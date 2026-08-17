Τα ασύρματα ακουστικά έχουν αποκτήσει σταθερή θέση στην καθημερινότητά μας. Μουσική, podcasts, τηλεφωνικές κλήσεις και βιντεοκλήσεις περνούν πλέον μέσα από ένα ζευγάρι earbuds που πολλοί φορούν για αρκετές ώρες μέσα στην ημέρα. Η Samsung επιχειρεί να διευρύνει σημαντικά τον ρόλο τους, ενσωματώνοντας στα Galaxy Buds λειτουργίες που σχετίζονται άμεσα με την ακοή μας.

Η λειτουργία Hearing Aid των Samsung Galaxy Buds έλαβε έγκριση από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ, τον FDA, και αφορά τα Galaxy Buds3 Pro και Galaxy Buds4 Pro.

Το ενδιαφέρον στοιχείο βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο γίνεται η προσαρμογή. Ο χρήστης μπορεί, μέσα από τα ίδια τα earbuds, να πραγματοποιήσει έναν Έλεγχο Ακοής διάρκειας περίπου πέντε λεπτών. Η διαδικασία εξετάζει κάθε αυτί ξεχωριστά και δημιουργεί ένα εξατομικευμένο ακοόγραμμα, το οποίο στη συνέχεια χρησιμοποιείται για την προσαρμογή του ήχου.

Το τεστ ακοής των 5 λεπτών

Ο Έλεγχος Ακοής, Hearing Test, πραγματοποιείται μέσα από το μενού των Galaxy Buds στις Ρυθμίσεις μιας συμβατής συσκευής Galaxy, χωρίς να απαιτείται ξεχωριστή εφαρμογή.

Η διαδικασία βασίζεται σε ακοομετρία καθαρού τόνου κλινικού επιπέδου και ελέγχει ξεχωριστά την απόκριση κάθε αυτιού. Στο τέλος δημιουργείται ακοόγραμμα και η ακοή του χρήστη κατατάσσεται ως φυσιολογική ή σε ένα από τέσσερα επίπεδα απώλειας: ήπια, μέτρια, σοβαρή ή πολύ σοβαρή.

Σύμφωνα με τη Samsung, το Hearing Test είναι εγγεγραμμένο ως Λογισμικό Ιατροτεχνολογικού Προϊόντος, Software as a Medical Device, και έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει αποτελέσματα ιατρικής ακρίβειας. Για την πλήρη υποστήριξη της λειτουργίας απαιτείται συμβατή συσκευή Galaxy με One UI 8 ή νεότερη έκδοση.

Τι συμβαίνει μετά το τεστ

Τα αποτελέσματα του Hearing Test αξιοποιούνται από τη λειτουργία Hearing Aid ώστε να δημιουργείται ένα προσωπικό ακουστικό προφίλ. Με βάση αυτό, τα earbuds μπορούν να ενισχύουν συγκεκριμένους ήχους που ο χρήστης δυσκολεύεται περισσότερο να ακούσει, όπως οι υψηλές συχνότητες, οι ψίθυροι στο περιβάλλον και οι μακρινές φωνές.

Η λειτουργία περιλαμβάνει επίσης τεχνολογίες εξάλειψης θορύβου και beamforming. Στην πράξη, αυτό επιτρέπει μεγαλύτερη εστίαση στους ήχους που προέρχονται από την κατεύθυνση μπροστά από τον χρήστη και περιορισμό του θορύβου στο φόντο.

Η ρύθμιση βασίζεται στο πρότυπο NAL-NL2, το οποίο χρησιμοποιείται διεθνώς ως κλινική φόρμουλα αναφοράς για τη ρύθμιση συνταγογραφούμενων ακουστικών βαρηκοΐας. Στόχος είναι η ενίσχυση να προσαρμόζεται στο ακουστικό προφίλ κάθε χρήστη και όχι να εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο σε όλους.

Όταν η δυσκολία ακοής φαίνεται πρώτα στην καθημερινότητα

Η ήπια ή μέτρια απώλεια ακοής μπορεί να γίνει αντιληπτή μέσα από καταστάσεις που εύκολα περνούν απαρατήρητες. Μια συζήτηση σε έναν χώρο με πολύ κόσμο γίνεται δυσκολότερη, οι χαμηλότερες φωνές χάνονται μέσα στον θόρυβο ή ο χρήστης χρειάζεται συχνότερα να ζητά από κάποιον να επαναλάβει αυτό που είπε.

Σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που επικαλείται η Samsung, περισσότεροι από 1,5 δισεκατομμύριο άνθρωποι παγκοσμίως αντιμετωπίζουν κάποιου βαθμού απώλεια ακοής. Έως το 2050, ο αριθμός αυτός εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 2,5 δισεκατομμύρια.

Παρά την έκταση του φαινομένου, αρκετοί που θα μπορούσαν να ωφεληθούν από τη χρήση ακουστικών βαρηκοΐας τελικά δεν τα χρησιμοποιούν. Ανάμεσα στους λόγους που αναφέρονται βρίσκονται το κόστος, το κοινωνικό στίγμα και η περιορισμένη πρόσβαση σε εξειδικευμένη φροντίδα.

Η ενσωμάτωση αντίστοιχων λειτουργιών σε μια συσκευή καθημερινής χρήσης έχει ενδιαφέρον ακριβώς γι’ αυτό: φέρνει τον βασικό έλεγχο και την υποστήριξη της ακοής σε ένα προϊόν που πολλοί χρήστες ήδη φορούν καθημερινά.

Η εξέλιξη ξεκίνησε πριν από μερικά χρόνια

Η Samsung ασχολείται με λειτουργίες υποστήριξης της ακοής στα earbuds της από το 2020, όταν παρουσίασε στα Galaxy Buds+ το Personal Sound Amplification Product, PSAP.

Η συγκεκριμένη λειτουργία εγκρίθηκε κλινικά το 2021 ως λύση υποστήριξης της καθημερινής επικοινωνίας για ανθρώπους με απώλεια ακοής και αποτέλεσε τη βάση για την ανάπτυξη του Hearing Aid.

Για τη νέα λειτουργία, η Samsung συνεργάστηκε με τα National Acoustic Laboratories και το Samsung Medical Center, ενώ πραγματοποιήθηκαν κλινικές μελέτες επικύρωσης στο Vanderbilt University Medical Center, στο San Jose State University και στο University of Memphis.

Τα δεδομένα που σχετίζονται με την ακοή συγκεντρώνονται επίσης στο Samsung Health. Εκεί ο χρήστης μπορεί να βλέπει τόσο τα αποτελέσματα του Hearing Test όσο και πληροφορίες σχετικά με την έκθεσή του σε περιβαλλοντικό θόρυβο.

Πότε θα είναι διαθέσιμη η λειτουργία

Οι λειτουργίες Hearing Aid και Hearing Test προβλέπεται να διατεθούν στα Galaxy Buds3 Pro και Galaxy Buds4 Pro στις ΗΠΑ και σε επιλεγμένες εγκεκριμένες αγορές κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2026.

Η διαθεσιμότητα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την αγορά, το μοντέλο και τη συνδεδεμένη συσκευή.

Παράλληλα, η εταιρεία διευκρινίζει ότι η λειτουργία Hearing Aid προορίζεται για χρήστες 18 ετών και άνω με αντιληπτή ήπια έως μέτρια απώλεια ακοής και δεν υποκαθιστά την επαγγελματική διάγνωση ή θεραπεία από εξειδικευμένο γιατρό.

Η συγκεκριμένη εφαρμογή δείχνει πόσο γρήγορα διευρύνεται ο ρόλος των wearables στην παρακολούθηση της υγείας. Ο έλεγχος της ακοής και η εξατομικευμένη ενίσχυση ήχων περνούν πλέον σε μια κατηγορία συσκευών που μέχρι πρόσφατα συνδεόταν κυρίως με μουσική, κλήσεις και ψυχαγωγία.