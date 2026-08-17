Ριζικά άλλαξε η ζωή ενός άνδρα που είχε ατύχημα την ώρα που έβγαζε τον σκύλο του βόλτα, καθώς έπεσε και λίγο αργότερα έμαθε πως του απομένουν λίγοι μήνες.

Ο 78χρονος Ρίτσαρντ Κλαρκ πριν από ένα χρόνο σκόνταψε στο κράσπεδο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, καθώς τραυματίστηκε στο πρόσωπο. Μετά τις σχετικές εξετάσεις, έλαβε εξιτήριο και επέστρεψε σπίτι του. Εντούτοις, λίγες μέρες μετά λιποθύμησε και οδηγήθηκε ξανά στα επείγοντα, με τους γιατρούς να εικάζουν ότι το λιποθυμικό επεισόδιο σχετιζόταν με την πτώση του.

Πράγματι είχαν δίκιο, αλλά όχι επειδή χτύπησε. Αντιθέτως, βρήκαν ότι είχε έναν όγκο κοντά στη βάση της σπονδυλικής στήλης και χρειαζόταν άμεση χειρουργική επέμβαση, οπότε μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Κόβεντρι, όπου οι χειρουργοί αφαίρεσαν τον όγκο χωρίς να βλάψουν τον ευαίσθητο νωτιαίο μυελό ή το σύμπλεγμα νεύρων.

Οι απεικονιστικές εξετάσεις όμως έδειξαν ότι ο όγκος ήταν μόνο ένας από πολλούς και, 10 ημέρες μετά την έξοδό του από το νοσοκομείο, ο 78χρονος εισήχθη εκ νέου στη ΜΕΘ με μια θανατηφόρα αναπνευστική νόσο, έγραψε η Mirror.

Μερικές εβδομάδες αργότερα, ενώ περίμενε να πάρει εξιτήριο, δύο χειρουργοί τον επισκέφτηκαν στο κρεβάτι του και του ανακοίνωσαν ότι η περαιτέρω εξέταση αποκάλυψε καρκίνο στο πάγκρεας.

«Ο χειρουργός μου είπε: “Θέλω να σε χειρουργήσουμε το συντομότερο δυνατό, γιατί αυτή είναι η καλύτερη ευκαιρία σου”», είπε ο Ρίτσαρντ. Μάλιστα, λόγω της αρχικής λοίμωξης και της αναπνευστικής νόσου, ο Ρίτσαρντ χρειάστηκε ένα μήνα φυσιοθεραπείας για να ανακτήσει τις δυνάμεις του, προτού καταστεί ασφαλές να υποβληθεί στην επέμβαση.

«Ο χειρουργός έκανε πραγματικά εξαιρετική δουλειά και αφαίρεσε ολόκληρο τον όγκο, και μόνο επειδή βρισκόμουν στο νοσοκομείο κατάφεραν να τον εντοπίσουν έγκαιρα. Ο καρκίνος στο πάγκρεας είναι ένας από τους πιο θανατηφόρους καρκίνους, επειδή δεν παρουσιάζει συμπτώματα μέχρι να είναι πια πολύ αργά», είπε ο 78χρονος.

Μετά από δύο εβδομάδες, η υγεία του είχε βελτιωθεί αρκετά ώστε να επιστρέψει στο σπίτι του, και στη συνέχεια ολοκλήρωσε ένα εξάμηνο πρόγραμμα χημειοθεραπείας. Λίγο πριν τα Χριστούγεννα, όμως, διαγνώστηκε με καρκίνο του ήπατος και τον Ιανουάριο έμαθε ότι έχει από έξι έως 12 μήνες.

«Σε κάθε στάδιο, ανακάλυπτα κάτι καινούργιο, ή το ανακάλυπταν οι γιατροί, οπότε μεταξύ Ιανουαρίου 2025 και Ιουλίου 2025, είχα τρεις εμπειρίες κοντά στον θάνατο. Ήμουν πολύ τυχερός. Έχω υποβληθεί σε τρεις χειρουργικές επεμβάσεις – τρεις μεγάλες επεμβάσεις, χωρίς να υπολογίζω τις μικρές, και η δεξιοτεχνία των γιατρών είναι εκπληκτική», είπε ο 78χρονος.

«Αρκεί να πάει στραβά ένα μόνο πράγμα και το ηθικό σου πέφτει, γιατί πρέπει να παλέψεις με τα πάντα, από το άβολο κρεβάτι μέχρι το φαγητό που είναι χάλια. Όμως, χωρίς καμία εξαίρεση, το προσωπικό μου μιλούσε σαν να ήμουν ένας κανονικός άνθρωπος και, αν έκανα μια ερώτηση, μου απαντούσαν», είπε ο Ρίτσαρντ και πλέον συγκεντρώνει χρήματα από δωρεές για να τα αφήσει στην οικογένειά του, καθώς ξόδεψε στις νοσηλείες του όσα λεφτά είχε συγκεντρώσει.