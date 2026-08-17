Στην εντατική νοσηλεύεται ο 20χρονος Γάλλος ποδοσφαιρστής Γιαέλ Τρεπί, ο οποίος μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο, όταν κινδύνευσε να πνιγεί σε πισίνα έπαυλης στη Σαρδηνία.

Το περιστατικό σημειώθηκε την ημέρα του ρεπό του, μετά τον αγώνα της ομάδας για το Κύπελλο ποδοσφαίρου Ιταλίας, την Παρασκευή.

Ο Τρεπί, ο οποίος την περασμένη σεζόν πέτυχε ένα γκολ σε οκτώ συμμετοχές στην πρώτη του χρονιά στη Serie A, ξεκίνησε βασικός στην αναμέτρηση με την Αρέτσο και αγωνίστηκε για 54 λεπτά.

«Η Cagliari Calcio (σ.σ. ποδοσφαιρική ομάδα από την πόλη Κάλιαρι της Σαρδηνίας) ανακοινώνει ότι ο ποδοσφαιριστής Γιαέλ Τρεπί νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο Santissima Annunziata Civil Hospital στο Σάσαρι, όπου βρίσκεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας.

Ο σύλλογος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με το νοσοκομείο και την οικογένεια του ποδοσφαιριστή και παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της κατάστασής του. Αυτή τη στιγμή, οι σκέψεις της Cagliari Calcio είναι στον Γιαέλ και την οικογένειά του. Ο σύλλογος ζητά επίσης τον απόλυτο σεβασμό της ιδιωτικότητάς τους και θα ενημερώσει για οποιαδήποτε εξέλιξη όταν υπάρξει», ανέφερε η ομάδα σε ανακοίνωσή της, σύμφωνα με την Daily Mail.