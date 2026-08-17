Σε μια ιδιαίτερα προσωπική εξομολόγηση προχώρησε η Τζίλιαν Άντερσον, μιλώντας ανοιχτά για μια κρυφή σχέση που είχε με μεγαλύτερη μαθήτρια κατά τη διάρκεια των εφηβικών της χρόνων, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόταν τότε τη σεξουαλικότητά της.

Η 58χρονη πρωταγωνίστρια των «The X-Files», «The Crown» και «Sex Education» αποκάλυψε στους «Sunday Times» ότι μία από τις πρώτες σχέσεις της ήταν με ένα μεγαλύτερο κορίτσι στο σχολείο. Όπως εξήγησε, εκείνη την εποχή αισθανόταν πως η σχέση τους ήταν κάτι που έπρεπε να παραμείνει κρυφό.

«Έμοιαζε μυστικό, απαγορευμένο και λάθος και έπρεπε να κρυβόμαστε», ανέφερε η Τζίλιαν Άντερσον, θυμούμενη τα συναισθήματα που είχε ως έφηβη. Αργότερα, όταν ένας σύντροφός της έμαθε για τη συγκεκριμένη σχέση, αποφάσισε να χωρίσει μαζί της, όπως σημειώνει η New York Post.

Gillian Anderson reveals ‘secret’ same-sex relationship as a teen as actress makes rare comments about her sexuality https://t.co/1CSPWwAgAc pic.twitter.com/btnw8j1LPS — New York Post (@nypost) August 16, 2026

«Δεν είχα τις λέξεις για να το περιγράψω»

Η Τζίλιαν Άντερσον εξήγησε ότι εκείνη την περίοδο δεν θεωρούσε τον εαυτό της ομοφυλόφιλο, καθώς είχε ήδη υπάρξει σε σχέσεις με αγόρια. Κοιτάζοντας σήμερα πίσω, ωστόσο, πιστεύει ότι αυτό που της έλειπε ήταν ο τρόπος να κατανοήσει και να περιγράψει όσα αισθανόταν. «Σίγουρα ένιωθα ότι δεν είχα το κατάλληλο λεξιλόγιο γι’ αυτό», παραδέχθηκε η Τζίλιαν Λι Άντερσον.

Η Τζίλιαν Λι Άντερσον αποκάλυψε επίσης ότι αργότερα στη ζωή της είχε και άλλες σχέσεις με γυναίκες, αν και τότε δεν τις αντιμετώπιζε απαραίτητα ως σχέσεις που θα μπορούσαν να διαρκέσουν για πάντα. Όπως παραδέχθηκε, όταν ήταν νεότερη υπήρχε ένα κομμάτι της που θεωρούσε τις σχέσεις με γυναίκες περισσότερο προσωρινές.

«Ο άνθρωπος που θεωρώ σύντροφο ζωής είναι άνδρας, αλλά…»

Σήμερα η Τζίλιαν Άντερσον αντιμετωπίζει διαφορετικά το ζήτημα. Μιλώντας για τον άνθρωπο που θεωρεί σύντροφο της ζωής της, η Τζίλιαν Άντερσον ανέφερε ότι είναι άνδρας, χωρίς όμως να τον κατονομάσει. Παράλληλα ξεκαθάρισε ότι το φύλο δεν θα άλλαζε τον τρόπο με τον οποίο θα αντιλαμβανόταν μια τόσο βαθιά σχέση. Όπως εξήγησε, πιστεύει ότι θα αισθανόταν ακριβώς το ίδιο ακόμη και αν ο σύντροφος της ζωής της ήταν γυναίκα: για την ίδια, το καθοριστικό στοιχείο θα ήταν ότι είχε βρει τον άνθρωπο με τον οποίο ήθελε να μοιραστεί τη ζωή της.

Η Τζίλιαν Άντερσον έχει συνδεθεί εδώ και χρόνια με τον δημιουργό του «The Crown», Πίτερ Μόργκαν, με τη σχέση τους να έχει περάσει από διαφορετικές φάσεις, αν και η ίδια αποφεύγει να μιλά δημόσια με λεπτομέρειες για την προσωπική της ζωή.

Η αντισυμβατική εφηβεία της

Στην ίδια συνέντευξη η Τζίλιαν Άντερσον γύρισε πίσω στα νεανικά της χρόνια και μίλησε για μια ιδιαίτερα αντισυμβατική εφηβεία. Η ηθοποιός γεννήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά πέρασε μέρος των παιδικών της χρόνων στο Λονδίνο. Σε ηλικία 11 ετών μετακόμισε μαζί με την οικογένειά της στο Γκραντ Ράπιντς του Μίσιγκαν, όπου δυσκολεύτηκε να προσαρμοστεί και υιοθέτησε μια έντονα επαναστατική, πανκ ταυτότητα.

Η Τζίλιαν Λι Άντερσον θυμήθηκε ότι ήδη από τα 12 της χρόνια κατάφερνε να μπαίνει σε γκέι μπαρ χρησιμοποιώντας πλαστή ταυτότητα, ενώ χαρακτήρισε τον νεότερο εαυτό της ιδιαίτερα ισχυρογνώμονα. Η ηθοποιός αποκάλυψε ακόμη ότι στα 15 της είχε σχέση με έναν άνδρα 24 ετών και ότι η συγκεκριμένη σχέση διήρκεσε περίπου τρία χρόνια.

Χρόνια αργότερα, η Τζίλιαν Λι Άντερσον έκανε ψυχοθεραπεία μαζί με τη μητέρα της, μια εμπειρία που, όπως έχει πει, τους επέτρεψε να συζητήσουν ανοιχτά πράγματα που είχαν μείνει άλυτα από εκείνη την περίοδο.

Είχε μιλήσει και στο παρελθόν για σχέσεις με γυναίκες

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Τζίλιαν Άντερσον αναφέρεται στη συγκεκριμένη περίοδο της ζωής της. Το 2012 είχε αποκαλύψει ότι κατά τη διάρκεια του σχολείου διατηρούσε για μεγάλο χρονικό διάστημα σχέση με ένα κορίτσι. Τότε είχε περιγράψει γενικότερα τη νεότητά της ως μια περίοδο κατά την οποία επέλεγε σχέσεις και συμπεριφορές που συχνά ξένιζαν τους ανθρώπους γύρω της. Η εμφάνισή της, ο τρόπος ζωής της και οι προσωπικές της επιλογές απείχαν αρκετά από όσα θεωρούνταν συμβατικά στο περιβάλλον όπου μεγάλωσε.

Σημειώνεται ότι η Τζίλιαν Άντερσον έχει παντρευτεί δύο φορές. Ο πρώτος της γάμος ήταν με τον Κλάιντ Κλοτζ, ο οποίος εργαζόταν ως βοηθός καλλιτεχνικού διευθυντή στα «The X-Files». Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1994 και χώρισε το 1997. Μαζί απέκτησαν την κόρη τους, Πάιπερ Μάρου Κλοτζ.

Αργότερα, η παντρεύτηκε τον δημιουργό ντοκιμαντέρ Τζούλιαν Οζέιν, με τον γάμο τους να διαρκεί από το 2004 έως το 2006. Η ηθοποιός απέκτησε επίσης δύο γιους, τον Όσκαρ Γκρίφιθς και τον Φίλιξ Γκρίφιθς, από τη σχέση της με τον επιχειρηματία Μαρκ Γκρίφιθς, με τον οποίο ήταν μαζί από το 2006 έως το 2012.