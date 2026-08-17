Την ιστορική διαδικασία του καθαρισμού του Παναθηναϊκού Σταδίου, για πρώτη φορά εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα, κατέγραψε ο φακός του Orange Press Agency.

Ο καθαρισμός και η συντήρηση των πεντελικών μαρμάρων είναι ένα πρότζεκτ που ξεκίνησε από τη σφενδόνη του Καλλιμάρμαρου, με το πρώτο στάδιο να ολοκληρώνεται στις αρχές Σεπτεμβρίου. Οι παρεμβάσεις θα συνεχιστούν, ωστόσο, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το διάστημα Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2026.

Ο καθαρισμός, σύμφωνα με τους αρμοδίους, γίνεται με μέθοδο ήπια και φυσικά, με χρήση καθαρού νερού και ελεγχόμενης πίεσης, υπό την καθοδήγηση διαπιστευμένων συντηρητών και με τις συμβουλές του αρχιτέκτονα και ακαδημαϊκού Μανόλη Κορρέ, ώστε να προστατευθεί πλήρως το πεντελικό μάρμαρο.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η αντικατάσταση του αγωνιστικού τάπητα, με στόχο το Παναθηναϊκό Στάδιο να φιλοξενήσει ξανά κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις στίβου, ακόμη και αγώνες Diamond League.

Η διαδικασία γίνεται με πρωτοβουλία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και χρηματοδότηση της Capital Maritime & Trading Corp., συμφερόντων του Βαγγέλη Μαρινάκη.