Το πρωί της Δευτέρας έφτασε στο «Ελ. Βενιζέλος» ο Ναγιάρ Τικνιζιάν, για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στον Ολυμπιακό.

Σύμφωνα με Ρώσο δημοσιογράφο, το deal ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ερυθρό Αστέρα «έκλεισε» στα 5 εκατ. ευρώ, συν ακόμη 2 σε μορφή μπόνους. Παράλληλα, ο Τικνιζιάν θα υπογράψει συμβόλαιο για 4+1 χρόνια, με ετήσιες απολαβές που θα φτάνουν το 1,1 εκατομμύριο ευρώ.

«Αισθάνομαι καλά, ήρθα σε μια τεράστια ομάδα, είμαι συγκεντρωμένος και σκέφτομαι το επόμενο παιχνίδι στις 22 Αυγούστου (σ.σ. με τον Ατρόμητο για την Superleague) και ελπίζω αύριο να προπονηθώ με τη νέα μου ομάδα», τόνισε, στις πρώτες του δηλώσεις, ο Αρμένιος μπακ.