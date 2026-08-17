Μια απρόσμενη προσφορά 26,48 εκατομμυρίων δολαρίων θα μπορούσε να αλλάξει για πάντα τη ζωή δύο γυναικών στο Μέιζβιλ του Κεντάκι. Η 54χρονη, Ντέλσια Μπέαρ, και η 83χρονη μητέρα της, Άιντα Χάντλεστον, όμως, αποφάσισαν να την απορρίψουν όταν έμαθαν τι επρόκειτο να κατασκευαστεί στη γη που η οικογένειά τους καλλιεργεί εδώ και σχεδόν δύο αιώνες: ένα τεράστιο data center για την ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης.

Η εταιρεία είχε προσφέρει στην Μπέαρ 48.000 δολάρια ανά στρέμμα για 1.873 στρέμματα της φάρμας της, ενώ για τα 287 στρέμματα της μητέρας της προσέφερε 60.000 δολάρια το στρέμμα. Συνολικά, οι δύο γυναίκες, οι οποίες αυτοαποκαλούνται «χωριάτισσες», θα έπαιρναν 26,48 εκατομμύρια δολάρια.

Αρχικά είχαν συμφωνήσει. Όταν όμως πληροφορήθηκαν ότι η έκταση προοριζόταν για ένα τεράστιο data center ισχύος 2,2 γιγαβάτ, άλλαξαν γνώμη. «Άντε από εδώ και μην ξανάρθεις», φέρεται να είπε η Μπέαρ στον εκπρόσωπο της εταιρείας, αφού κατάφερε να ακυρώσει τις συμφωνίες.

Delsia Bare & her mother were offered $26 million for their Kentucky farmland. But when she learned a data center wanted it, her answer was easy: No.



“What I believe in is something called Jesus Christ, and he said to occupy," she said.



My latest piecehttps://t.co/F57fUbK9p2 — Erich Schwartzel (@erichschwartzel) August 16, 2026

Μια φάρμα 200 ετών

Η οικογένεια έχει στην κατοχή της τη γη από το 1848. Η φάρμα επέζησε από τον Εμφύλιο Πόλεμο, την οικονομική ύφεση και τη Μεγάλη Ύφεση, ενώ από αυτήν προήλθαν τα ξύλα με τα οποία κατασκευάστηκε το βασικό οικογενειακό σπίτι.

Η Μπέαρ μεγάλωσε ως «καουμπόισσα». Σε ηλικία 11 ετών ο πατέρας της της αγόρασε το πρώτο της άλογο, τον Rebel, με τον οποίο περιπλανιόταν στις εκτάσεις της οικογένειας. Σήμερα αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα όρασης εξαιτίας του διαβήτη, όμως εξακολουθεί να φροντίζει τα λουλούδια και τη φάρμα της. Η μητέρα της, χήρα 83 ετών που περπατά με μπαστούνι, αντιμετωπίζει την ιδέα της εγκατάλειψης του σπιτιού της με τον ίδιο τρόπο.

«Ακόμα κι αν είχα 26 εκατομμύρια δολάρια, θα ήθελα να κάθομαι εδώ στην καρέκλα μου, να πίνω τον καφέ μου και να τρώω το φαγητό μου εκεί που πάντα το κάνω», είπε.

Για την Μπέαρ, η αξία της γης δεν μετριέται σε χρήματα. «Αυτό που πιστεύω είναι ο Ιησούς Χριστός και είπε να παραμείνεις σε αυτό που έχεις, όπου κι αν βρίσκεσαι, μέχρι να επιστρέψει. Αν φύγω από αυτή την ιδιοκτησία και γίνει κέντρο τεχνητής νοημοσύνης, τότε θα έχω αποτύχει να την προστατεύσω», ανέφερε.

Η άγνωστη εταιρεία και το μυστήριο της Meta

Για μεγάλο διάστημα οι κάτοικοι του Μέιζβιλ δεν γνώριζαν ποια εταιρεία σχεδίαζε το έργο. Οι πληροφορίες άρχισαν να συγκεντρώνονται σταδιακά, καθώς η τοπική αναπτυξιακή αρχή υπέγραφε συμφωνίες αγοράς γης συνολικής αξίας περίπου 110 εκατομμυρίων δολαρίων.

Νέα στοιχεία δείχνουν πλέον ότι πίσω από το σχέδιο βρίσκεται η Meta, αν και εκπρόσωπός της δήλωσε ότι δεν έχει ληφθεί απόφαση για την κατασκευή εγκατάστασης στην περιοχή.

Το σχέδιο προβλέπει εγκατάσταση σε έκταση άνω των 8.000 στρεμμάτων, δηλαδή μεγαλύτερη από δύο Central Park. Η εταιρεία έχει υποσχεθεί περίπου 400 μόνιμες θέσεις εργασίας και εκατοντάδες ακόμη κατά την κατασκευή.

Για τον διευθυντή οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής, Τάιλερ ΜακΧιου, το έργο θα μπορούσε να αλλάξει την οικονομία του Μέιζβιλ, μιας πόλης περίπου 8.700 κατοίκων. Οι φόροι από την εγκατάσταση θα μπορούσαν να διπλασιάσουν ή ακόμη και να τριπλασιάσουν τον δημοτικό προϋπολογισμό, ενώ η εταιρεία έχει δεσμευτεί να διαθέσει τουλάχιστον 15 εκατομμύρια δολάρια για αστυνομία, ασθενοφόρα και πυροσβεστικές υπηρεσίες.

Παράλληλα, έχει υποσχεθεί περίπου 80 εκατομμύρια δολάρια για την αναβάθμιση του δικτύου ύδρευσης, το οποίο σήμερα αντιμετωπίζει κατά μέσο όρο μία βλάβη σε αγωγό κάθε μήνα.

Μια πόλη διχασμένη

Η προοπτική του data center έχει προκαλέσει έντονη αντιπαράθεση. Συγγενείς και φίλοι έχουν βρεθεί σε αντίπαλα στρατόπεδα, ενώ κάτοικοι που παλαιότερα συναντιούνταν χωρίς εντάσεις πλέον ανταλλάσσουν βαριές κουβέντες στις συνεδριάσεις.

Η Μπέαρ και άλλοι κάτοικοι προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη εναντίον της χωροθέτησης του έργου, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να στραφούν νομικά ακόμα και εναντίον γειτόνων τους που είχαν συμφωνήσει να πουλήσουν τις εκτάσεις τους.

Η αντιπαράθεση έχει φτάσει και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου οι αντίπαλοι του έργου έχουν γίνει στόχος επιθέσεων. Η Μπέαρ αποκαλείται ακόμη και «Psycho Janet» από αντιπάλους της, ενώ οι παλιές προσωπικές της υποθέσεις χρησιμοποιούνται εναντίον της.

Ο ΜακΧιου εκτιμά ότι περίπου το 20% των κατοίκων είναι αποφασιστικά εναντίον του data center, άλλο 20% το στηρίζει και το υπόλοιπο 60% απλώς θέλει «να τελειώνουμε» με τη διαμάχη.

Δεν συμφωνούν όλοι με την απόφαση των δύο γυναικών. Η Ντανιέλ Ρις, ιδιοκτήτρια ενός μπαρ απέναντι από την περιοχή όπου σχεδιάζεται η εγκατάσταση, βλέπει το data center ως ευκαιρία για μια πόλη όπου ένας στους τέσσερις κατοίκους ζει κάτω από το όριο της φτώχειας και το μέσο οικογενειακό εισόδημα είναι περίπου 39.000 δολάρια.

«Αν μου προσέφερε μια εταιρεία ΑΙ 26 εκατομμύρια δολάρια, θα έλεγα “διάολε, ναι” και θα ζούσα αντί να παλεύω», είπε χαρακτηριστικά.

Η Μπέαρ, ωστόσο, δεν αλλάζει στάση. Το παράδοξο είναι ότι, παρότι η ίδια διαθέτει περίπου 200 μετοχές της Meta, δηλώνει ότι αν συναντούσε τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ θα «του κλοτσούσε και τις δύο κνήμες».

Οι δύο γυναίκες γνωρίζουν ότι η άρνησή τους δεν σημαίνει απαραίτητα πως το data center δεν θα κατασκευαστεί. Μπορεί τελικά να βρεθούν να ζουν δίπλα σε μια τεράστια εγκατάσταση τεχνητής νοημοσύνης χωρίς να έχουν πάρει ούτε ένα δολάριο, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Για την Μπέαρ, όμως, το ζήτημα δεν είναι οικονομικό. Είναι θέμα πίστης και ευθύνης απέναντι στη γη που κληρονόμησε.

«Την Ημέρα της Κρίσης θα κληθώ να λογοδοτήσω μόνο για αυτό για το οποίο ήμουν υπεύθυνη», είπε. «Αυτό είναι το μόνο που μετρά».