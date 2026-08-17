Χαμόγελα χάρισαν οι εικόνες από το πανηγύρι των Μαργαριτών Ρεθύμνου που έκαναν τον γύρο του διαδικτύου με πρωταγωνίστρια μία γυναίκα ξαπλωμένη σε μια ξαπλώστρα, η οποία μεταφέρθηκε στα χέρια των συγχωριανών της μέχρι την εξέδρα. Πρόκειται για την Καρίνα Ρεκ, μία 90χρονη που έχει ζήσει μία πλούσια ζωή και συνεχίζει να συμμετέχει στη ζωή του τόπου που αγάπησε όσο λίγοι άνθρωποι.

Και το βράδυ του Δεκαπενταύγουστου, στο πανηγύρι των Μαργαριτών Μυλοποτάμου, έγινε ξανά πρωταγωνίστρια, αυτή τη φορά με έναν τρόπο που μόνο ένα κρητικό γλέντι θα μπορούσε να προσφέρει.

Ο Κρητικός καλλιτέχνης, Πέτρος Μαρούλης, κατέγραψε τη στιγμή και τη μοιράστηκε στα social media, γράφοντας: «Αυτά μόνο στις Μαργαρίτες μπορεί να συμβούν…!!». Η Καρίνα απολάμβανε το γλέντι ξαπλωμένη στην ξαπλώστρα της, όταν τα «κοπέλια» αποφάσισαν πως δεν υπήρχε λόγος να παρακολουθεί από μακριά.

Έτσι, σήκωσαν την ξαπλώστρα και την πήγαν μπροστά στην εξέδρα, ώστε να βρίσκεται κοντά στους μουσικούς. Και εκείνη, χαμογελαστή, χειροκροτούσε και απολάμβανε τη μουσική, σαν να μην είχε αλλάξει τίποτα.

Ποια είναι όμως η «Καρίνα των Ανωγειανών»;

Η Καρίνα Ρεκ είναι μια Γερμανίδα γλύπτρια, η οποία συνδέθηκε βαθιά με την Κρήτη και ιδιαίτερα με τα Ανώγεια, σύμφωνα με το neakiriti.gr.

Η ιστορία της με το νησί ξεκίνησε με έναν μάλλον απρόσμενο τρόπο: ένα τραγούδι του Ψαραντώνη, που άκουσε στο Βερολίνο, την έκανε να αναζητήσει τα Ανώγεια.

Όταν έφτασε στο χωριό και γνώρισε την ιστορία του, συγκλονίστηκε. Αποφάσισε τότε να δημιουργήσει ένα «μνημείο συγγνώμης» της Γερμανίας προς τα Ανώγεια, ένα έργο που θα συνέδεε τη μνήμη με την ειρήνη.

Έτσι δημιουργήθηκε στο οροπέδιο της Νίδας ο «Αντάρτης της Ειρήνης», ένα ιδιαίτερο έργο γλυπτικής τοπίου, φτιαγμένο από περίπου 5.000 πέτρες της περιοχής.

Για την ολοκλήρωσή του χρειάστηκαν δύο χρόνια δουλειάς, με την Καρίνα να εργάζεται μαζί με Ανωγειανούς. Το έργο έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να γίνεται ουσιαστικά αντιληπτό από ψηλά, είτε από αεροσκάφος είτε από δορυφορική εικόνα.

Η σχέση της με τα Ανώγεια, ωστόσο, δεν περιορίστηκε στο έργο αυτό. Η Καρίνα έζησε για περίπου 20 χρόνια στο χωριό, δέθηκε με τους κατοίκους και έγινε για εκείνους «η Καρίνα μας».

Από τον Νταλί και τον Παζολίνι… στην Κρήτη

Πριν συνδέσει το όνομά της με τα Ανώγεια, η ζωή της Καρίνα Ρεκ είχε ήδη μια σειρά από ιδιαίτερες σελίδες.

Υπήρξε μοντέλο του Σαλβαδόρ Νταλί, συμμετείχε σε ταινία του σπουδαίου Ιταλού σκηνοθέτη, Πιερ Πάολο Παζολίνι, ενώ ταξίδεψε σε διάφορες χώρες και υπήρξε εξαιρετική χορεύτρια φλαμένγκο.

Κι όμως, ήταν η Κρήτη εκείνη που τελικά την κέρδισε.

Τα τελευταία χρόνια έχει εγκατασταθεί μόνιμα στις Μαργαρίτες Μυλοποτάμου, όπου συνεχίζει να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της τοπικής κοινωνίας.

Μια ζωή δεμένη με τους ανθρώπους

Η ιδιαίτερη σχέση της με τους Κρητικούς φάνηκε και κατά την επίσκεψή της στα Ανώγεια το 2023. Οι κάτοικοι που την αντίκριζαν την υποδέχονταν με ενθουσιασμό, φωνάζοντας «Καρίναααα!» και ανοίγοντας την αγκαλιά τους.

Εκείνη ανταπέδιδε με τον ίδιο αυθόρμητο τρόπο, αναζητώντας παλιούς γνώριμους και ξυπνώντας μνήμες από τα χρόνια που έζησε στο χωριό.

Μάλιστα, σε εκείνη την επίσκεψη ένας ηλικιωμένος Ανωγειανός της μίλησε για ένα χρέος που κουβαλούσε μέσα του για χρόνια: ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στους ανθρώπους των Μαργαριτών, οι οποίοι είχαν φιλοξενήσει την οικογένειά του για 20 ημέρες μετά την καταστροφή του χωριού.

Η στιγμή ήταν βαθιά συγκινητική για την Καρίνα, η οποία δεν έκρυψε πόσο πολύ είχε λείψει ο τόπος και οι άνθρωποί του από τη ζωή της.

Και σήμερα, στα 90 της, η «Καρίνα των Ανωγειανών» εξακολουθεί να είναι παρούσα.

Αυτή τη φορά, όχι πάνω στο οροπέδιο της Νίδας και όχι μπροστά στον «Αντάρτη της Ειρήνης», αλλά σε ένα κρητικό πανηγύρι, με μια ξαπλώστρα στους ώμους των συγχωριανών της και ένα πλατύ χαμόγελο.

Γιατί τελικά, η ιστορία της Καρίνα Ρεκ δεν είναι μόνο η ιστορία μιας γυναίκας που γνώρισε τον Νταλί, συνεργάστηκε με τον Παζολίνι και δημιούργησε ένα ξεχωριστό έργο στα βουνά της Κρήτης.

Είναι η ιστορία μιας γυναίκας που η Κρήτη κέρδισε την καρδιά της – και η Κρήτη, όπως φαίνεται, την έχει κάνει δική της.