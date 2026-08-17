Τη δική του απάντηση στις αναρτήσεις που διακινήθηκαν σε ορισμένα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τον συνέδεαν μέσω φωτογραφίας με την εισαγγελέα της υπόθεσης της 12χρονης στον Κολωνό έδωσε ο υπουργός, Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο υπουργός Υγείας έκανε λόγο για διασπορά ψευδών και «τοξικών» ειδήσεων, παραπέμποντας σε δημοσίευμα των Ellinika Hoaxes που διευκρινίζει την πραγματική ταυτότητα της γυναίκας που εμφανίζεται δίπλα του.

Ο υπουργός Υγείας, σχολιάζοντας την υπόθεση, προειδοποίησε ότι όσο πλησιάζουν οι εκλογές αναμένει να ενταθεί η διακίνηση ψευδών ειδήσεων, θέτοντας παράλληλα το ζήτημα στην κρίση των πολιτών.

«Φοβούμαι ότι έως τις εκλογές θα μας πνίξουν στις ψεύτικες τοξικές ειδήσεις. Ένα από τα ερωτήματα στα οποία θα πρέπει να απαντήσει ο λαός στις εκλογές θα είναι και αυτό, αν θέλει να επιβραβεύσει όλα αυτά», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης.