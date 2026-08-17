Επίσημα παίκτης του Ολυμπιακού είναι ο Ελβετός άσος, Ρέμο Φρόιλερ.

Ο 34χρονος χαφ βρίσκεται στην Ελλάδα από την Κυριακή (16/7), υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και το πρωί της Δευτέρας (17/8) ανακοινώθηκε από τους Ερυθρόλευκους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του διεθνούς Ελβετού μέσου, Ρέμο Φρόιλερ. Γεννημένος στις 15 Απριλίου 1992, προέρχεται από τη Bologna, με την οποία την τελευταία τριετία πραγματοποίησε 123 συμμετοχές, εκ των οποίων τις 40 τη σεζόν που ολοκληρώθηκε.

Το 2022-2023 αγωνίστηκε στη Nottingham Forest (33 συμμετοχές), ενώ από το 2016 μέχρι το 2022 έκανε 260 παιχνίδια στην Atalanta, με απολογισμό 21 γκολ και 23 ασίστ.

Ξεκίνησε την καριέρα του από την ακαδημία της Winterthur, συνέχισε στην GC Zürich U21 και ακολούθησε η Grasshoppers, η πρώτη ομάδα της Winterthur και η Luzern.

Ο Φρόιλερ μετρά 301 συμμετοχές στη Serie A, 28 στο Champions League, 24 στο Europa League και 28 στην Premier League. Με την εθνική ομάδα της Ελβετίας έχει αγωνιστεί 94 φορές και έχει πετύχει 11 γκολ.

Η καριέρα του Φρόιλερ

Ο Φρόιλερ ξεκίνησε την καριέρα του στη Βίντερτουρ της Ελβετίας το 2009 παίζοντας για μία σεζόν πριν παραχωρηθεί δανεικός στην Γκρασχόπερς. Το 2011 επέστρεψε στη Βίντερτουρ όπου έμεινε μέχρι το 2014, παίρνοντας μεταγραφή για τη Λοζάνη.

Μετά από δύο χρόνια, αποφάσισε να κάνει το βήμα εκτός της πατρίδας του για λογαριασμό της Αταλάντα, η οποία πλήρωσε περίπου 3,5 εκατομμύρια ευρώ για να τον κάνει δικό της. Στην Ιταλία είχε μερικά από τα καλύτερά του χρόνια, μένοντας για έξι σεζόν.

Αργότερα ήρθε το μεγάλο βήμα στην Premier League. Η Νότιγχαμ Φόρεστ τον απέκτησε το 2022 έναντι του ποσού των 8,3 εκατομμυρίων ευρώ. Το 2023 παραχωρήθηκε δανεικός στην Μπολόνια, η οποία πείστηκε για τις ικανότητές του και τον απέκτησε με κανονική μεταγραφή έναντι περίπου 2 εκατομμυρίων ευρώ. Με τους «ροσομπλού» επίσης ξεχώρισε στη Serie A, πριν μείνει ελεύθερος φέτος το καλοκαίρι.