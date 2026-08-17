Τις ζημιές που προκάλεσε η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε την περασμένη Πέμπτη στη Σίβηρη της Χαλκιδικής, άρχισαν να καταγράφουν από σήμερα οι αρμόδιες επιτροπές, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος των καταστροφών σε οικοσυσκευές και επιχειρήσεις και να καταβληθούν οι απαραίτητες αποζημιώσεις.

Την ερχόμενη Τετάρτη, 19 Αυγούστου, στο πρώτο «πόδι» της Χαλκιδικής θα βρεθεί κυβερνητικό κλιμάκιο με επικεφαλής τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδο, που αρχικά θα μεταβεί στο πεδίο της πυρκαγιάς και ακολούθως θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο δημαρχείο Κασσανδρείας με τη συμμετοχή όλων των αρμόδιων φορέων.

«Με τα σημερινά δεδομένα και με βάση τις πρώτες καταγραφές φαίνεται πως κάηκαν ολοσχερώς δύο – τρία σπίτια, ενώ άλλα έξι – επτά έχουν υποστεί ζημιές εξωτερικά. Επίσης, η περίμετρος της καμένης έκτασης ανέρχεται σε περίπου 2.500 στρέμματα», δήλωσε στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ο αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής, Γιάννης Κουφίδης.

Υπογράμμισε, δε, πως στη σύσκεψη της Τετάρτης με την παρουσία κυβερνητικού κλιμακίου θα τεθεί επί τάπητος η «επόμενη μέρα της πυρκαγιάς», διότι προκλήθηκαν φθορές στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού, που ωστόσο λειτουργεί, αλλά και στο Αμφιθέατρο Σίβηρης, ενώ απαιτούνται άμεσα καθαρισμοί στο πεδίο και αντιπλημμυρικά έργα.

«Εμείς από πλευράς αντιπεριφέρειας Χαλκιδικής θα ζητήσουμε να γίνει άμεσα η συλλογή των καμένων, να καθαριστούν τα ρέματα και να δημιουργηθούν αντιπλημμυρικά έργα για να μην έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα κατά τη διάρκεια του χειμώνα στη Σίβηρη», συμπλήρωσε ο κ.Κουφίδης.