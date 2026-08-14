Ένα βίντεο από τις τελευταίες ώρες της Κάρολαϊν Λέβιτ πριν γίνει γνωστή η απόφασή της να εγκαταλείψει τη θέση της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου έχει προκαλέσει συζητήσεις στις ΗΠΑ, καθώς την καταγράφει μέσα στο Marine One μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ και τη στενή συνεργάτιδα του Αμερικανού προέδρου, Νάταλι Χαρπ.

Τα πλάνα, σε συνδυασμό με την ανακοίνωση της αποχώρησης της 28χρονης μόλις λίγες ώρες αργότερα, τροφοδότησαν εικασίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το κλίμα που επικρατούσε στο εσωτερικό της προεδρικής ομάδας. Την ίδια στιγμή, μια διαφορετική θεωρία επιχείρησε να συνδέσει την παραίτησή της με τη μυστική επιχείρηση που οργανώθηκε έναν μήνα νωρίτερα στην Τουρκία για την ασφαλή αναχώρηση του Τραμπ, όταν οι αμερικανικές υπηρεσίες είχαν πληροφορίες για πιθανή ιρανική απειλή κατά του προεδρικού αεροσκάφους.

Η συγκεκριμένη εκδοχή, πάντως, αποδυναμώνεται από ένα κρίσιμο στοιχείο. Η Λέβιτ βρισκόταν σε άδεια μητρότητας την περίοδο του ταξιδιού στην Τουρκία και, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, δεν συμμετείχε στην προεδρική αποστολή.

Η τελευταία εμφάνιση πριν από την ανακοίνωση

Το βίντεο που συγκέντρωσε το ενδιαφέρον καταγράφηκε στις 11 Αυγούστου, κατά την επιστροφή του Τραμπ στην Ουάσινγκτον. Η Λέβιτ βρισκόταν στο Marine One μαζί με τον Αμερικανό πρόεδρο και τη Νάταλι Χαρπ, πρώην παρουσιάστρια και πλέον μία από τις στενές συνεργάτιδές του.

Στα πλάνα η Λέβιτ εμφανίζεται όρθια με σταυρωμένα τα χέρια, ενώ η Χαρπ κάθεται δίπλα στον Τραμπ έχοντας μπροστά της φορητό υπολογιστή. Οι δύο γυναίκες συνομιλούν κατά διαστήματα και ελέγχουν τα κινητά τους τηλέφωνα, ενώ η τότε εκπρόσωπος Τύπου φαίνεται κάποια στιγμή να χασμουριέται και να κάνει χειρονομίες προς τη συνεργάτιδα του προέδρου.

🚨 BREAKING: Trump announced Karoline Leavitt's departure to "spend more time with family."



In a LEAKED video from last night, she looks visibly isolated during a tense Marine One exchange with Trump and another woman.



​Hours later, she's out.



Is the WH covering up something? pic.twitter.com/jX4zrfIOnm — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) August 12, 2026

Το υλικό αναρτήθηκε από τον λογαριασμό Call to Activism, ο οποίος υποστήριξε ότι η Λέβιτ έμοιαζε «εμφανώς απομονωμένη». Η χρονική στιγμή της δημοσιοποίησής του, λίγο πριν γίνει γνωστή η αποχώρησή της, ήταν αρκετή για να προκαλέσει πλήθος σχολίων και εικασιών. Δεν υπάρχει, ωστόσο, δημόσιο στοιχείο που να αποδεικνύει ότι όσα καταγράφονται στο βίντεο συνδέονται με την απόφασή της να φύγει από τη θέση της.

Τι δείχνουν πραγματικά τα πλάνα

Η Mirror US απευθύνθηκε στην ειδικό στη γλώσσα του σώματος Τζούντι Τζέιμς, ζητώντας της να εξετάσει το επίμαχο υλικό. Η ίδια έσπευσε να επισημάνει ότι η γωνία λήψης μπορεί να παραμορφώσει την εικόνα και να δημιουργήσει διαφορετική εντύπωση για τις πραγματικές αποστάσεις μεταξύ των προσώπων.

Κατά την εκτίμησή της, η στάση της Λέβιτ διαφέρει από εκείνη που συνήθως υιοθετούσε στις δημόσιες εμφανίσεις της κοντά στον Τραμπ. Η 28χρονη φαίνεται περισσότερο αποστασιοποιημένη, χωρίς τη συνεχή οπτική επαφή και τη ζωηρή παρουσία που χαρακτήριζαν αρκετές από τις προηγούμενες εμφανίσεις της δίπλα στον πρόεδρο.

Η Τζέιμς εντόπισε κινήσεις που θα μπορούσαν να παραπέμπουν σε κόπωση, ανυπομονησία ή κάποια δυσφορία, μεταξύ των οποίων το σφίξιμο των χειλιών, το τρίψιμο του χεριού και το άγγιγμα του ώμου. Δεν θεώρησε, όμως, ότι τα πλάνα προσφέρουν σαφή απόδειξη αντιπαράθεσης με τη Χαρπ.

Αντίθετα, η συνεργάτιδα του Τραμπ εμφανίζεται σε σημεία του βίντεο να χαμογελά προς τη Λέβιτ, ενώ μια κίνηση της τελευταίας με το δάχτυλο θα μπορούσε απλώς να αποτελεί μέρος μιας συνηθισμένης συζήτησης και όχι ένδειξη καβγά. Ο ίδιος ο Τραμπ δεν φαίνεται να εμπλέκεται σε κάποια έντονη συνομιλία μεταξύ των δύο γυναικών και σε μέρος των πλάνων δείχνει απασχολημένος με τηλεφωνική επικοινωνία.

Η «γλυκόπικρη» απόφαση της Λέβιτ

Μία ημέρα αργότερα, στις 12 Αυγούστου, επιβεβαιώθηκε ότι η Λέβιτ θα εγκαταλείψει τη θέση της στο τέλος του μήνα.

Η ίδια χαρακτήρισε την απόφασή της «γλυκόπικρη», εξηγώντας ότι θέλει να δώσει προτεραιότητα στην οικογένειά της και ιδιαίτερα στα δύο μικρά παιδιά της. Είχε επιστρέψει σχετικά πρόσφατα στην εργασία της μετά τη γέννηση της κόρης της, Βιβιάνα, τον Μάιο.

Serving as the White House Press Secretary over the past year and a half has been the honor and adventure of a lifetime. I am incredibly grateful to President Trump for granting me so many extraordinary opportunities, such as working in the West Wing and spending countless hours… https://t.co/4jyW61DGGh pic.twitter.com/xny1yccuBn — Karoline Leavitt (@karolineleavitt) August 12, 2026

Η Λέβιτ είχε γράψει ιστορία αναλαμβάνοντας το πόστο της εκπροσώπου Τύπου σε ηλικία μόλις 27 ετών, γεγονός που την κατέστησε το νεότερο πρόσωπο που βρέθηκε ποτέ στη συγκεκριμένη θέση. Εξελίχθηκε παράλληλα σε ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ, με έντονη παρουσία στις ενημερώσεις των δημοσιογράφων και συχνές αντιπαραθέσεις με μέσα ενημέρωσης.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε ο ίδιος την αποχώρησή της, εκφράζοντας την κατανόησή του για την επιλογή της και επαινώντας τη δουλειά της στον Λευκό Οίκο. Η Λέβιτ δεν πρόκειται να απομακρυνθεί πλήρως από το πολιτικό περιβάλλον του, καθώς θα συνεχίσει να συνεργάζεται μαζί του ως εξωτερική σύμβουλος.

Η Νάταλι Χαρπ στο επίκεντρο των σεναρίων

Η παρουσία της Νάταλι Χαρπ στο συγκεκριμένο βίντεο απέκτησε ιδιαίτερη σημασία εξαιτίας ενός άλλου γεγονότος που είχε προηγηθεί τον Ιούλιο.

Η Χαρπ ήταν ανάμεσα στους περιορισμένους συνεργάτες που συνόδευσαν τον Τραμπ κατά τη μυστική αλλαγή αεροσκάφους στην Τουρκία. Μαζί της βρίσκονταν, μεταξύ άλλων, ο Νταν Σκαβίνο και ο Γουόλτ Νάουτα, όταν ο πρόεδρος μετακινήθηκε υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας σε μικρότερο στρατιωτικό αεροσκάφος.

Αυτό το στοιχείο χρησιμοποιήθηκε από χρήστες των social media για να δοθεί ακόμη μεγαλύτερη διάσταση στο βίντεο της 11ης Αυγούστου. Ορισμένοι επιχείρησαν να συνδέσουν τη στάση της Λέβιτ απέναντι στη Χαρπ με όσα είχαν συμβεί στην Τουρκία, χωρίς όμως να υπάρχουν στοιχεία που να τεκμηριώνουν μια τέτοια ερμηνεία.

Η μυστική επιχείρηση στην Τουρκία

Η ιστορία που βρίσκεται πίσω από τις συγκεκριμένες θεωρίες ξεκίνησε μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα τον Ιούλιο.

Οι αμερικανικές υπηρεσίες είχαν ενημερωθεί για ενδεχόμενη απειλή εναντίον του Τραμπ και του αεροσκάφους με το οποίο επρόκειτο να αναχωρήσει από την Τουρκία. Δημοσιεύματα έκαναν λόγο για πιθανή επίθεση με φορητό πύραυλο εδάφους-αέρος, γεγονός που οδήγησε τη Μυστική Υπηρεσία στη λήψη έκτακτων μέτρων.

Μεταγενέστερες πληροφορίες έδειξαν ότι οι προειδοποιήσεις προέρχονταν από το Ισραήλ. Αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών δεν κατάφεραν να επιβεβαιώσουν ανεξάρτητα ότι υπήρχε συγκεκριμένο ιρανικό σχέδιο, ενώ και οι τουρκικές υπηρεσίες δεν εντόπισαν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν την απειλή. Παρά τις διαφορετικές εκτιμήσεις για την αξιοπιστία των πληροφοριών, οι άνθρωποι που ήταν επιφορτισμένοι με την προστασία του Αμερικανού προέδρου αποφάσισαν να μην αναλάβουν κανένα ρίσκο.

Η μεταφορά με όχημα τροφοδοσίας

Το σχέδιο που εφαρμόστηκε ήταν εξαιρετικά ασυνήθιστο ακόμη και για τα αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας ενός Αμερικανού προέδρου.

Ο Τραμπ μετακινήθηκε χωρίς να γίνει αντιληπτός από μεγάλο μέρος της αποστολής και επιβιβάστηκε σε μικρότερο στρατιωτικό C-32A. Για να καλυφθεί η μεταφορά του χρησιμοποιήθηκε όχημα τροφοδοσίας αεροσκαφών, με στόχο να μη γίνει εμφανές ότι ο πρόεδρος είχε αλλάξει το αρχικό σχέδιο αναχώρησης.

Ακόμη και αρκετοί εργαζόμενοι του Λευκού Οίκου και δημοσιογράφοι που συνόδευαν την αποστολή δεν γνώριζαν πού ακριβώς βρισκόταν ο πρόεδρος. Η εικόνα προς τα έξω παρέμεινε ότι το ταξίδι συνεχιζόταν σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό.

Υπουργοί και δημοσιογράφοι έμειναν στο άλλο αεροσκάφος

Το δεύτερο σκέλος της επιχείρησης προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη συζήτηση όταν οι λεπτομέρειές του έγιναν γνωστές.

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ παρέμειναν στο αεροσκάφος που χρησιμοποιήθηκε για να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι ο Τραμπ εξακολουθούσε να ταξιδεύει με την υπόλοιπη αποστολή. Μαζί τους βρίσκονταν κυβερνητικά στελέχη και δημοσιογράφοι.

Ο Ρούμπιο φέρεται να γνώριζε τόσο για την απειλή όσο και για την αλλαγή στο σχέδιο ασφαλείας. Δεν είναι εξίσου σαφές πόσα γνώριζε ο Μπέσεντ. Η επιχείρηση οργανώθηκε με τέτοια μυστικότητα ώστε η πραγματική θέση του προέδρου να παραμείνει γνωστή μόνο σε έναν περιορισμένο αριθμό ανθρώπων.

Ο Τραμπ επιβεβαίωσε αργότερα ότι είχε ακολουθήσει τις οδηγίες της Μυστικής Υπηρεσίας. Όταν είχε ερωτηθεί αρχικά για πιθανές απειλές από το Ιράν, είχε δηλώσει ότι βρίσκεται διαρκώς στο στόχαστρο και ότι θεωρεί τον εαυτό του πρώτο στη λίστα πιθανών ιρανικών στόχων.

Η θεωρία που ακολούθησε την παραίτηση

Όταν έγινε γνωστή η αποχώρηση της Λέβιτ, η μυστική επιχείρηση επανήλθε αμέσως στη διαδικτυακή συζήτηση.

Αναρτήσεις άρχισαν να υποστηρίζουν ότι η εκπρόσωπος Τύπου είχε παραμείνει στο αεροσκάφος που χρησιμοποιήθηκε ως «δόλωμα», ενώ η Χαρπ είχε φύγει μαζί με τον Τραμπ. Από εκεί προέκυψε η θεωρία ότι η Λέβιτ ενδέχεται να αισθάνθηκε πως είχε εκτεθεί σε κίνδυνο και ότι το περιστατικό επηρέασε την απόφασή της να εγκαταλείψει τη θέση της.

Οι ισχυρισμοί πέρασαν γρήγορα από τα social media σε δημοσιεύματα διεθνών ιστοσελίδων, τα οποία κατέγραψαν τις εικασίες και τη χρονική σύμπτωση ανάμεσα στις αποκαλύψεις για την επιχείρηση και στην παραίτηση της 28χρονης.

Η παρουσία της Χαρπ στο βίντεο της 11ης Αυγούστου έδωσε στη θεωρία ακόμη μεγαλύτερη ώθηση, καθώς ήταν γνωστό πλέον ότι εκείνη είχε πράγματι ταξιδέψει μαζί με τον Τραμπ στο εναλλακτικό αεροσκάφος.

Η Λέβιτ δεν ήταν στην Τουρκία

Το βασικό πρόβλημα με αυτή τη θεωρία είναι ότι η Λέβιτ, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, δεν βρισκόταν καν στην Τουρκία όταν πραγματοποιήθηκε η επιχείρηση.

Η εκπρόσωπος Τύπου απουσίαζε εκείνη την περίοδο από τον Λευκό Οίκο με άδεια μητρότητας μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της. Δημοσιεύματα που εξέτασαν εκ των υστέρων τον ισχυρισμό κατέληξαν ότι δεν επέβαινε ούτε στο αεροσκάφος που χρησιμοποιήθηκε για την παραπλάνηση ούτε σε εκείνο στο οποίο μεταφέρθηκε μυστικά ο Τραμπ.

Κατά συνέπεια, ο ισχυρισμός ότι η Λέβιτ αποφάσισε να παραιτηθεί επειδή ο Τραμπ την άφησε πίσω σε ένα αεροσκάφος που λειτουργούσε ως «δόλωμα» δεν στηρίζεται στη χρονική ακολουθία των πραγματικών γεγονότων.

Η οικογένεια πίσω από την απόφαση

Η εξήγηση που έχει δώσει η ίδια η Λέβιτ επικεντρώνεται στη δυσκολία να συνδυάσει τις απαιτήσεις της θέσης με την ανατροφή δύο πολύ μικρών παιδιών.

Μετά την επιστροφή της από την άδεια μητρότητας, κατέληξε, όπως ανέφερε, ότι δεν μπορούσε να διαθέσει ταυτόχρονα την ενέργεια που απαιτούσε η θέση της εκπροσώπου Τύπου και τον χρόνο που ήθελε να προσφέρει στην οικογένειά της.

Η απόφασή της δεν σηματοδοτεί, τουλάχιστον με βάση όσα έχουν ανακοινωθεί, πολιτική ρήξη με τον Τραμπ. Αντίθετα, ο Αμερικανός πρόεδρος την έχει διατηρήσει στον κύκλο των συνεργατών του ως εξωτερική σύμβουλο και την έχει χαρακτηρίσει μία από τις πλέον έμπιστες συνεργάτιδές του.

Τα ερωτήματα που άφησε πίσω η επιχείρηση

Αν και η σύνδεση της παραίτησης της Λέβιτ με την πτήση-«δόλωμα» δεν επιβεβαιώνεται, η ίδια η επιχείρηση ασφαλείας στην Τουρκία εξακολουθεί να προκαλεί ερωτήματα στην Ουάσινγκτον.

Η απόφαση να μεταφερθεί μυστικά ο πρόεδρος σε διαφορετικό αεροσκάφος δείχνει ότι η Μυστική Υπηρεσία αντιμετώπισε με μεγάλη σοβαρότητα τις πληροφορίες που είχε στη διάθεσή της. Την ίδια στιγμή, η παρουσία κορυφαίων κυβερνητικών στελεχών στο άλλο αεροσκάφος προκάλεσε συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο σταθμίστηκε ο κίνδυνος.

Οι νεότερες αποκαλύψεις πρόσθεσαν ακόμη μία διάσταση στην υπόθεση, καθώς αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών δεν είχαν κατορθώσει να επιβεβαιώσουν ανεξάρτητα τις ισραηλινές προειδοποιήσεις για συγκεκριμένο ιρανικό σχέδιο εναντίον του Τραμπ. Η έλλειψη επιβεβαίωσης δεν απέτρεψε τη Μυστική Υπηρεσία από το να προχωρήσει στα αυξημένα μέτρα προστασίας.

Από ένα βίντεο σε μια πολύ μεγαλύτερη ιστορία

Το σύντομο στιγμιότυπο μέσα στο Marine One απέκτησε τελικά πολύ μεγαλύτερη σημασία από αυτή που είχε τη στιγμή που καταγράφηκε. Η ανακοίνωση της παραίτησης λίγες ώρες αργότερα έκανε κάθε κίνηση της Λέβιτ να εξετάζεται εκ των υστέρων ως πιθανή ένδειξη για όσα επρόκειτο να ακολουθήσουν.

Η ανάλυση των πλάνων δεν προσφέρει, ωστόσο, απόδειξη σύγκρουσης ούτε με τον Τραμπ ούτε με τη Χαρπ. Αντίστοιχα, η θεωρία που συνέδεσε την αποχώρησή της με την επιχείρηση στην Τουρκία προσέκρουσε στο γεγονός ότι η ίδια δεν συμμετείχε στο συγκεκριμένο ταξίδι.

Εκείνο που παραμένει πραγματικό είναι η ασυνήθιστη επιχείρηση ασφαλείας που οργανώθηκε γύρω από τον Αμερικανό πρόεδρο, η μυστική αλλαγή αεροσκάφους και η χρήση παραπλάνησης για να αποκρυφθεί η πραγματική διαδρομή του. Και εκείνο που επίσης έχει επιβεβαιωθεί είναι ότι η Λέβιτ, έπειτα από μια ιδιαίτερα προβεβλημένη θητεία στην αίθουσα ενημέρωσης του Λευκού Οίκου, επέλεξε να αποχωρήσει από ένα από τα απαιτητικότερα πόστα της αμερικανικής κυβέρνησης, χωρίς όμως να εγκαταλείψει τον πολιτικό κύκλο του Ντόναλντ Τραμπ.