Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 35χρονος Ισραηλινός που συνελήφθη για τη φωτιά στα Σελλιά Ρεθύμνου, ενώ συνεχίζεται η έρευνα των αρμόδιων αρχών για τα ακριβή αίτια της εκδήλωσής της.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρεθύμνης, τρία άτομα προσήχθησαν προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις συνθήκες υπό τις οποίες ξεκίνησε η φωτιά.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, τα συγκεκριμένα άτομα είχαν νοικιάσει βίλα στην περιοχή και φέρεται να επιχείρησαν να ανάψουν μπάρμπεκιου, παρά την προειδοποίηση του ιδιοκτήτη ότι η χρήση του απαγορευόταν λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Την ίδια ώρα, ο ιδιοκτήτης της βίλας, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξέφρασε τη λύπη του για όσα συνέβησαν και ζήτησε συγγνώμη από τους κατοίκους της περιοχής για την αναστάτωση και την αγωνία που προκάλεσε η φωτιά, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ.