Το εγκεφαλικό επεισόδιο μπορεί να χτυπήσει απρόσμενα, όμως ο κίνδυνος δεν διαμορφώνεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Αυξάνεται από παράγοντες που συσσωρεύονται με τα χρόνια, όπως η υψηλή αρτηριακή πίεση, η κακή ρύθμιση του σακχάρου, το αυξημένο βάρος και η έλλειψη σωματικής δραστηριότητας.

Μάλιστα ειδικοί επισημαίνουν ότι οι συνήθειες τις απογευματινές και βραδινές ώρες παίζουν σημαντικό ρόλο. Καμία από αυτές δεν πρόκειται να προκαλέσει από μόνη της ένα εγκεφαλικό. Όταν όμως επαναλαμβάνονται συστηματικά, μπορούν να συμβάλουν σε παράγοντες όπως η υψηλή αρτηριακή πίεση, ο ανεπαρκής έλεγχος του σακχάρου και η αύξηση του σωματικού βάρους, οι οποίοι με τη σειρά τους συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο εγκεφαλικού.

Ακολουθούν τέσσερις επιλογές που όπως επισημαίνεται στο Eating Well καλό είναι να περιορίζονται μετά τις 5 το απόγευμα.

1. Γεύματα με πολύ αλάτι

Το νάτριο είναι ένα απαραίτητο μέταλλο, καθώς συμβάλλει στη ρύθμιση της ισορροπίας των υγρών, στη λειτουργία των νεύρων και στις μυϊκές συσπάσεις. Το σώμα χρειάζεται μια συγκεκριμένη ποσότητα για να λειτουργεί σωστά, όμως η συστηματικά υπερβολική κατανάλωση αυξάνει την αρτηριακή πίεση, έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου για εγκεφαλικό.

Και για πολλούς ανθρώπους, το βραδινό είναι το γεύμα στο οποίο συγκεντρώνεται η μεγαλύτερη ποσότητα νατρίου. Τα γεύματα εστιατορίων, η πίτσα, οι σούπες, τα αλλαντικά και πολλά έτοιμα ή delivery φαγητά μπορεί να περιέχουν πολύ περισσότερο αλάτι απ’ όσο αντιλαμβανόμαστε.

Η συχνότερη επιλογή γευμάτων με λιγότερο αλάτι, ιδιαίτερα στο βραδινό, μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση υγιούς αρτηριακής πίεσης, κάτι που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα βήματα για τη μείωση του κινδύνου εγκεφαλικού.

Οι ειδικοί συστήνουν επίσης το διατροφικό πρότυπο DASH, το οποίο έχει σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση της υπέρτασης και έχει επανειλημμένα φανεί ότι βοηθά στη μείωση της αρτηριακής πίεσης και ενδέχεται να μειώνει και τον κίνδυνο εγκεφαλικού.

2. Αλκοόλ

Ένα ποτήρι κρασί ή ένα κοκτέιλ μπορεί να μοιάζει με τον ιδανικό τρόπο χαλάρωσης στο τέλος της ημέρας. Η μετατροπή όμως του αλκοόλ σε καθημερινή βραδινή συνήθεια δεν είναι η καλύτερη επιλογή ούτε για την καρδιά ούτε για τη συνολική υγεία.

Η υψηλή κατανάλωση αλκοόλ έχει συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο εγκεφαλικού, ενώ νεότερα στοιχεία δείχνουν ότι ακόμη και μέτριες ποσότητες μπορεί να επιβαρύνουν την καρδιαγγειακή υγεία. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το αλκοόλ συνδέεται επίσης με υψηλότερη αρτηριακή πίεση, ενώ μπορεί να επηρεάζει την υγεία των αγγείων και αυξάνει τη φλεγμονή.

Η κατανάλωσή του τις βραδινές ώρες μπορεί επίσης να διαταράξει τον ύπνο. Οι υγιείς συνήθειες ύπνου θεωρούνται σημαντικές για τη μακροζωία, ενώ η διαταραχή του ύπνου έχει επίσης συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο εγκεφαλικού.

3. Πρόσθετη ζάχαρη

Αν επιστρέφετε στο σπίτι πεινασμένοι αλλά απομένει ακόμη μία ώρα μέχρι το βραδινό, ίσως αξίζει να το ξανασκεφτείτε πριν στραφείτε σε ένα γλυκό σνακ ή ένα ζαχαρούχο ρόφημα. Με την πάροδο του χρόνου, η υψηλή κατανάλωση πρόσθετης ζάχαρης μπορεί να συμβάλει στον κίνδυνο εγκεφαλικού, αυξάνοντας τις πιθανότητες εμφάνισης υπέρτασης, υπερβολικού σωματικού βάρους και διαβήτη τύπου 2.

Καθώς πολλοί άνθρωποι καταναλώνουν ήδη περισσότερη πρόσθετη ζάχαρη από τη συνιστώμενη, η συστηματική κατανάλωση γλυκών και άλλων υπερεπεξεργασμένων τροφίμων ως σνακ μπορεί να δυσκολέψει την προσπάθεια διατήρησης της καρδιαγγειακής υγείας μακροπρόθεσμα. Αντί για ένα γλυκό σνακ πριν ή μετά το βραδινό, οι ειδικοί προτείνουν επιλογές που προσφέρουν πρωτεΐνη, φυτικές ίνες ή καλά λιπαρά και βοηθούν στον κορεσμό.

Μερικές ιδέες είναι το γιαούρτι με φρούτα, τα φρούτα με cottage cheese, οι νάλατοι ξηροί καρποί ή τα λαχανικά με χούμους. Πρόκειται για εξαιρετικά θρεπτικές επιλογές που υποστηρίζουν την υγεία της καρδιάς.

4. Πολύωρο καθισιό

Μετά από μια κουραστική ημέρα εργασίας είναι απολύτως φυσιολογικό να θέλετε να χαλαρώσετε στον καναπέ. Αν όμως έχετε ήδη περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας καθισμένοι, το να συνεχίσετε να παραμένετε αδρανείς αποτελεί μια χαμένη ευκαιρία να προστατεύσετε την καρδιαγγειακή σας υγεία.

Η διακοπή των μεγάλων περιόδων καθιστικής ζωής μπορεί να βελτιώσει την κυκλοφορία του αίματος, να συμβάλει στη διατήρηση υγιών επιπέδων σακχάρου και να ενισχύσει συνολικά την υγεία της καρδιάς και του εγκεφάλου.

Η τακτική σωματική δραστηριότητα αποτελεί έναν από τους αποτελεσματικότερους τρόπους υποστήριξης της καρδιαγγειακής υγείας και μείωσης του κινδύνου εγκεφαλικού. Και αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα μία ώρα έντονης προπόνησης στο γυμναστήριο.

Ένας σύντομος περίπατος το απόγευμα, πριν ή μετά το βραδινό, λίγες διατάσεις την ώρα που βλέπετε τηλεόραση ή ακόμη και ορισμένες δουλειές του σπιτιού μπορούν να διακόψουν τα μεγάλα διαστήματα ακινησίας. Αυτές οι μικρές «δόσεις» κίνησης συσσωρεύονται με την πάροδο του χρόνου και συχνά είναι ευκολότερο να γίνουν σταθερή συνήθεια σε σχέση με τις περιστασιακές, πολύ έντονες προπονήσεις.

Τι άλλο μπορείτε να κάνετε για να μειώσετε τον κίνδυνο εγκεφαλικού

Όταν προσπαθείτε να αποκτήσετε πιο υγιεινές συνήθειες, η συνεχής εστίαση σε όσα «απαγορεύεται» να κάνετε μπορεί να γίνει κουραστική. Γι’ αυτό οι ειδικοί προτείνουν μια διαφορετική προσέγγιση: αντί να σκέφτεστε μόνο τι πρέπει να αφαιρέσετε από την καθημερινότητά σας, επικεντρωθείτε στις υγιεινές συνήθειες που μπορείτε να προσθέσετε.

Προσεγγίστε τη διατροφή DASH

Η προσθήκη περισσότερων φρούτων και λαχανικών στο βραδινό – όπως για παράδειγμα μια διατροφή τύπου DASH – είναι ένας εύκολος τρόπος να αυξήσετε τον κορεσμό και παράλληλα να προσφέρετε στον οργανισμό περισσότερα θρεπτικά συστατικά που υποστηρίζουν την καρδιά.

Μια απλή πρακτική είναι να γεμίζετε το μισό πιάτο με λαχανικά, να προσθέτετε μία μερίδα φρούτου, να επιλέγετε ένα δημητριακό ολικής άλεσης, όπως καστανό ρύζι ή κινόα, και να συμπεριλαμβάνετε μια άπαχη πηγή πρωτεΐνης. Οι μικρές και σταθερές αλλαγές μπορούν συχνά να έχουν μεγαλύτερο αποτέλεσμα από μια απότομη προσπάθεια να αλλάξετε ολόκληρη τη διατροφή σας μέσα σε μία νύχτα.

Περπατήστε λίγο μετά το φαγητό

Δεν χρειάζεται να διανύσετε χιλιόμετρα. Μόλις 15 έως 20 λεπτά χαλαρού περπατήματος μπορούν να βοηθήσουν στη ρύθμιση του σακχάρου, να υποστηρίξουν την καρδιαγγειακή υγεία και να ωφελήσουν την ψυχική διάθεση.

Δημιουργήστε μια πιο υγιεινή ρουτίνα χαλάρωσης

Οι ειδικοί προτείνουν να δημιουργήσετε μια βραδινή συνήθεια γύρω από δραστηριότητες που σας βοηθούν πραγματικά να χαλαρώσετε, αντί να καταφεύγετε αυτομάτως σε ένα ποτήρι αλκοόλ. Οι πιο υγιείς τρόποι διαχείρισης του στρες μπορούν να κάνουν ευκολότερη τη διατήρηση συνηθειών που υποστηρίζουν μακροπρόθεσμα τόσο την καρδιά όσο και τον εγκέφαλο. Μπορείτε, για παράδειγμα, να διαβάσετε, να κάνετε διατάσεις, να ακούσετε μουσική, να περάσετε λίγο χρόνο σε εξωτερικό χώρο, να γράψετε τις σκέψεις σας κ.α.

Προστατέψτε τον ύπνο σας

Ο επαρκής και ποιοτικός ύπνος αποτελεί σημαντικό κομμάτι της καρδιαγγειακής υγείας και της μείωσης του κινδύνου εγκεφαλικού. Προσπαθήστε να διατηρείτε ένα σταθερό ωράριο ύπνου ακόμη και τα Σαββατοκύριακα, ώστε ο καλός ύπνος να γίνει μόνιμη συνήθεια.

Δεν χρειάζεται τελειότητα, αλλά σταθερότητα

Μετά από μια δύσκολη ημέρα είναι φυσιολογικό να θέλετε να χαλαρώσετε. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι ώρες μετά τη δουλειά δεν έχουν σημασία για τη μελλοντική σας υγεία.

Η πρόληψη του εγκεφαλικού δεν απαιτεί τελειότητα. Το ζητούμενο είναι να δημιουργηθούν σταθερές συνήθειες που επιτρέπουν στο σώμα να ανακάμπτει στο τέλος της ημέρας, αντί να του προσθέτουν επιπλέον επιβάρυνση.

Μικρές και σταθερές αλλαγές, όπως ένα βραδινό με λιγότερο αλάτι, ο περιορισμός του αλκοόλ, η επιλογή ενός ισορροπημένου σνακ αντί για γλυκά και ένας σύντομος περίπατος μετά το φαγητό, μπορούν όλες μαζί να συμβάλουν στην καλύτερη υγεία της καρδιάς και στη σταδιακή μείωση του κινδύνου εγκεφαλικού επεισοδίου.