Αποφασισμένη να απαντήσει μέσω της δικαστικής οδού εμφανίζεται η Σελένα Γκόμεζ, μετά τη μήνυση που κατατέθηκε σε βάρος της σχετικά με τη Wondermind, την εταιρεία για την ψυχική υγεία που είχε συνιδρύσει μαζί με τη μητέρα της, Αμάντα Ντον Κόρνετ, γνωστή ως Μάντι Τίφι, και την επιχειρηματία Ντανιέλα Πίρσον.

Δύο εταιρείες που είχαν επενδύσει στη Wondermind, οι Wondermind SRS 44 LLC και Bespoke Wondermind LLC, στράφηκαν νομικά κατά των τριών γυναικών, υποστηρίζοντας ότι τους παρουσιάστηκαν παραπλανητικές πληροφορίες σχετικά με τις υποδομές, τη διοίκηση και τις δυνατότητες της startup. Οι καταγγελίες αποτελούν ισχυρισμούς των εναγόντων και δεν έχουν κριθεί από δικαστήριο.

Η κατηγορηματική απάντηση της Σελένα Γκόμεζ

Η πλευρά της Σελένα Γκόμεζ απορρίπτει πλήρως όσα της αποδίδονται. Ο δικηγόρος της, Μάθιου Σ. Ρόζενγκαρτ, δήλωσε στο People ότι οι ισχυρισμοί περί απάτης ή οποιασδήποτε άλλης παράνομης ενέργειας εκ μέρους της 34χρονης τραγουδίστριας και ηθοποιού είναι αβάσιμοι τόσο σε πραγματικό όσο και σε νομικό επίπεδο. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η νομική ομάδα της Σελένα Γκόμεζ πρόκειται να κινηθεί για την απόρριψη των αξιώσεων που έχουν διατυπωθεί εναντίον της.

Η συγκεκριμένη αντίδραση έρχεται λίγες ημέρες μετά την κατάθεση της αγωγής, με την πλευρά της τραγουδίστριας να δείχνει ότι δεν σκοπεύει να περιοριστεί σε μια δημόσια διάψευση, αλλά θα επιχειρήσει να αντικρούσει τις κατηγορίες ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Οι επενδυτές υποστηρίζουν ότι έβαλαν σχεδόν 1,2 εκατ. δολάρια

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην αγωγή, οι δύο εταιρείες υποστηρίζουν ότι επένδυσαν συνολικά σχεδόν 1,2 εκατομμύρια δολάρια στη Wondermind. Οι ενάγοντες ισχυρίζονται ότι δεν είχαν ενημερωθεί για τα προβλήματα που αντιμετώπιζε η επιχείρηση και ότι ανακάλυψαν σταδιακά πως η πραγματική κατάσταση της εταιρείας ήταν διαφορετική από εκείνη που, όπως υποστηρίζουν, τους είχε παρουσιαστεί πριν από την επένδυσή τους.

Σύμφωνα με το Forbes, η αγωγή περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ισχυρισμούς για παραπλανητικές παρουσιάσεις σχετικά με τα οικονομικά της Wondermind, τον ρόλο που θα είχε η Σελένα Γκόμεζ στην εταιρεία και τις δυνατότητες ανάπτυξης της επιχείρησης. Και σε αυτή την περίπτωση πρόκειται για καταγγελίες των επενδυτών, οι οποίες παραμένουν αντικείμενο δικαστικής διαμάχης.

Τα προβλήματα της Wondermind είχαν γίνει δημόσια γνωστά ήδη από το 2025. Τον Μάιο εκείνης της χρονιάς, το Forbes είχε αποκαλύψει ότι η εταιρεία αντιμετώπιζε σοβαρές δυσκολίες ρευστότητας και είχε καθυστερήσει πληρωμές εργαζομένων, εξωτερικών συνεργατών και προμηθευτών. Λίγες ημέρες αργότερα έγινε γνωστό ότι η startup προχώρησε σε μεγάλες περικοπές προσωπικού.

Εκπρόσωπος της Wondermind είχε δηλώσει τότε ότι η εταιρεία περνούσε μια περίοδο δυσκολιών ανάπτυξης, όπως συμβαίνει με πολλές startups, και ότι τα προβλήματα με τις οφειλές θα αντιμετωπίζονταν.

Η Σελένα Μαρί Γκόμεζ είχε βάλει δικά της χρήματα στην εταιρεία

Η Σελένα Γκόμεζ, σύμφωνα με πηγή που είχε μιλήσει στο People όταν έγιναν γνωστά τα οικονομικά προβλήματα, είχε επενδύσει εκατομμύρια δολάρια από προσωπικά της κεφάλαια στη Wondermind προκειμένου να στηρίξει την επιχείρηση. Η ίδια πηγή είχε υποστηρίξει ότι η τραγουδίστρια δεν συμμετείχε στην καθημερινή λειτουργία της εταιρείας και ότι, όταν ενημερώθηκε για την τελευταία οικονομική δυσκολία, έβαλε επιπλέον χρήματα για να βοηθήσει.

Αντίστοιχα, η Μάντι Τίφι, η οποία είχε αναλάβει τη διοίκηση της Wondermind, είχε φτάσει στο σημείο να πάρει προσωπικό δάνειο με εγγύηση το σπίτι της προκειμένου να εξασφαλίσει κεφάλαια για την εταιρεία, σύμφωνα με όσα είχαν δημοσιευτεί την περίοδο της οικονομικής κρίσης.