Τρία λεπτά. Όχι τρία λεπτά χαλαρού τρεξίματος. Όχι τρία λεπτά περπάτημα.

Τρία συνολικά λεπτά σπριντ σχεδόν στο όριο των ανθρώπινων δυνατοτήτων. Και μέσα σε αυτό το ελάχιστο χρονικό διάστημα, το αίμα φαίνεται να αλλάζει με έναν τρόπο που εντυπωσίασε ακόμη και τους ερευνητές.

Μια νέα μελέτη με επικεφαλής ερευνητές που συνδέονται με το Rockefeller University δείχνει ότι έξι σπριντ των 30 δευτερολέπτων σε πολύ υψηλή ένταση μπορούν να πυροδοτήσουν μια εξαιρετικά ισχυρή και άμεση μοριακή απόκριση στην κυκλοφορία του αίματος, πολύ μεγαλύτερη, τουλάχιστον σε συγκεκριμένους μοριακούς δείκτες, από εκείνη που παρατηρήθηκε μετά από 90 λεπτά μέτριας έντασης άσκησης.

Τα ευρήματα, που περιγράφουν πώς η ένταση της άσκησης μεταβάλλει το ανθρώπινο πρωτέωμα και μεταβολώμα του πλάσματος, δημοσιεύθηκαν αρχικά με τον τίτλο Exercise intensity modulates the human plasma secretome and interorgan communication.

Η ερευνητική εργασία διερευνά πώς η ένταση μεταβάλλει τις λεγόμενες εξερκίνες – exerkines, δηλαδή μόρια που απελευθερώνονται ή αλλάζουν στην κυκλοφορία ως απάντηση στην άσκηση και ενδέχεται να λειτουργούν ως αγγελιοφόροι ανάμεσα σε διαφορετικά όργανα.

Το εντυπωσιακότερο εύρημα: Το σπριντ άλλαξε άμεσα σχεδόν το ένα τέταρτο των πρωτεϊνών που μετρήθηκαν. Η μέτρια ποδηλασία επί 90 λεπτά άλλαξε λιγότερο από το ένα τέταρτο του 1%.

Όμως πριν πετάξουμε τα παπούτσια αντοχής και αποφασίσουμε ότι τρία λεπτά σπριντ «κερδίζουν» ενενήντα λεπτά άσκησης, υπάρχει μια πολύ σημαντική επιστημονική διευκρίνιση: η μελέτη συνέκρινε κυρίως τις οξείες μοριακές αντιδράσεις των διαφορετικών μορφών άσκησης. Δεν απέδειξε ότι τρία λεπτά σπριντ προσφέρουν συνολικά μεγαλύτερα οφέλη για την υγεία από 90 λεπτά μέτριας άσκησης ούτε ότι μπορούν να την αντικαταστήσουν.

Αυτό κάνει την ανακάλυψη λιγότερο εντυπωσιακή; Κάθε άλλο. Την κάνει πολύ πιο ενδιαφέρουσα.

Έξι σπριντ των 30 δευτερολέπτων – Και το αίμα άλλαξε μέσα σε λίγα λεπτά

Οι ερευνητές θέλησαν να απαντήσουν σε ένα θεμελιώδες ερώτημα της φυσιολογίας: γνωρίζουμε ότι η άσκηση ωφελεί σχεδόν ολόκληρο το σώμα, αλλά πώς «επικοινωνεί» ένας μυς που δουλεύει με το ήπαρ, το λίπος, τα αγγεία και άλλα όργανα;

Η απάντηση φαίνεται ότι βρίσκεται, τουλάχιστον εν μέρει, στο αίμα. Η ερευνητική ομάδα συνέκρινε διαφορετικά πρωτόκολλα άσκησης, μεταξύ των οποίων sprint-interval exercise (SIE) και μέτριας έντασης άσκηση.

Το πρωτόκολλο υψηλής έντασης περιλάμβανε έξι σπριντ των 30 δευτερολέπτων, δηλαδή συνολικά τρία λεπτά καθαρού sprint effort, με διαστήματα αποκατάστασης μεταξύ των προσπαθειών.

Και εδώ βρίσκεται μια λεπτομέρεια που συχνά χάνεται στους εντυπωσιακούς τίτλους: τα «τρία λεπτά» αφορούν τον συνολικό χρόνο της πραγματικά μέγιστης προσπάθειας και όχι ολόκληρη τη διάρκεια της προπόνησης, η οποία περιλαμβάνει προθέρμανση, αποκατάσταση ανάμεσα στα σπριντ και αποθεραπεία.

Παρόλα αυτά, η μοριακή απόκριση ήταν θεαματική. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το sprint-interval exercise προκαλούσε άμεσες και εκτεταμένες αλλαγές στο πρωτέωμα του πλάσματος, ενώ η μέτρια άσκηση εμφάνιζε πολύ περισσότερο καθυστερημένη μοριακή απόκριση.

Σχεδόν μία στις τέσσερις πρωτεΐνες άλλαξε μετά το σπριντ

Η κλίμακα της διαφοράς ήταν εντυπωσιακή. Μετά τα έξι σπριντ, σχεδόν το 25% των πρωτεϊνών που εξετάστηκαν παρουσίαζε μεταβολή αμέσως μετά την άσκηση.

Μετά από 90 λεπτά μέτριας συνεχούς ποδηλασίας, η αντίστοιχη άμεση αλλαγή αφορούσε λιγότερο από το 0,25% των πρωτεϊνών.

Το μέτριας έντασης τρέξιμο σε διάδρομο προκάλεσε περισσότερες πρωτεϊνικές αλλαγές από τη μέτρια ποδηλασία, αλλά και πάλι πολύ λιγότερες από το sprint protocol.

Η παρατήρηση αυτή ενισχύει μια ιδέα που κερδίζει διαρκώς έδαφος στην επιστήμη της άσκησης: το σώμα δεν «μετρά» μόνο πόση ώρα ασκούμαστε. Μετρά και πόσο έντονα ασκούμαστε. Και οι δύο μεταβλητές φαίνεται να δημιουργούν διαφορετικά βιολογικά μηνύματα.

Περισσότεροι από 200 μεταβολίτες μπήκαν σε κίνηση

Οι αλλαγές δεν περιορίστηκαν στις πρωτεΐνες. Το έντονο σπριντ προκάλεσε επίσης μεταβολές σε περισσότερους από 200 μεταβολίτες, δηλαδή μικρά μόρια που αποτελούν προϊόντα ή ενδιάμεσα του μεταβολισμού.

Αυτό ταιριάζει με ευρύτερα ερευνητικά δεδομένα που δείχνουν ότι η ένταση αποτελεί καθοριστικό παράγοντα της μεταβολικής απόκρισης στην άσκηση.

Σε ανεξάρτητη τυχαιοποιημένη μελέτη crossover του 2025, η έντονη άσκηση προκάλεσε μεγαλύτερες μεταβολικές αλλαγές από τη μέτρια άσκηση, με ιδιαίτερα έντονες διαφορές σε μόρια όπως το γαλακτικό, το ηλεκτρικό οξύ (succinate) και η N-lactoyl-phenylalanine – Lac-Phe.

Η Lac-Phe έχει προσελκύσει ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια επειδή φαίνεται να αυξάνεται έντονα μετά από απαιτητική άσκηση και μελετάται ως πιθανός μοριακός μεσολαβητής ορισμένων μεταβολικών αποκρίσεων.

Το κρίσιμο μήνυμα είναι ότι δύο προπονήσεις με πολύ διαφορετική ένταση δεν δημιουργούν απλώς διαφορετικούς παλμούς ή διαφορετική κόπωση αλλά αφήνουν διαφορετικό χημικό αποτύπωμα στο αίμα.

Οι «εξερκίνες»: τα μόρια με τα οποία τα όργανα φαίνεται να μιλούν μεταξύ τους

Για δεκαετίες βλέπαμε τους μύες κυρίως ως μηχανές κίνησης. Η εικόνα αυτή έχει αλλάξει.

Σήμερα γνωρίζουμε ότι οι σκελετικοί μύες, μαζί με το ήπαρ, τον λιπώδη ιστό και άλλα όργανα, συμμετέχουν σε ένα πολύπλοκο δίκτυο ενδοκρινικής επικοινωνίας. Κατά την άσκηση, ο οργανισμός απελευθερώνει ή μεταβάλλει πλήθος βιοδραστικών μορίων που έχουν ονομαστεί exerkines.

Σε αυτά μπορούν να περιλαμβάνονται πρωτεΐνες, πεπτίδια, μεταβολίτες και άλλα μόρια τα οποία μεταφέρονται μέσω του αίματος και μπορεί να μεταφέρουν μηνύματα από έναν ιστό σε άλλον.

Σύγχρονη επιστημονική ανασκόπηση περιγράφει τις εξερκίνες ως σημαντικούς υποψήφιους μεσολαβητές των συστηματικών προσαρμογών στην άσκηση, αν και για πολλά από αυτά τα μόρια η ακριβής λειτουργία και η χρονική τους συμπεριφορά στον άνθρωπο παραμένουν υπό διερεύνηση.

Η νέα μελέτη προσθέτει ένα κρίσιμο κομμάτι στο παζλ: η ένταση της άσκησης φαίνεται να καθορίζει σε μεγάλο βαθμό ποια από αυτά τα μηνύματα θα σταλούν και πόσο δυνατά.

Αγγεία, ιστοί και ορμονικά σήματα: τι απελευθέρωσε το έντονο σπριντ

Μετά το sprint protocol, οι ερευνητές παρατήρησαν άμεση αύξηση πρωτεϊνών που σχετίζονται με διαδικασίες όπως: η ανάπτυξη και αναδιαμόρφωση των αιμοφόρων αγγείων, η αναδιοργάνωση ιστών, η κυτταρική σηματοδότηση και η ορμονική επικοινωνία.

Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία επειδή υποδηλώνει ότι η άσκηση υψηλής έντασης δεν αποτελεί μόνο ένα ενεργειακό σοκ. Μπορεί να λειτουργεί ως βιολογικό μήνυμα προσαρμογής.

Ο οργανισμός αντιλαμβάνεται ότι απαιτήθηκε ξαφνικά τεράστια παραγωγή ενέργειας και οξυγόνου και η κυκλοφορία γεμίζει με μόρια που πιθανώς συμμετέχουν στην προετοιμασία των ιστών για μελλοντικές παρόμοιες απαιτήσεις.

Ένα εντυπωσιακό μοριακό «κόλπο»: οι πρωτεΐνες δεν χρειάστηκε καν να δημιουργηθούν από την αρχή

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία αφορά τον τρόπο με τον οποίο ορισμένες πρωτεΐνες φαίνεται να εμφανίζονται τόσο γρήγορα στην κυκλοφορία.

Η κλασική αντίληψη είναι ότι, για να αυξηθεί μια πρωτεΐνη στο αίμα, ένα κύτταρο πρέπει να ενεργοποιήσει το κατάλληλο γονίδιο, να συνθέσει την πρωτεΐνη και στη συνέχεια να την εκκρίνει. Αυτό χρειάζεται χρόνο. Μετά το σπριντ, όμως, ορισμένες αλλαγές ήταν σχεδόν στιγμιαίες.

Οι ερευνητές δηλώνουν ότι ένα μέρος αυτού του φαινομένου μπορεί να εξηγείται από μια διαδικασία που ονομάζεται ectodomain shedding – αποκοπή ή «απόρριψη» εξωκυττάριων τμημάτων πρωτεϊνών της κυτταρικής επιφάνειας.

Με απλά λόγια, κάποια κύτταρα δεν χρειάζεται να κατασκευάσουν μια νέα πρωτεΐνη: κόβουν γρήγορα ένα τμήμα μιας ήδη υπάρχουσας πρωτεΐνης της μεμβράνης και το απελευθερώνουν στην κυκλοφορία.

Η ίδια η εργασία επισημαίνει την αποκοπή διαμεμβρανικών πρωτεϊνών ως πιθανό μηχανισμό που συμμετέχει στη γρήγορη αλλαγή του κυκλοφορούντος «secretome» μετά την άσκηση υψηλής έντασης.

Είναι σαν το σώμα να διαθέτει έτοιμα μοριακά μηνύματα έκτακτης ανάγκης πάνω στην επιφάνεια των κυττάρων και να τα απελευθερώνει όταν η ένταση εκτοξεύεται.

Το πιο απρόσμενο εύρημα: το αίμα μετά το σπριντ «μίλησε» στα λιποκύτταρα

Οι ερευνητές προχώρησαν ακόμη περισσότερο: δεν αρκέστηκαν στο να μετρήσουν τι υπήρχε στο αίμα. Πήραν ανθρώπινα λιποκύτταρα και τα εξέθεσαν στο πλάσμα που είχε συλλεχθεί από τους συμμετέχοντες μετά την άσκηση.

Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό. Τα λιποκύτταρα που εκτέθηκαν σε πλάσμα μετά από sprint-interval exercise παρουσίασαν εκτεταμένη αναδιαμόρφωση της γονιδιακής τους δραστηριότητας. Μεταβλήθηκαν γονίδια που εμπλέκονται στον τρόπο με τον οποίο τα κύτταρα:

επεξεργάζονται καύσιμα,

αντιλαμβάνονται τη διαθεσιμότητα θρεπτικών συστατικών και

ανταποκρίνονται σε ορμονικά σήματα.

Αντίθετα, όταν τα ίδια κύτταρα εκτέθηκαν σε πλάσμα που είχε συλλεχθεί μετά από μέτρια άσκηση, η μεταγραφική απόκριση ήταν αισθητά πιο περιορισμένη.

Οι ίδιοι οι ερευνητές καταλήγουν ότι τα λιποκύτταρα εμφανίζονται ιδιαίτερα ευαίσθητα στην ένταση της άσκησης.

Το λίπος δεν είναι απλώς μια «αποθήκη»

Το συγκεκριμένο εύρημα έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν θυμηθούμε ότι ο λιπώδης ιστός δεν αποτελεί απλώς χώρο αποθήκευσης θερμίδων. Είναι ένας ενεργός ενδοκρινικός ιστός.

Εκκρίνει ορμόνες και σηματοδοτικά μόρια, ανταποκρίνεται στην ινσουλίνη, συμμετέχει στη ρύθμιση της ενεργειακής ισορροπίας και επηρεάζει τη μεταβολική υγεία ολόκληρου του οργανισμού.

Το γεγονός ότι το πλάσμα μετά από σύντομο, ακραίας έντασης exercise bout μπορούσε να αλλάξει τόσο έντονα τη γονιδιακή συμπεριφορά ανθρώπινων λιποκυττάρων υποστηρίζει την ιδέα ότι η άσκηση προκαλεί μια μορφή άμεσης «συνομιλίας» μεταξύ των οργάνων.

Ο μυς δουλεύει.

Το αίμα αλλάζει.

Το λίπος ακούει.

Και ολόκληρος ο οργανισμός απαντά.

Τα 90 λεπτά μέτριας άσκησης δεν ήταν «αδύναμα» απλώς μίλησαν αργότερα

Εδώ χρειάζεται μια σημαντική διόρθωση της εντύπωσης που μπορεί να δημιουργήσει ο τίτλος. Η μέτρια άσκηση δεν απέτυχε να προκαλέσει βιολογική απόκριση. Απλώς είχε διαφορετική χρονική υπογραφή.

Περίπου τρεις ώρες μετά την ολοκλήρωσή της, οι ερευνητές κατέγραψαν ένα σημαντικό κύμα λιπαρών οξέων και πρωτεϊνών που αποδίδονταν, μεταξύ άλλων, στο ήπαρ.

Αυτού του τύπου η καθυστερημένη κινητοποίηση είναι απολύτως συμβατή με τις μεταβολικές απαιτήσεις της παρατεταμένης άσκησης αντοχής.

Το σώμα χρειάζεται να κινητοποιήσει καύσιμα, να διαχειριστεί αποθέματα γλυκογόνου και λίπους και να υποστηρίξει τη διαδικασία αποκατάστασης.

Γι’ αυτό η νέα έρευνα δεν λέει ότι: «το μέτριο τρέξιμο δεν κάνει τίποτα». Λέει κάτι πολύ πιο ενδιαφέρον: η έντονη και η μέτρια άσκηση φαίνεται να ενεργοποιούν διαφορετικού τύπου και διαφορετικού χρονισμού μοριακά προγράμματα.

53.000 άνθρωποι στην UK Biobank έδωσαν ένα δεύτερο στοιχείο

Στη συνέχεια οι επιστήμονες θέλησαν να δουν αν οι πρωτεΐνες που μεταβάλλονταν μετά την άσκηση είχαν κάποια σχέση με πραγματικές εκβάσεις υγείας. Για τον σκοπό αυτό συνέκριναν τις exercise-responsive πρωτεΐνες με δεδομένα από περισσότερους από 53.000 συμμετέχοντες στην UK Biobank.

Και βρήκαν ότι πολλές από τις πρωτεΐνες που ανταποκρίνονταν στην άσκηση συνδέονταν, σε πληθυσμιακό επίπεδο, με χαμηλότερο κίνδυνο καρδιομεταβολικών νοσημάτων.

Το σήμα ήταν ιδιαίτερα ισχυρό για παθήσεις όπως:

παχυσαρκία,

σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2,

άλλες μεταβολικές διαταραχές.

Από τις 33 πρωτεΐνες που σχετίζονταν με χαμηλότερο κίνδυνο τέτοιων παθήσεων, οι ερευνητές ανέφεραν ότι: οι 32 μεταβάλλονταν μετά το σπριντ, ενώ μόλις τρεις μεταβάλλονταν μετά τη μέτρια άσκηση.

Επιπλέον, περισσότερο από το ένα τέταρτο αυτών των πρωτεϊνών παρουσίαζαν συσχέτιση με δείκτες βραδύτερης βιολογικής γήρανσης. Είναι ένα εντυπωσιακό εύρημα. Δεν σημαίνει όμως ότι ένα sprint session αποδεδειγμένα «προλαμβάνει τη γήρανση».

Οι αναλύσεις UK Biobank είναι συσχετιστικές: δείχνουν ότι τα ίδια μόρια που επηρεάζονται από την άσκηση συνδέονται στατιστικά με καλύτερες εκβάσεις υγείας σε μεγάλο πληθυσμό. Δεν αποδεικνύουν ότι η στιγμιαία αύξηση ή μείωσή τους μετά το σπριντ είναι η αιτία αυτών των οφελών.

«Λίγα λεπτά μπορούν να προκαλέσουν μια σημαντική μοριακή απόκριση»

Ο Paul Cohen, ένας από τους επικεφαλής ερευνητές, συνοψίζει αυτό που έκανε την ομάδα να ενθουσιαστεί: «Αυτό που είναι συναρπαστικό εδώ είναι ότι μόλις λίγα λεπτά έντονης άσκησης μπορούν να προκαλέσουν μια σημαντική μοριακή απόκριση».

Και προσθέτει: «Και το βλέπουμε ακόμα και μετά από οκτώ εβδομάδες προπόνησης, κάτι που μας λέει ότι αυτή η απόκριση δεν είναι απλώς ένα προϊόν του σώματος που αγωνίζεται να αντιμετωπίσει ένα άγνωστο στρες. Μπορεί οι αντιδράσεις που παρατηρήσαμε να είναι εγγενείς στην έντονη άσκηση».

Το εύρημα αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θα μπορούσε κανείς να υποθέσει ότι η τεράστια πρώτη μοριακή αντίδραση προκύπτει επειδή ένας αγύμναστος οργανισμός «σοκάρεται» από το σπριντ.

Όμως οι ερευνητές εξακολουθούσαν να βλέπουν χαρακτηριστική απόκριση μετά από οκτώ εβδομάδες προπόνησης, όταν το ερέθισμα δεν ήταν πλέον καινούργιο.

Αυτό υποδηλώνει ότι η έντονη μοριακή υπογραφή δεν είναι απλώς αποτέλεσμα απροσαρμοστίας. Μπορεί να αποτελεί εγγενές χαρακτηριστικό της άσκησης υψηλής έντασης.

«Η ένταση δημιουργεί διαφορετικές προσαρμογές σε ολόκληρο το σώμα»

Ο Luke Olsen, μεταδιδακτορικός ερευνητής και βασικός ερευνητής της εργασίας, το θέτει σε ένα ευρύτερο φυσιολογικό πλαίσιο: «Είναι πολύ κατανοητό ότι διαφορετικές εντάσεις άσκησης διεγείρουν διακριτές προσαρμογές σε ολόκληρο το σώμα».

Όμως, όπως σημειώνει, το μεγάλο κενό μέχρι σήμερα βρισκόταν στους μηχανισμούς: «Οι μοριακοί μηχανισμοί που συνδέουν αυτές τις προσαρμογές που εξαρτώνται από την ένταση έχουν παραμείνει σε μεγάλο βαθμό ασαφείς».

Και εκεί ακριβώς έρχονται οι εξερκίνες. «Η εργασία μας υποδηλώνει ότι οι εξερκίνες (πρωτεΐνες και μεταβολίτες που απελευθερώνονται στην κυκλοφορία του αίματος μετά την άσκηση) είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες στην ένταση της άσκησης και μπορεί να είναι βασικοί μεσολαβητές των ευεργετικών για την υγεία επιδράσεων σύντομων εκρήξεων έντονης άσκησης».

Το σημαντικότερο ίσως είναι η λέξη «μπορεί». Οι επιστήμονες εντόπισαν ισχυρούς υποψήφιους μηχανισμούς. Δεν έχουν ακόμη αποδείξει ότι κάθε ένα από αυτά τα μόρια είναι υπεύθυνο για συγκεκριμένο κλινικό όφελος.

Είναι λοιπόν τρία λεπτά σπριντ «καλύτερα» από 90 λεπτά τρέξιμο;

Όχι. Τουλάχιστον όχι με βάση όσα μας λέει αυτή η μελέτη.

Το σπριντ παρήγαγε πολύ μεγαλύτερη άμεση μοριακή μεταβολή σε συγκεκριμένες πρωτεΐνες και μεταβολίτες. Αυτό δεν ισοδυναμεί με απόδειξη ότι προσφέρει μεγαλύτερη:

μείωση θνησιμότητας,

καρδιοπροστασία,

απώλεια βάρους,

βελτίωση αντοχής,

ρύθμιση σακχάρου,

προστασία από καρκίνο,

αύξηση προσδόκιμου ζωής.

Για να απαντηθούν τέτοια ερωτήματα χρειάζονται μακροχρόνιες κλινικές μελέτες.

Επιπλέον, η παρατεταμένη άσκηση μέτριας έντασης παρέχει φυσιολογικές προσαρμογές που δεν μπορούν να κριθούν αποκλειστικά από το πόσες πρωτεΐνες άλλαξαν στο αίμα αμέσως μετά την προπόνηση. Περισσότερες μοριακές αλλαγές δεν σημαίνει αυτομάτως περισσότερη υγεία.

Γιατί τότε το εύρημα έχει τόσο μεγάλη σημασία;

Γιατί δείχνει ότι ο οργανισμός αντιμετωπίζει την ένταση ως ανεξάρτητη βιολογική πληροφορία. Δεν αντιδρά απλώς στο σύνολο των θερμίδων που κάηκαν ή στο πόση ώρα κινήθηκαν οι μύες.

Ένα σύντομο, πολύ ισχυρό ερέθισμα μπορεί να κινητοποιήσει μοριακά δίκτυα που μια πολύ μεγαλύτερη αλλά ηπιότερη προσπάθεια δεν ενεργοποιεί στον ίδιο βαθμό ή δεν τα ενεργοποιεί την ίδια στιγμή.

Αυτό είναι συνεπές και με ευρύτερη έρευνα για την υψηλής έντασης διαλειμματική άσκηση. Μελέτες του ανθρώπινου πρωτεώματος είχαν ήδη δείξει ότι η υψηλής έντασης διαλειμματική άσκηση μπορεί να προκαλεί γρήγορες αλλαγές σε πρωτεΐνες που εμπλέκονται, μεταξύ άλλων, στη φλεγμονώδη απόκριση, στον μεταβολισμό των λιπιδίων και στην αντιοξειδωτική προστασία.

Η νέα εργασία, όμως, ανεβάζει σημαντικά την ανάλυση σε επίπεδο συστημάτων και διερευνά ταυτόχρονα πρωτεΐνες, μεταβολίτες και την πιθανή επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών οργάνων.

Το μεγάλο «αλλά»: τα σπριντ δεν είναι για όλους

Εδώ χρειάζεται ίσως η σημαντικότερη πρακτική προειδοποίηση. Έξι σπριντ των 30 δευτερολέπτων σε πλήρη ή σχεδόν πλήρη ένταση δεν είναι μια ήπια προπόνηση τριών λεπτών. Είναι ένα ιδιαίτερα απαιτητικό φυσιολογικό ερέθισμα που αυξάνει απότομα: την καρδιακή συχνότητα, τον αερισμό των πνευμόνων, τις μεταβολικές απαιτήσεις και το μηχανικό φορτίο στους μυς και τις αρθρώσεις.

Για έναν νέο, υγιή και ήδη γυμνασμένο άνθρωπο αυτό μπορεί να αποτελεί κατάλληλη μορφή προπόνησης. Για έναν εντελώς αγύμναστο άνθρωπο, έναν ηλικιωμένο, ή κάποιον με καρδιαγγειακά, αναπνευστικά, μεταβολικά ή μυοσκελετικά προβλήματα, το «κάνε έξι all-out σπριντ» δεν είναι ασφαλής γενική συμβουλή.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υπογραμμίζει ότι η ένταση είναι σχετική με τη φυσική κατάσταση κάθε ανθρώπου: η έντονη δραστηριότητα απαιτεί μεγάλη προσπάθεια, προκαλεί γρήγορη αναπνοή και σημαντική αύξηση της καρδιακής συχνότητας.

Ο ΠΟΥ δεν λέει «κάντε μόνο σπριντ»

Οι σημερινές διεθνείς οδηγίες είναι πολύ πιο ισορροπημένες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συστήνει για τους ενήλικες 150–300 λεπτά μέτριας έντασης αερόβιας δραστηριότητας την εβδομάδα ή 75–150 λεπτά έντονης αερόβιας δραστηριότητας, ή συνδυασμό των δύο. Παράλληλα συνιστά ασκήσεις μυϊκής ενδυνάμωσης τουλάχιστον δύο ημέρες την εβδομάδα.

Αυτό είναι σημαντικό επειδή μεταφέρει το πραγματικό μήνυμα της επιστήμης: δεν υπάρχει πόλεμος ανάμεσα στη μέτρια και στην έντονη άσκηση. Και οι δύο έχουν θέση. Και οι δύο συνδέονται με σημαντικά οφέλη.

Η νέα μελέτη μάς λέει ότι δεν κάνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα στο σώμα. Κι όμως, σχεδόν ένας στους τρεις ενήλικες δεν κινείται αρκετά Η συζήτηση για το αν θα κάνουμε sprint ή jogging αποκτά ακόμη μια διάσταση όταν κοιτάξουμε τη συνολική εικόνα.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, περίπου 1,8 δισεκατομμύρια ενήλικες (το 31% του παγκόσμιου ενήλικου πληθυσμού) δεν κάλυπταν το 2022 τα συνιστώμενα επίπεδα σωματικής δραστηριότητας. Η σωματική αδράνεια αυξάνει τον κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου, σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2, άνοιας και ορισμένων μορφών καρκίνου.

Επομένως, για τη δημόσια υγεία, το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι ότι εκατομμύρια άνθρωποι κάνουν λάθος τύπο άσκησης: είναι ότι δεν κάνουν αρκετή άσκηση καθόλου.

Και στην Ελλάδα, το μήνυμα παραμένει: η τακτική κίνηση προστατεύει

Οι ελληνικές αρχές δημόσιας υγείας επίσης αντιμετωπίζουν τη σωματική δραστηριότητα ως βασικό παράγοντα πρόληψης. Ο ΕΟΔΥ, στις συστάσεις για την πρόληψη και ρύθμιση της υπέρτασης, περιλαμβάνει την τακτική σωματική δραστηριότητα μαζί με την υγιεινή διατροφή, τη διατήρηση φυσιολογικού βάρους και τη διακοπή καπνίσματος στους βασικούς τροποποιήσιμους παράγοντες τρόπου ζωής.

Παράλληλα, ο ΕΟΔΥ επισημαίνει ότι η έντονη άσκηση χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή σε περιόδους υψηλών θερμοκρασιών, καθώς όσοι ασκούνται έντονα ανήκουν στις ομάδες που είναι περισσότερο εκτεθειμένες στον κίνδυνο θερμικής καταπόνησης κατά τον καύσωνα.

Άρα ειδικά σε ένα ελληνικό καλοκαίρι, το «βγες και κάνε all-out sprint» στις υψηλότερες θερμοκρασίες της ημέρας είναι ακριβώς το αντίθετο από μια υπεύθυνη εφαρμογή αυτών των ερευνητικών ευρημάτων.

Τρία λεπτά που «ταρακουνούν» ολόκληρο το σώμα

Η νέα μελέτη δεν μας λέει ότι βρέθηκε ο μαγικός τρόπος να χωρέσουμε 90 λεπτά άσκησης σε τρία. Μας αποκαλύπτει κάτι πιο βαθύ. Ο χρόνος και η ένταση δεν είναι απλώς δύο διαφορετικοί τρόποι να μετράμε μια προπόνηση. Είναι δύο διαφορετικά βιολογικά σήματα.

Η παρατεταμένη μέτρια άσκηση κινητοποιεί με τον χρόνο καύσιμα, λιπαρά οξέα και ηπατικές αποκρίσεις. Το all-out sprint φαίνεται να πυροδοτεί σχεδόν αμέσως ένα μοριακό κύμα: πρωτεΐνες, μεταβολίτες και πιθανώς μηνύματα που ταξιδεύουν από όργανο σε όργανο.

Και σε αυτή την έκρηξη μπορεί να κρύβεται ένα μέρος της εξήγησης για το γιατί ακόμη και πολύ σύντομες δόσεις έντονης άσκησης μπορούν να προκαλέσουν τόσο ισχυρές φυσιολογικές προσαρμογές.

Το πραγματικό μήνυμα δεν είναι «λιγότερη άσκηση» – είναι «η ένταση μετρά»

Υπάρχει πάντα ο πειρασμός να μετατρέψουμε κάθε νέα έρευνα άσκησης σε έναν τίτλο: «Τρία λεπτά καλύτερα από 90».

Αλλά η ανθρώπινη φυσιολογία είναι πιο ενδιαφέρουσα από αυτό:

Το sprint δεν ακυρώνει το jogging.

Η έντονη διαλειμματική προπόνηση δεν ακυρώνει το περπάτημα.

Η αερόβια άσκηση δεν ακυρώνει την ενδυνάμωση.

Κάθε μορφή δραστηριότητας δίνει στο σώμα διαφορετικές πληροφορίες και δημιουργεί διαφορετικές προσαρμογές.

Και ο ίδιος ο ΠΟΥ θυμίζει το σημαντικότερο: οποιαδήποτε ποσότητα σωματικής δραστηριότητας είναι καλύτερη από το καθόλου, ενώ περισσότερη δραστηριότητα (μέσα σε ασφαλή όρια) προσφέρει πρόσθετα οφέλη.

Η νέα έρευνα προσθέτει απλώς μια συναρπαστική λεπτομέρεια: μερικές φορές, όταν η ένταση εκτοξεύεται, το σώμα δεν ψιθυρίζει την απάντησή του. Τη φωνάζει.

Και έξι σπριντ των 30 δευτερολέπτων φαίνεται ότι είναι αρκετά για να ακουστεί αυτή η φωνή σε περισσότερες από εκατοντάδες πρωτεΐνες και μεταβολίτες που κυκλοφορούν μέσα μας.

Όχι, λοιπόν, τρία λεπτά αντί για 90. Αλλά τρία λεπτά που μας δείχνουν πόσο διαφορετικά μπορεί να αντιδράσει ο ανθρώπινος οργανισμός όταν η άσκηση περάσει από το «μέτριο» στο «όλα ή τίποτα».