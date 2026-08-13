Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν επέλεξε την επίσκεψή του στην Αίγυπτο για να εξαπολύσει πυρά κατά της Ελλάδας και της Κύπρου, την ώρα που η Άγκυρα επιχειρεί να προσεγγίσει περαιτέρω το Κάιρο και να εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στη Συμμαχία Σ. Αραβίας – Τουρκίας – Πακιστάν.

Ο Χ. Φιντάν άρχισε χθες διήμερη επίσκεψη στην Αίγυπτο, με την τουρκική πλευρά να επιδιώκει την πλήρη εξομάλυνση των διμερών σχέσεων και παράλληλα να προωθεί την ένταξη της μεγαλύτερης αραβικής χώρας στη Συμφωνία της Μέκκας. Μιλώντας στο Ελ Αλαμέιν, έχοντας δίπλα του τον Αιγύπτιο ομόλογό του Μ. Αμπντελατί, παρουσίασε την Τριμερή Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ ως μια περιφερειακή συνεργασία που, κατά την τουρκική οπτική, λειτουργεί εις βάρος τόσο της Άγκυρας όσο και του Καΐρου.

Όπως μετέδωσαν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας υποστήριξε ότι, πριν από τη Συμφωνία της Μέκκας, η Τριμερής Ελλάδας – «Ελληνοκυπριακής Διοίκησης στην Κύπρο» και Ισραήλ επιχείρησε να «τραβήξει μια γραμμή ακριβώς στη μέση στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ στη μία πλευρά βρίσκεται η Τουρκία και στην άλλη η Αίγυπτος». Την ίδια στιγμή επιχείρησε να αποσυνδέσει τη Συμφωνία της Μέκκας από οποιαδήποτε λογική αντιπαράθεσης, υποστηρίζοντας ότι η Συμμαχία «δεν στρέφεται εναντίον καμίας χώρας, αλλά αφορά τη δημιουργία ενός πλαισίου συνεργασίας και την εγκαθίδρυση αποτροπής».

Με αυτή την τοποθέτηση, ο Χ. Φιντάν επιχείρησε, επί αιγυπτιακού εδάφους, να εμφανίσει την Τριμερή με το Ισραήλ ως «απειλή», παρά το γεγονός ότι το Κάιρο έχει οικοδομήσει στενούς στρατηγικούς δεσμούς με την Αθήνα και τη Λευκωσία. Η αναφορά αυτή έφερε σε λεπτή θέση την αιγυπτιακή πλευρά, ενώ ταυτόχρονα κατέδειξε την προσπάθεια της Άγκυρας να παρουσιάσει το Σχήμα της Μέκκας ως διαφορετικό πόλο απέναντι σε περιφερειακές συνεργασίες στις οποίες συμμετέχει το Ισραήλ.

Ιδιαίτερα επιθετικός ήταν ο Τούρκος ΥΠΕΞ και απέναντι στο Ισραήλ. Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Γάζα, υποστήριξε ότι η άρνηση της ισραηλινής πλευράς να προχωρήσει στην εφαρμογή της συμφωνίας ενδέχεται να «μας ωθήσει μαζί με άλλους μεσολαβητές να λάβουμε από κοινού ένα ριζικό βήμα». Παράλληλα, ζήτησε από την Ουάσιγκτον να εντείνει την πίεση προς το Ισραήλ, προειδοποιώντας πως διαφορετικά «η Τουρκία, το Κατάρ και η Αίγυπτος θα πρέπει να λάβουν ριζικά βήματα σε αυτό το ζήτημα. Αυτή είναι μια ευθύνη που οφείλουμε στο έθνος μας, στον λαό μας και στους Παλαιστίνιους».

Για την προοπτική συμμετοχής της Αιγύπτου στη Συμφωνία της Μέκκας, ο Χ. Φιντάν ανέφερε ότι το Κάιρο επεξεργάζεται «ορισμένες λεπτομέρειες, αλλά είναι ο φυσικός μας εταίρος και ελπίζουμε, με τη θέληση του Θεού, να γίνει σύντομα και επίσημος εταίρος μας».

Ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών, ωστόσο, δεν προχώρησε σε κάποια σαφή δέσμευση. Το Κάιρο αντιμετωπίζει με επιφύλαξη το ενδεχόμενο προσχώρησης σε έναν σχηματισμό όπου κυρίαρχο ρόλο διαδραματίζουν η Τουρκία και η Σ. Αραβία, δύο χώρες με έντονες φιλοδοξίες επιρροής στον μουσουλμανικό κόσμο. Στην εξίσωση βρίσκεται και το Πακιστάν, το οποίο αποτελεί στρατηγικό αντίπαλο της Ινδίας, μιας χώρας με την οποία ο πρόεδρος Σίσι έχει αναπτύξει ιδιαίτερα καλές σχέσεις.

Η στρατηγική του Καΐρου μέχρι σήμερα αποφεύγει την πλήρη ταύτιση με κάποιο από τα υπό διαμόρφωση στρατόπεδα στη Μ. Ανατολή. Η Αίγυπτος επιδιώκει να διαφυλάξει την αυτονομία των κινήσεών της και το περιφερειακό της βάρος, το οποίο ενισχύεται από το γεγονός ότι αποτελεί την πολυπληθέστερη αραβική χώρα στη Μ. Ανατολή και στη Β. Αφρική. Παράλληλα, έχει καταφέρει να διατηρεί λειτουργικές σχέσεις τόσο με τις ΗΠΑ όσο και με άλλες μεγάλες δυνάμεις, ενώ σημαντικός παράγοντας στους περιφερειακούς σχεδιασμούς της παραμένει και η στενή συνεργασία με τα ΗΑΕ.

Ανάλογη προσοχή επιδεικνύει η αιγυπτιακή ηγεσία και έναντι του Ισραήλ. Παρά την έντονη δυσαρέσκεια στο Κάιρο για τις ισραηλινές ενέργειες στη Γάζα, η Αίγυπτος δεν εμφανίζεται διατεθειμένη να προσχωρήσει σε έναν αμιγώς αντιισραηλινό αμυντικό συνασπισμό. Εκτός από το γεγονός ότι οι δύο χώρες συνορεύουν, η Αίγυπτος ήταν η πρώτη αραβική χώρα που αναγνώρισε διπλωματικά το Ισραήλ. Έτσι, παρότι δεν αποφεύγει την κριτική προς την ισραηλινή κυβέρνηση, επιδιώκει να κρατά ανοικτούς τους διαύλους επικοινωνίας, διατηρώντας τη δυνατότητα να αναλαμβάνει μεσολαβητικό ρόλο όταν αυτό απαιτείται.

Σε κάθε περίπτωση, η παρουσία του Χ. Φιντάν στην Αίγυπτο αποτελεί ακόμη ένα βήμα στην προσπάθεια επαναπροσέγγισης Άγκυρας και Καΐρου, έπειτα από τη μακρά περίοδο έντασης που ακολούθησε την ανατροπή του ηγέτη των Αδελφών Μουσουλμάνων, Μ. Μόρσι, από τον πρόεδρο Σίσι.

Οι επαφές των δύο πλευρών δεν περιορίζονται, πάντως, στη Συμφωνία της Μέκκας. Στις χθεσινές συνομιλίες, όπως και στη σημερινή συνάντηση του Χ. Φιντάν με τον πρόεδρο Σίσι, αναμένεται να εξεταστεί σειρά περιφερειακών θεμάτων. Μεταξύ αυτών βρίσκεται η Λιβύη, όπου ύστερα από χρόνια αντικρουόμενων συμφερόντων διαφαίνονται οι πρώτες δυνατότητες συνεννόησης Άγκυρας και Καΐρου για την επόμενη ημέρα στη χώρα, καθώς και οι εξελίξεις στο Σουδάν και ο πόλεμος στο Ιράν.

Σύμφωνα με τουρκικές πηγές, στις συνομιλίες περιλαμβάνεται και η Ανατολική Μεσόγειος. Υπό το πρίσμα όσων δήλωσε ο Χ. Φιντάν, η Άγκυρα φαίνεται να επιδιώκει να περιορίσει τη σύνδεση του Καΐρου με τις υφιστάμενες περιφερειακές συνεργασίες του και ειδικότερα με το πλαίσιο στρατηγικών σχέσεων που έχει διαμορφώσει η Αίγυπτος με την Ελλάδα και την Κύπρο.