Μοιραία αποδείχθηκε η πτώση μιας 81χρονης γυναίκας στον Ανισαρά Χερσονήσου στην Κρήτη, το μεσημέρι της Κυριακής, καθώς η ηλικιωμένη έχασε την ισορροπία της την ώρα που επιχειρούσε να επιβιβαστεί σε λεωφορείο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του neakriti.gr, η γυναίκα έπεσε προς τα πίσω και χτύπησε με δύναμη στο πίσω μέρος του κεφαλιού της, πάνω στο οδόστρωμα.

Άμεσα κινητοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η 81χρονη μεταφέρθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο του Ηρακλείου, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε λίγο αργότερα.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση διερευνώνται.