Στην Αθήνα βρίσκεται η νέα πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, Πνινάτ Γιανάι, η οποία αναλαμβάνει επίσημα τα διπλωματικά της καθήκοντα στη θέση του απερχόμενου Νόαμ Κατς. Η άφιξη της έμπειρης διπλωμάτου σηματοδοτεί μια νέα περίοδο στις διμερείς σχέσεις των δύο χωρών, σε μια εξαιρετικά κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία για την Ανατολική Μεσόγειο.

Η Πνινάτ Γιανάι διαθέτει ισχυρό ακαδημαϊκό και επαγγελματικό υπόβαθρο, καθώς είναι διακεκριμένη δικηγόρος, στρατηγική σύμβουλος αλλά και αναλύτρια διεθνών σχέσεων. Στο χαρτοφυλάκιό της ξεχωρίζει η πολυετής τριβή με κομβικούς τομείς όπως η εθνική άμυνα, η ασφάλεια, η κυβερνοασφάλεια και η ενέργεια. Η εξειδίκευσή της αναμένεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας Αθήνας και Τελ Αβίβ.

Έχει επίσης έντονη παρουσία στα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ενώ μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023 ίδρυσε την πλατφόρμα δημόσιας διπλωματίας LOVE ISRAEL.



Ο διορισμός της από τον Ισραηλινό υπουργό Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ εντάσσεται, σύμφωνα με την ισραηλινή πλευρά, στην προσπάθεια περαιτέρω ενίσχυσης της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας και Ισραήλ, με έμφαση στην άμυνα, την ενέργεια, τις επενδύσεις, την καινοτομία και τον τουρισμό.



«Η Ελλάδα αποτελεί βασικό εταίρο του Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο», δήλωσε η νέα πρέσβης, σημειώνοντας ότι στόχος της είναι η περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων σε όλους τους τομείς, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.