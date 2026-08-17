Ο τεχνολογικός κολοσσός, Meta, έχει υποστεί διαδοχικές ήττες στα δικαστήρια σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι πλατφόρμες της έχουν στοχεύσει και βλάψει νεαρούς χρήστες, όμως μια δίκη με ενόρκους που πρόκειται να ξεκινήσει την Τρίτη ενδέχεται να αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ και την εταιρεία του.

Η δίκη προκύπτει από αγωγή που κατατέθηκε το 2023 από 30 πολιτείες των ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων η Καλιφόρνια και η Νέα Υόρκη. Οι πολιτείες υποστηρίζουν ότι η Meta έχει διαπράξει πολυάριθμες παραβιάσεις της ομοσπονδιακής και πολιτειακής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία της ιδιωτικότητας των παιδιών, σύμφωνα με το BBC.

Οι πολιτείες, όχι μόνο διεκδικούν από τη Meta αποζημιώσεις που μπορεί να ξεπεράσουν το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, αλλά απαιτούν επίσης να προχωρήσει σε αλλαγές στο Instagram και το Facebook, μεταξύ άλλων καταργώντας την εμφάνιση του αριθμού των «likes» και το ατελείωτο σκρολάρισμα («infinite scroll»).

Εάν η Meta τελικά χάσει μια υπόθεση τέτοιας κλίμακας, αυτό θα μπορούσε να την αναγκάσει να προχωρήσει σε θεμελιώδεις αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι νέοι βιώνουν και χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι πολιτείες που έχουν κινηθεί νομικά εναντίον της Meta ζητούν επίσης πολλές ακόμα αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του Instagram και του Facebook για τους νεαρούς χρήστες.

Συγκεκριμένα, ζητούν από τη Meta:

να εφαρμόσει διαδικασία γονικής επαλήθευσης για τους έφηβους χρήστες,

να αλλάξει τους «αλγόριθμους προτάσεων που χειραγωγούν την ντοπαμίνη»,

να αφαιρέσει πολλά φίλτρα εικόνας που μεταβάλλουν την εμφάνιση ενός ατόμου στις φωτογραφίες,

να καταργήσει την αυτόματη αναπαραγωγή βίντεο,

να απαγορεύσει τη δημιουργία πολλαπλών λογαριασμών,

να καταργήσει τις αναρτήσεις που εξαφανίζονται ή είναι για ελάχιστη ώρα, όπως τα Instagram Stories.

Όλες αυτές οι λειτουργίες αποτελούν βασικά στοιχεία της σημερινής εμπειρίας των χρηστών στις πλατφόρμες της Meta.

Αυτές οι λειτουργίες έχουν επίσης σχεδιαστεί ώστε να κρατούν τους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των εφήβων και των παιδιών, στις πλατφόρμες όσο το δυνατόν συχνότερα και για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, όπως υποστηρίζουν οι πολιτείες. Ισχυρίζονται επίσης ότι η Meta δυσκολεύει τους νέους να περιορίσουν τη χρήση των πλατφορμών, μέσω πρακτικών όπως οι συχνές ειδοποιήσεις, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να τους κάνουν να επιστρέφουν στις εφαρμογές.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, η Meta επέλεξε να εκμεταλλευτεί τους νέους προκειμένου να τους κάνει να εθιστούν στις πλατφόρμες της, ώστε να αυξήσει τη βάση χρηστών της και να επεκτείνει την επιχειρηματική της δραστηριότητα. Σήμερα, η χρηματιστηριακή αξία της Meta ανέρχεται περίπου στο 1,5 τρισεκατομμύριο δολάρια.

Η Meta έχει επανειλημμένα αρνηθεί αυτούς τους ισχυρισμούς.

«Διαφωνούμε έντονα με αυτές τις κατηγορίες και είμαστε βέβαιοι ότι τα αποδεικτικά στοιχεία θα καταδείξουν τη μακροχρόνια δέσμευσή μας στην υποστήριξη των νέων ανθρώπων», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας.

Οι πολιτείες παρουσιάζουν τις αξιώσεις τους ενώπιον δικαστή στην Καλιφόρνια. Ήταν η δικαστής στην πολυσυζητημένη δίκη του Έλον Μασκ εναντίον Σαμ Άλτμαν και, κατά τη διάρκεια σχεδόν 20 ετών δικαστικής σταδιοδρομίας, έχει αποκτήσει τη φήμη της οξυδερκούς και άμεσης.

Σε πρόσφατη απόφαση κατά της Meta, δικαστής στο Νέο Μεξικό επέβαλε στην εταιρεία συνολικό πρόστιμο ύψους 942 εκατομμυρίων δολαρίων και τη διέταξε να προχωρήσει σε αλλαγές παρόμοιες με εκείνες που ζητούν τώρα και οι υπόλοιπες πολιτείες.

Οι αλλαγές που διέταξε ο δικαστής, Μπράιαν Μπίντσαϊντ περιλαμβάνουν την κατάργηση της εμφάνισης του αριθμού των «likes» στο Instagram και το Facebook για χρήστες κάτω των 18 ετών, την απαγόρευση στους εφήβους να στέλνουν ή να λαμβάνουν γυμνό περιεχόμενο μέσω των πλατφορμών, καθώς και τον περιορισμό των ειδοποιήσεων «push» των εφαρμογών σε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας.

Ο δικαστής παρομοίασε την εταιρεία με ένα εργοστάσιο που μολύνει τον αέρα που αναπνέουν οι άνθρωποι και προκαλεί «επιβλαβείς συνέπειες» που επηρεάζουν ολόκληρο τον πληθυσμό. Η Meta δήλωσε ότι θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης.

Παρόλο που η απόφαση του συγκεκριμένου δικαστή απαιτεί από τη Meta να προχωρήσει σε αλλαγές μόνο στο Νέο Μεξικό, εάν οι 30 πολιτείες δικαιωθούν στη ξεχωριστή αγωγή τους κατά της Meta, η εταιρεία σχεδόν σίγουρα θα χρειαστεί να εφαρμόσει αλλαγές στις πλατφόρμες της σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι πολιτείες που συμμετέχουν στην αγωγή αντιπροσωπεύουν σχεδόν τα δύο τρίτα του πληθυσμού της χώρας.

Εάν η Meta προχωρούσε σε τέτοιες αλλαγές, αυτό θα αποτελούσε σημαντική μεταβολή στον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες βιώνουν και χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες της.

Οι μετρήσεις των «likes», για παράδειγμα, αποτελούν μέρος της Meta από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της, όταν ακόμη ονομαζόταν Facebook και αυτή ήταν η μοναδική της πλατφόρμα.

Σήμερα, τα likes είναι πανταχού παρόντα στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Αποτελούν τον βασικό τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν με κείμενα, φωτογραφίες και βίντεο που βλέπουν στο διαδίκτυο.

Ωστόσο, τα likes θεωρούνται όλο και περισσότερο ένας μηχανισμός που μπορεί να ενισχύει αρνητικά συναισθήματα, ιδιαίτερα στους νέους.

Στην αγωγή των πολιτειών κατά της Meta, στο πλαίσιο της οποίας η εταιρεία δήλωσε ότι έχει παραδώσει περισσότερα από 2 εκατομμύρια έγγραφα, οι δικηγόροι αναφέρθηκαν σε εσωτερική έρευνα της ίδιας της Meta, η οποία έδειχνε ότι ο αριθμός των likes ενίσχυε την «κοινωνική σύγκριση», δηλαδή τη νοητική διαδικασία κατά την οποία κάποιος αξιολογεί την προσωπική του αξία συγκρίνοντάς την με εικόνες άλλων ανθρώπων.

Σύμφωνα με την εσωτερική έρευνα της Meta, αυτή η κοινωνική σύγκριση που προκαλούνταν από το Instagram συνδεόταν με «αυξημένη μοναξιά, χειρότερη εικόνα σώματος και αρνητική διάθεση ή συναισθηματική κατάσταση».