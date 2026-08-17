Ριζικές τροποποιήσεις στους κανονισμούς που διέπουν τη Eurovision 2027 προωθεί η διοργάνωση, θέτοντας στο στόχαστρο τις συντονισμένες προσπάθειες αλλοίωσης του τελικού αποτελέσματος.

Στο πλαίσιο αυτό, η EBU απέστειλε έγγραφο προς τα μέλη της, εισηγούμενη την οριστική κατάργηση των κλήσεων και των γραπτών μηνυμάτων. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η διαδικασία θα μεταφερθεί αποκλειστικά στο διαδίκτυο, όπου κάθε τηλεθεατής θα υποχρεούται να επιλέξει τρεις διαφορετικές υποψηφιότητες, χωρίς τη δυνατότητα επαναλαμβανόμενης στήριξης στον ίδιο καλλιτέχνη.

Η παρέμβαση του Ισραήλ και η αυστηρή προειδοποίηση

Η κινητικότητα αυτή ακολουθεί τα γεγονότα του 2025, όταν η εκπρόσωπος του Ισραήλ, Γιουβάλ Ραφαέλ, με το τραγούδι New Day Will Rise, κατέγραψε τεράστια απόκλιση ανάμεσα στις επιτροπές (15η θέση) και το κοινό (297 βαθμοί). Τότε, κυβερνητικά στελέχη, συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, είχαν απευθύνει κάλεσμα για εξάντληση του ορίου των 20 ψήφων ανά χρήστη.

Αν και το όριο μειώθηκε στις 10 ψηφοφορίες, φέτος απαιτήθηκε εκ νέου σύσταση προς το δίκτυο Kan, όταν η εκπρόσωπος της χώρας δημοσίευσε βίντεο με οδηγίες προς τους θαυμαστές να «ψηφίσουν 10 φορές για το Ισραήλ». Η διοργάνωση έκρινε ότι οι εν λόγω αναρτήσεις δεν ήταν σύμφωνες με «το πνεύμα του διαγωνισμού» και απαίτησε την απόσυρσή τους.

Τι αναφέρει η επιστολή της EBU για το γεωπολιτικό κλίμα

Στην αποκαλυπτική επιστολή που φιλοξενεί το BBC, την οποία υπέγραψαν ο διευθύνων σύμβουλος Ζαν Φιλίπ Ντε Τέντερ και η πρόεδρος του Reference Group Άνα Μαρία Μπορντάς, αποτυπώνεται η προβληματική κατάσταση.

«Πιστεύουμε ότι αυτές οι αλλαγές θα… συμβάλουν στη μείωση της επίδρασης μιας οργανωμένης ψήφου, χωρίς να υπονομεύεται η δικαιοσύνη ή η εμπιστοσύνη», επισημαίνεται αρχικά στο κείμενο.

Σε άλλο σημείο της τοποθέτησης, η ηγεσία της EBU υπογραμμίζει την επίδραση της διεθνούς συγκυρίας:

«Ακόμη και χωρίς μεγάλες εκστρατείες επί πληρωμή και με ένα σύστημα ψηφοφορίας για το οποίο μπορούμε να εγγυηθούμε, έχει καταστεί σαφές ότι το σημερινό γεωπολιτικό κλίμα οδηγεί σε ψήφους υπέρ ορισμένων καλλιτεχνών για λόγους που έχουν ελάχιστη σχέση με τις εμφανίσεις τους».

Η ανάλυση των διοργανωτών συμπληρώνει:

«Αυτό δεν είναι κάτι καινούργιο στην ιστορία της Eurovision, το έχουμε δει να συμβαίνει και στο παρελθόν, αλλά αυτή τη φορά είναι επίμονο και για πολλούς προκαλεί βαθιά ανησυχία».

Τέλος χορηγίας και νέοι αυστηροί όροι

Ταυτόχρονα, επιβεβαιώθηκε η ολοκλήρωση της εξαετούς συνεργασίας με την εταιρεία Moroccan Oil, η οποία προσέφερε υπηρεσίες περιποίησης στους καλλιτέχνες, εν μέσω αντιδράσεων για τη στρατιωτική δραστηριότητα στη Γάζα.

Παράλληλα, θεσπίζονται νέοι όροι, όπως η απαγόρευση φιλοξενίας της διοργάνωσης από κράτη που εμπλέκονται σε «ένοπλη σύγκρουση» ή σε «ευαίσθητη γεωπολιτική κατάσταση», η αύξηση του ορίου ηλικίας των διαγωνιζομένων στα 18 έτη και ο περιορισμός των προηχογραφημένων φωνητικών.

Στο μεταξύ, η Βουλγαρία ανακοίνωσε τη διοργάνωση της Eurovision 2027 στην Μπουργκάς, μετά τη νίκη της Ντάρα με το Bangaranga, με την 71η διοργάνωση να προγραμματίζεται για το διάστημα 12 έως 15 Μαΐου 2027.