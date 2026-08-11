Τι είναι το GPS tracker και πώς λειτουργεί

Μία υπόθεση στο Ηράκλειο Κρήτης που προκάλεσε αίσθηση και ερωτήματα είδε το φως της δημοσιότητας, όταν μία 22χρονη κατήγγειλε τον 23χρονο πρώην σύντροφό της ότι την παρακολουθούσε, τοποθετώντας μια συσκευή GPS στο όχημά της.

Φαίνεται πως το κατάλαβε όταν ξεκίνησε να βλέπει αρκετά συχνά στα σημεία που πήγαινε τον 23χρονο πρώην σύντροφό της. Αυτό φαίνεται πως την ανησύχησε, με αποτέλεσμα να απευθυνθεί στις Αρχές και μάλιστα ξεκίνησε μια έρευνα και από τις τοπικές αρχές. Εντοπίστηκε τελικά η συσκευή που βρισκόταν στο όχημά της.

Ο 23χρονος, ο οποίος φέρεται να τοποθέτησε τη συσκευή, ήξερε ανά πάσα στιγμή πού βρίσκεται η 22χρονη και στη συνέχεια συνελήφθη. Η έρευνα γίνεται προκειμένου να διαπιστωθεί πώς τοποθετήθηκε η συσκευή και από πότε μέχρι πότε είχε τη δυνατότητα να την παρακολουθεί. Έχει σχηματιστεί δικογραφία και η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ρήγας: «Είναι καθαρά εμμονικές τέτοιες συμπεριφορές»

Ο αντιπρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων Αθήνας, Νίκος Ρήγας, μίλησε στο MEGA για την υπόθεση. «Διαισθητικά αυτά δεν γίνονται, σε καμία περίπτωση. Η τεχνολογία γενικώς έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια και στο θέμα παρακολούθησης και το κινητό μας αν χαθεί πού θα είναι και το στίγμα ενός ανθρώπου, ενός παιδιού, μπορούμε να δούμε πού κινείται. Είναι η καλή πλευρά της τεχνολογικής εξέλιξης. Τώρα η κακή της χρήση είναι όταν αυτό χρησιμοποιείται με κακό τρόπο, με κακόβουλο τρόπο. Είναι διαφορετικό πράγμα αν θέλουμε να έχουμε το στίγμα του κινητού μας, ενός παιδιού και διαφορετικό να μπορέσουμε να έχουμε σε έναν σύντροφό μας, στον σύζυγό μας, τη σύζυγό μας, με σκοπό να ελέγχουμε, επειδή ενδεχομένως έχουμε ανασφάλεια για το πού κινείται και πού βρίσκεται. Έτσι και εν προκειμένω, ο 23χρονος το έβαλε στο αυτοκίνητο. Υπάρχουν στο εμπόριο, κυκλοφορούν τέτοιου είδους μηχανήματα, τα οποία συνδέονται απευθείας στο κινητό σου και μπορείς να δεις το στίγμα του αυτοκινήτου. Είναι καλό όταν θες να το έχεις για να μη σ’ το κλέψουν, δηλαδή για λόγους ασφαλείας, για λόγους κλοπής οχήματος. Αλλά για να παρακολουθείς τον οδηγό ουσιαστικά και όχι το αυτοκίνητο, το πού πηγαίνει και να βρίσκεσαι μπροστά του ή να ξέρεις την κίνησή του πριν την κάνει, αυτό είναι στα όρια της στέρησης της ελευθερίας του άλλου, του συνανθρώπου σου, του συντρόφου σου. Όταν είναι σύντροφος, είναι ακόμα χειρότερο. Είναι δείγμα έλλειψης σεβασμού. Όταν είναι πρώην σύντροφος πλέον, σημαίνει ότι είναι μια εμμονή. Αυτό είναι καθαρά εμμονικό», υπογράμμισε.

«Θα αποφασίσει η δικαιοσύνη τι έχει γίνει. Η αστυνομία έκανε τις ενέργειες, βρέθηκε. Δεν απέχει πολύ από το να έχεις μια εμμονή. Η χειρότερη μπορεί να είναι κάποια στιγμή να πεις ή θα ανήκεις σε εμένα ή δεν θα ανήκεις σε κανέναν», συνέχισε.

Τι είναι το GPS tracker και πώς λειτουργεί

Ο Κωνσταντίνος Μαντές, ηλεκτρολόγος μηχανικός και μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης για Τεχνητή Νοημοσύνη και Ρομποτική και εμπειρογνώμονας ηλεκτρονικού εγκλήματος, αναφέρθηκε επίσης στην υπόθεση, επισημαίνοντας: «Αρχικά θέλω να συμπληρώσω, σε αυτό το οποίο είπε ο κύριος Ρήγας, ότι όλα αυτά τα συστήματα είναι για καλόβουλες χρήσεις, όπως για παράδειγμα για εντοπισμό των παιδιών μας, για εντοπισμό ανήλικων και ανοϊκών ανθρώπων. Όπως εμείς έχουμε κάνει αρκετές ακαδημαϊκές έρευνες σχετικά με το κομμάτι του εντοπισμού αλλά και της συντροφιάς των ανοϊκών ανθρώπων, όπου χρήζουν βοήθειας σε αυτή την κατάσταση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως ακούω, έχει χρησιμοποιηθεί για παρακολούθηση κάποιου ανθρώπου, όπου πραγματικά δεν είχε δικαιοδοσία να παρακολουθήσει ο άλλος άνθρωπος τον συγκεκριμένο. Τότε μιλάμε για μια κακόβουλη ενέργεια, η οποία δεν θα έπρεπε να σκεφτεί καν κάποιος να την υλοποιήσει. Αλλά όσον αφορά στη λειτουργία όλων αυτών των συστημάτων, πραγματικά μπορεί κάποιος από το κινητό του τηλέφωνο να βλέπει το στίγμα είτε του αυτοκινήτου του είτε του μικρού του τετράποδου φίλου του που έχει ένα GPS για να μη χαθεί, είτε για κάποιον ανοϊκό άνθρωπο. Τότε απλά γίνεται μια σύνδεση στο κινητό τηλέφωνο και μπορεί κάλλιστα να βλέπει ανά πάσα στιγμή το στίγμα του. Πολλά από αυτά έχουν και ήχο», σχολίασε.

«Όπως γνωρίζετε, έχουμε τον νόμο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπου χωρίς τη συγκατάθεση του ανθρώπου του οποίου έχουμε βάλει, εν προκειμένω παράνομα, τη συγκεκριμένη συσκευή, τότε είναι παράνομη ενέργεια και πραγματικά χρήζει διερεύνησης από τη Δικαιοσύνη. Μπαίνει εύκολα με ένα μαγνητάκι», πρόσθεσε.

Πώς μπορεί να καταλάβει κάποιος ότι του έχουν βάλει GPS;

Σύμφωνα με τον κ. Μαντέ, «υπάρχουν πολλοί τρόποι που μπορεί να το καταλάβει, γιατί υπάρχουν ειδικές συσκευές οι οποίες ανιχνεύουν το συγκεκριμένο κομμάτι και μπορεί, επίσης, αν δεν είναι εξοικειωμένος με την τεχνολογία, τότε μπορεί από κάποιες κινήσεις που θα βλέπει. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί, χωρίς τη συγκατάθεση κάποιου ενήλικα, να γίνεται οποιαδήποτε τέτοιου είδους ενέργεια, γιατί μιλάμε για παράνομη ενέργεια και τότε, όπως είπατε και νωρίτερα, χρήζει διερεύνηση και από τη Δικαιοσύνη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν μπορεί χωρίς συγκατάθεση να γίνει οποιαδήποτε τοποθέτηση GPS ή μηχανήματος εντοπισμού, ακόμη και ηχητικής καταγραφής, χωρίς τη συναίνεση ενήλικα ανθρώπου».

Και συνέχισε ο κ. Μαντές: «Δυστυχώς τις βρίσκει κάποιος πολύ εύκολα στο εμπόριο και θα έπρεπε να γίνεται μία χρήση σε ελεγχόμενη βάση και με πιστοποιημένους εγκαταστάτες σε όλο αυτό το κομμάτι. Δηλαδή δεν μπορεί ο οποιοσδήποτε να πηγαίνει στην αγορά να αγοράζει κάποιο τέτοιο εξάρτημα και να το τοποθετεί χωρίς να γνωρίζει κάποιος πιστοποιημένος εγκαταστάτης. Οπότε σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να πωλούνται τα συγκεκριμένα ελεύθερα στο εμπόριο. Και θα πρέπει τα καταστήματα τα οποία τα πωλούν να ελεγχθούν στη συγκεκριμένη περίπτωση και ακόμα και για τον λόγο που τα πωλούν θα πρέπει να είναι γνωστό και από τον εγκαταστάτη, από τον πωλητή, αλλά και κυρίως αυτός ο οποίος θα το αγοράσει θα πρέπει να πιστοποιεί ότι θα το τοποθετήσει εκεί».