις εταιρίες να αποστέλλουν τα τελικά προϊόντα τους προς τις ΗΠΑ από χώρες όπου οι τελωνειακοί δασμοί είναι χαμηλότεροι, σύμφωνα με την αμερικανική κυβέρνηση.

Η έκθεση επισημαίνει το γεγονός ότι περίπου 40 χώρες “παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο εκ νέου αποστολής” προϊόντων, διακρίνοντας σε αυτό ένα “δίκτυο που δραστηριοποιείται τόσο στις γραμμές παραγωγής όσο και στην εφοδιαστική αλυσίδα”.

Σύμφωνα με την έκθεση, ένα όλο και μεγαλύτερο ποσοστό προϊόντων αποτελούν αντικείμενο εκ νέου αποστολής πριν φθάσουν στις ΗΠΑ, χωρίς ωστόσο να παρέχει ποσοτικά δεδομένα.

Για την Ουάσινγκτον, αυτή η πρακτική είναι παράνομη κυρίως όταν η διαμετακόμιση μέσω τρίτης χώρας περιορίζεται, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, σε μια απλή επανασυσκευασία ή μια αλλαγή μάρκας του συγκεκριμένου προϊόντος.

Παρότι η έκθεση δεν στοχεύει μόνο την Κίνα, επισημαίνει ότι η δεύτερη οικονομία παγκοσμίως είναι η χώρα που χρησιμοποιεί αυτή τη μέθοδο με τον πιο εκτεταμένο τρόπο.

“Η Κίνα κάνει εδώ και χρόνια μια πραγματική απάτη με την εκ νέου αποστολή, καλύπτοντας την προέλευση των προϊόντων με διαμετακόμιση μέσω περίπου 40 χωρών, κλέβοντας δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια από τον προϋπολογισμό μας”, κατηγόρησε ο σύμβουλος Εμπορίου του Ντόναλντ Τραμπ, Πίτερ Ναβάρο, σε τηλεφωνική ενημέρωση του Τύπου.

“Ένας κινεζικός μηχανισμός που έχει τοποθετηθεί σε μια βιετναμέζικη ανακλινόμενη πολυθρόνα παραμένει ένας κινεζικός μηχανισμός και αυτό σημαίνει ότι μια αμερικανική θέση εργασίας καταστρέφεται. Ο πρόεδρος Τραμπ υποσχέθηκε να βάλει τέλος σε αυτή την κατάσχεση μέσω υψηλότερων τελωνειακών δασμών και καλύτερα προστατευμένων συνόρων”, πρόσθεσε.

Η Ουάσινγκτον απειλεί εδώ και έναν και πλέον χρόνο τους εταίρους της με αντίποινα όπως υψηλότερους τελωνειακούς δασμούς, εάν δεν λάβουν μέτρα για να περιορίσουν τις δυνατότητες εκ νέου αποστολής κινεζικών προϊόντων μέσω του εδάφους τους.

Τον περασμένο Ιανουάριο, ο Τραμπ απείλησε ακόμη μια φορά τον Καναδά, καθώς η Οτάβα προσπαθεί να αναπτύξει τις οικονομικές της συναλλαγές με την Κίνα, κυρίως για να αντιμετωπίσει τις εμπορικές εντάσεις με τον μεγαλύτερο εταίρο της, τις ΗΠΑ, από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο.

Παρότι η Ουάσινγκτον ανησυχεί όταν βλέπει κινεζικές εταιρίες να εγκαθιστούν εργοστάσια σε άλλες χώρες, η πρακτική αυτή είναι συνήθης σε πολλές εταιρίες παγκοσμίως, οι οποίες θα έχουν αρκετά στάδια κατασκευής των προϊόντων τους σε διάφορα μέρη, χωρίς απαραίτητα να το κάνουν για να παρακάμπτουν περιορισμούς.