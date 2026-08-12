Στους νέους κανονισμούς για τη Eurovision 2027 προχώρησε η EBU, απαγορεύοντας ρητά την αυτόματη ανάληψη της διοργάνωσης από νικήτρια χώρα στην επικράτεια της οποίας εξελίσσεται ένοπλη σύγκρουση ή επικρατεί ασταθής γεωπολιτική κατάσταση.

Η συγκεκριμένη πρόβλεψη επηρεάζει άμεσα χώρες που βρίσκονται σε εμπόλεμη ζώνη, όπως το Ισραήλ, καθώς σε περίπτωση νίκης τους, η διοργανώτρια αρχή θα διενεργεί ανεξάρτητη αξιολόγηση ασφαλείας. Αν διαπιστωθεί ρίσκο, η φιλοξενία θα ανατίθεται εξολοκλήρου σε άλλο ραδιοτηλεοπτικό φορέα, ο οποίος θα αναλαμβάνει πλήρως τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της παραγωγής.

Ηλικιακά όρια και ζωντανά φωνητικά

Παράλληλα, η EBU ανεβάζει το κατώτατο όριο ηλικίας των διαγωνιζομένων από τα 16 στα 18 έτη, απαιτώντας οι καλλιτέχνες να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος μέχρι την ημέρα της πρώτης τους πρόβας. Η απόφαση ελήφθη με στόχο την προστασία των νεότερων συμμετεχόντων από την έντονη δημοσιότητα.

Στον τομέα του ήχου, ξεκαθαρίζεται ότι η κύρια μελωδία πρέπει να αποδίδεται αποκλειστικά ζωντανά από τον βασικό ερμηνευτή, χωρίς τα προηχογραφημένα φωνητικά να καλύπτουν ή να υποκαθιστούν τη ζωντανή παρουσία.

Η επίσημη τοποθέτηση της EBU

Σχετικά με τις αναμορφώσεις, ο διευθυντής του διαγωνισμού Martin Green CBE ανέφερε:

«Ο Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision εξελίσσεται διαρκώς και η ετήσια επανεξέταση των Κανονισμών αποτελεί σημαντικό μέρος της προσπάθειας να διασφαλίσουμε ότι ο Διαγωνισμός παραμένει δίκαιος, διαφανής και συνεπής για όλους όσοι συμμετέχουν, συμπεριλαμβανομένων των εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο που παρακολουθούν και ασχολούνται με τη διοργάνωση.»

Συνεχίζοντας στην ίδια δήλωση, ο ίδιος σημείωσε:

«Με οδηγό, όπως πάντα, τα σχόλια των Μελών μας, διευκρινίσαμε και ενισχύσαμε αρκετούς τομείς για το 2027. Οι αλλαγές αυτές έχουν στόχο να προσφέρουν μεγαλύτερη σαφήνεια σε όλους όσοι συμμετέχουν, να προστατεύσουν τους καλλιτέχνες και να διασφαλίσουν ότι ο Διαγωνισμός εξακολουθεί να προσφέρει ένα ασφαλές και φιλόξενο περιβάλλον, διατηρώντας παράλληλα το πνεύμα και την ακεραιότητα που κάνουν τον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision τόσο ξεχωριστό».