Για την άμεση κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού, αλλά και για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τις πυρκαγιές και τα ακραία καιρικά φαινόμενα, μίλησε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος.

«Ο κρατικός μηχανισμός κινήθηκε άμεσα. Σήμερα θέλω να σας ενημερώσω ότι ήδη συνεργεία της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών βρίσκονται στον Δήμο Κασσάνδρας και στη Σίβηρη της Χαλκιδικής, όπου σε συνεργασία με τους τοπικούς παράγοντες διεξάγουν τις απαραίτητες αυτοψίες και την Τετάρτη παρουσία και δική μου και του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά θα γίνει μια σύσκεψη στο δημαρχείο της Κασσάνδρας».

«Μετά από εδώ θα πάμε στη Σαλαμίνα, ξεκινάμε σήμερα και στη Σαλαμίνα», ανέφερε, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Αναφερόμενος στη μεγάλη πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό, ο κ. Κατσαφάδος ανακοίνωσε ότι έχει ήδη ολοκληρωθεί το πρώτο αίτημα του Δήμου Μάνδρας για τους πληγέντες και ότι οι πρώτες πληρωμές αναμένεται να ξεκινήσουν μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

«Ολοκληρώθηκε το πρώτο αίτημα σε σχέση με τη μεγάλη πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμανό την Παρασκευή, ο Δήμος Μάνδρας μάς έστειλε το πρώτο αίτημα με τους πρώτους 49 δικαιούχους, οπότε μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα ξεκινήσουν να πληρώνονται», ανέφερε.

«Μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχουμε στείλει τα χρήματα για την οικοσκευή, τα χρήματα που αντιστοιχούν σε αυτούς τους 49 δικαιούχους», σημείωσε.

Σύμφωνα με τον κ. Κατσαφάδο, ο αριθμός των κτιρίων που έχουν χαρακτηριστεί «κόκκινα» στο Πόρτο Γερμενό έχει αυξηθεί από τα 79 στα 101, καθώς συνεχίστηκαν οι αυτοψίες και υποβλήθηκαν νέες αιτήσεις.

«Τώρα διεξάγονται οι αυτοψίες, την τελευταία φορά που είχαμε συναντηθεί σάς είχα πει ότι μιλάγαμε για 79 σπίτια στο Πόρτο Γερμενό. Μετά υπήρχαν κι άλλοι άνθρωποι και έκαναν αίτηση. Έχουμε φτάσει στα 101 σπίτια στο Πόρτο Γερμενό, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί κόκκινα και είναι για ανακατασκευή», ανέφερε.

«Ξεκινάνε οι αυτοψίες σήμερα στις 2 περιοχές, στον Δήμο Κασσάνδρας και στον Δήμο Σαλαμίνας. Η πρώτη εικόνα την οποία έχουμε είναι ότι μιλάμε για λίγα σπίτια, δηλαδή και στις 2 περιπτώσεις μιλάμε για σπίτια τα οποία ο αριθμός θα είναι κάτω των 15 κτιρίων», είπε.

Κλείνοντας, ο κ. Κατσαφάδος αναφέρθηκε στο ζήτημα των αιτιών πρόκλησης των πυρκαγιών και στην ατομική ευθύνη.

«Η κλιματική κρίση δεν βάζει φωτιές, αλλά δημιουργεί συνθήκες ώστε να είναι δύσκολη η κατάσβεση των πυρκαγιών».

Όπως είπε, στην πλειονότητά τους οι πυρκαγιές προκαλούνται από ανθρώπινη δραστηριότητα, είτε εκούσια είτε ακούσια.

«Επί το πλείστον φωτιές βάζει ο άνθρωπος, για αυτό και φέτος αγγίζουμε τις 300 συλλήψεις ανθρώπων που είτε με δόλο είτε ακούσια έβαλαν κάποια πυρκαγιά», σημείωσε.