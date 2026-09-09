Θλίψη στον καλλιτεχνικό και πολιτικό κόσμο προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, αποχαιρέτησε τον δημοφιλή ερμηνευτή με μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη.



Στο μήνυμά του, ο κ. Ανδρουλάκης στάθηκε στην απαράμιλλη διαδρομή του τραγουδιστή, σημειώνοντας πως υπήρξε ένας καλλιτέχνης που αγαπήθηκε πολύ από το κοινό.



Παράλληλα, υπογράμμισε την ιδιαίτερη φωνή του αλλά και την αντισυμβατική ματιά που είχε πάνω στα πράγματα, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά του.

“Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ένας καλλιτέχνης που αγαπήθηκε πολύ τόσο για την ιδιαίτερη φωνή του όσο και για την αντισυμβατική ματιά του πάνω στα πράγματα.

Η τολμηρή σκέψη του εξάλλου ήταν που σφράγισε την ιδιαίτερη ταυτότητα του στο λαϊκό τραγούδι.

Τον αποχαιρετούμε με θλίψη”, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.