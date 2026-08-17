Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με την εμπλοκή τριών δικύκλων και τον τραυματισμό -ευτυχώς όχι πολύ σοβαρό- τεσσάρων νεαρών ατόμων, μεταξύ αυτών και δύο ανηλίκων, σημειώθηκε ξημερώματα Κυριακής (16/8/26) στην παλαιά εθνική οδό Λαμίας – Αθηνών στη σύνδεση Καμένων Βούρλων με Άγιο Κωνσταντίνο.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα.

Ήταν λίγο πριν από τις 5 τα ξημερώματα όταν μηχανάκι, το οποίο οδηγούσε 18χρονος με συνεπιβάτη μια 21χρονη, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, συγκρούστηκε με δύο άλλα δίκυκλα, μια μοτοσικλέτα και ένα μηχανάκι που οδηγούσαν δύο ανήλικοι, αντίστοιχα 17 και 18 ετών.

Αποτέλεσμα ήταν να βρεθούν στο οδόστρωμα και τα τέσσερα παιδιά και να τραυματιστούν.

Όπως καταγράφει το σήμα της αστυνομίας, οι δύο 18χρονοι έσπευσαν να εγκαταλείψουν το σημείο, όπου παρέμεινε αιμόφυρτη η 21χρονη και ο 17χρονος οδηγός της δίκυκλης μοτοσικλέτας.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που ειδοποιήθηκε έφτασε στο σημείο και παρέλαβε την κοπέλα για το Κέντρο Υγείας Καμένων Βούρλων. Σε λίγο στο Κέντρο Υγείας έφτασαν με δικά τους μέσα και οι άλλοι τρεις νεαροί, καθώς είχαν και εκείνοι χτυπήσει. Όλοι τους τελικά έφυγαν με ασθενοφόρο για το Νοσοκομείο Λαμίας για επιπλέον εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί συνολικά η κατάσταση της υγείας τους.

Ο 17χρονος πήρε εξιτήριο το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, ενώ οι φίλοι του παραμένουν νοσηλευόμενοι, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους.

Από το Αστυνομικό Τμήμα Καμένων Βούρλων που ανέλαβε την προανάκριση συνελήφθησαν οι δύο 18χρονοι, ενώ βρισκόντουσαν στο Νοσοκομείο, ωστόσο με προφορική εντολή του ο εισαγγελέας ζήτησε να μην παραμείνει η κράτησή τους. Σημειώνουμε ότι, μεταξύ άλλων, διερευνάται το κατά πόσο οδηγούσαν νόμιμα τα δίκυκλά τους.